- تجاوزت الصادرات التركية 273 مليار دولار في العام الماضي، مع طموح لرفعها إلى 282 مليار دولار هذا العام، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل السيارات والأسلحة وفساتين الزفاف والفواكه المجففة. - أظهرت جمعية مصدري بحر إيجة تنوعاً في الصادرات من خلال التركيز على ورق العنب المحشو، الذي حقق عائدات بلغت 13 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بزيادة 36.84% عن العام السابق. - تتنوع مصادر إنتاج ورق العنب المحشو في تركيا بين المنازل والورش الصغيرة والمصانع الكبيرة، وتلعب منطقة بحر إيجة والمدن الكبرى دوراً مهماً في تصدير المنتجات إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج.

ليست السيارات ولا حتّى الأسلحة وحدها من أسرار الصادرات التركية التي تجاوزت 273 مليار دولار العام الماضي، رغم أنها من بين المنتجات الأعلى قيمة والأكثر تطوراً. فالقائمة التصديرية التركية تضم منتجات قد تثير الدهشة أحياناً. فعندما نعلم أن قيمة صادرات فساتين الزفاف وملابس العرس وإكسسواراتها تبلغ نحو مليار دولار سنوياً، وأن صادرات الفواكه المجففة تتجاوز 1.8 مليار دولار، تتضح كيفية جمع تركيا لهذه المليارات من عائدات التصدير، كما يتضح مبرّر طموحها برفع صادراتها هذا العام إلى 282 مليار دولار.

واليوم، أضافت جمعية مصدري بحر إيجة (EİB) دليلاً جديداً على تنوع الصادرات التركية، بعدما كشفت أرقاماً خاصة بصادرات ورق العنب المحشو، بما يعزز الرهان على تنويع المنتجات التصديرية وزيادة العائدات بالعملات الأجنبية، بما يسهم في دعم توازن السوق النقدية والحد من تراجع الليرة التركية، التي بلغ سعر صرفها اليوم 46.4792 ليرة للدولار و53.3552 ليرة لليورو.

وبحسب بيان صادر عن جمعية مصدري بحر إيجة، اليوم، بلغت عائدات تصدير ورق العنب المحشو 13 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 9.5 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 36.84%.

وأشار رئيس منسق جمعية مصدري بحر إيجة، محمد أوزتورك، في بيان إلى أن شركات المنطقة تقدم مساهمة كبيرة في إنتاج ورق العنب المحشو، موضحاً أن الزيادة في صادرات هذا المنتج من منطقة بحر إيجة فاقت المتوسط التركي خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين. وأضاف أوزتورك: "بلغت حصتنا من صادرات ورق العنب المحشو 80%، ما يدل على نجاح الشركات في منطقة بحر إيجة في الوصول إلى أسواق جديدة، وبناء علامات تجارية، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة".

وحول وجهات التصدير والطلب على المنتج، أوضح أوزتورك أن ورق العنب المحشو يحظى بطلب متزايد في قطاعات التجزئة الدولية والأطعمة الجاهزة للأكل، متوقعاً أن تصل صادراته إلى 50 مليون دولار على المدى المتوسط. وتتنوع مصادر إنتاج ورق العنب المحشو في تركيا بين المنازل والورش الصغيرة والمصانع المتخصصة، بما في ذلك منشآت إنتاج "الكبة النيئة" المعروفة في تركيا باسم "تشي كفتة".

وتقول تفيدة (68 عاماً)، وهي من سكان حي الفاتح في إسطنبول، إنها تؤمن دخلاً إضافياً من إعداد الأطعمة للمنازل والمطاعم، مستفيدة من فارق القيمة بين المواد الأولية والمنتج النهائي. وتوضح أن سعر كيلوغرام ورق العنب الأخضر يتراوح حالياً بين 140 و150 ليرة، بينما يباع جاهزاً بعد السلق والتجهيز بسعر يتراوح بين 350 و400 ليرة، كما يبلغ سعر كيلوغرام الأرز الناعم المكسور نحو 80 ليرة.

ومع إضافة الخضراوات والتوابل، تقوم بإعداد ورق العنب المحشو "يالنجي" وبيعه للمنازل بسعر يتراوح بين 800 و900 ليرة للكيلوغرام، ونحو 600 ليرة للمطاعم. وأضافت لـ"العربي الجديد" أن الطلب على الأطعمة الجاهزة التي تتطلب وقتاً وجهداً في إعدادها، مثل الكبة واليالنجي والدولما وتحضير المؤونة المنزلية، يشهد ارتفاعاً في تركيا، سواء من السيدات العاملات أو خلال المناسبات الاجتماعية، وكذلك من المطاعم التي تطلب كميات كبيرة بأسعار أقل.

في المقابل، يقول الاقتصادي التركي مسلم أويصال إن المنازل والورش الصغيرة لا تستطيع وحدها تلبية الطلب المحلي والتصديري على هذه المنتجات، ما أدى منذ عقود إلى نشوء مصانع كبيرة لإنتاج الكبة النيئة "تشي كفتة" وورق العنب المحشو "يابراك سارماسي"، إضافة إلى الفواكه والفلفل المجفف.

وأضاف أويصال لـ"العربي الجديد" أنّ هذه المصانع تعتمد على خطوط إنتاج وآلات متخصّصة للفّ المنتجات وتعبئتها في عبوات معدنية أو زجاجية بأحجام وتغليفات مختلفة وجاذبة، قبل تصديرها إلى أسواق خارجية، أبرزها أوروبا، ولا سيّما ألمانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.

وأشار إلى أنّ أكبر مصانع الأغذية الجاهزة، وخاصة ورق العنب المحشو، سواء الآلية أو شبه الآلية، تنتشر في منطقة بحر إيجة، ولا سيّما في ولاية مانيسا، إضافة إلى المدن الكبرى مثل إسطنبول، موضحاً أن شركات متخصصة في هذا المجال اكتسبت حضوراً محلياً ودولياً، من بينها "Tat" و"Tukaş" و"Penguen"، التي تزود الفنادق والمطاعم الكبرى في تركيا وتسهم في تصدير منتجاتها إلى الخارج.