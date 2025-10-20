120 مليون شخص استفادوا من برنامج الغذاء العالمي عام 2024

- أكد المنتدى الدولي لصفر نفايات على تقديم برنامج الأغذية العالمي الغذاء لـ120 مليون شخص في 2024، مع التركيز على تقليل البصمة البيئية، وأهمية التفريق بين فقد وهدر الأغذية. - شارك ممثلون من 104 دول و118 منظمة دولية في المنتدى، وناقشوا إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، مع مشاركة سورية لأول مرة لبحث التعاون في قطاع البلديات. - شددت أمينة أردوغان على أهمية أهداف التنمية المستدامة 2030، وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" في 2017 لتحقيق إعادة تدوير بنسبة 60% بحلول 2030.

أكد مدير برنامج الأغذية العالمي في تركيا ستيفن كاهيل في ختام "المنتدى الدولي لصفر نفايات"، أن البرنامج، قدّم الغذاء لنحو 120 مليون شخص حول العالم عام 2024، في محاولة لخلق توازن بين إطعام الناس وتقليل البصمة البيئية للغذاء. بدورها، قالت نائبة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تركيا عائشة غول سيل إشيق، إنه تم إهدار 1.05 مليار طن من الأغذية، منها 621 مليون طن مصدرها المنازل في عام 2022. ودعت غول إلى ضرورة التفريق بين مصطلحي "فقد الأغذية" و"هدر الأغذية"، اللذين يستخدمان غالباً بشكل متداخل رغم اختلاف معناهما، "لأن فقد الأغذية، يعني تلف المنتجات في الفترة بين الحصاد ووصولها إلى المستهلك في الأسواق، بينما يحدث هدر الأغذية عادة في المستشفيات والفنادق والمنازل".

وناقش المنتدى الذي اختتم أمس، على مدى ثلاثة أيام، مناقشة قضايا إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، مع التركيز على إيجاد حلول مستدامة للتحديات المناخية، والخطوات المشتركة التي يجب اتخاذها على نطاق عالمي في مجالات البيئة والاستدامة والاقتصاد الدائري والتحول الأخضر وإدارة النفايات ومكافحة تغير المناخ.

وشارك في المنتدى ممثلون عن 104 دول و118 منظمة دولية، إلى جانب رؤساء بلديات وسفراء وشخصيات رفيعة من منظمات دولية كالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مشاركة سورية

وعرف المنتدى مشاركة سورية، لأول مرة عبر وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، الذي بحث على هامشه، بحسب مصادر تركية، مع وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، سبل الاستفادة من التجربة التركية في قطاع البلديات وإعادة الإعمار. واستعرض الوزير السوري حجم الدمار الذي تعرّضت له بلاده، والخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتطوير الخدمات ودفع مسارات التطوير والتحول الحضري، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين تركيا وسورية في مجالات البلديات وإعادة الإعمار، والاستفادة من التجربة التركية بعد الزلزال الأخير. بحسب منشور للوزير السوري على منصة إكس.

وقال عنجراني "استعرضت واقع الدمار في سورية والخطوات التي نقوم بها لتطوير الخدمات والتحول الحضري، وأكدت على أهمية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والتنمية العمرانية". وتأتي مشاركة سورية، بالمجال ذاته، الثانية خلال الشهر الجاري، بعد مشاركة وفد رسمي سوري، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في أعمال مؤتمر منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا)، الذي عقد في ولاية قونيا التركية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المدن وتطوير أداء البلديات والوحدات الإدارية بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات ودعم مسارات التنمية المحلية.

التنمية المستدامة

وكانت الرئيسة الفخرية لمؤسسة "صفر نفايات" السيدة أمينة أردوغان قد أكدت أن تحقيق "أهداف التنمية المستدامة 2030" يتطلب تحمل جميع البلدان لمسؤولياتها، من أجل بناء "عالم لا يتخلف فيه أحد عن الركب" وأن الدول التي لا تتجاوز مساهمتها في تغير المناخ 1% تدفع ثمناً باهظًا قد يصل إلى خطر الزوال، في حين يتعرض العالم يوميًا لكوارث طبيعية جديدة وأزمات إنسانية متتالية. وشددت أردوغان خلال الاجتماع الرسمي الرابع لـلمجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن مبادرة صفر نفايات، المنعقد ضمن فعاليات "المنتدى الدولي لصفر نفايات" على ضرورة إنشاء آلية دائمة للأمم المتحدة بشأن "صفر نفايات" تحت إشراف برنامجي المستوطنات البشرية والبيئة الأمميين، وبدعم من مؤسسة "صفر نفايات" التي تتولى رئاستها الفخرية. محذرة من مخاطر التلوث والخلل البيئي "لم يتبقَّ أمامنا سوى خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وللأسف لم يتحقق سوى 18% من تلك الأهداف حتى الآن. أؤمن بضرورة تكثيف جهود التوعية لتسريع هذه العملية، ويجب أن تكون النساء والأطفال الفئة المستهدفة الرئيسية في هذا المجال".

وكانت تركيا قد أطلقت مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

ووافقت الأمم المتحدة منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، بالإجماع على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.