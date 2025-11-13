12 وظيفة تمنحك دخلاً جيداً مع أكبر قدر من الإجازات السنوية

- يبحث الكثيرون عن وظائف تتيح التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، مثل الاختصاصي النفسي المدرسي ومديري المدارس الذين يتمتعون بإجازات تتوافق مع العطل المدرسية. - تشمل الوظائف المتوازنة الطيارين واختصاصيي صحة الفم والنطق واللغة، حيث توفر جداول مرنة وقيود على ساعات العمل، مما يتيح وقتاً أكبر للراحة. - وظائف مثل القضاة وأمناء المكتبات ورجال الإطفاء والأساتذة الجامعيين توفر إجازات مدفوعة الأجر وحرية في تحديد جداول العمل، مما يعزز التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

إذا كنت تبحث عن وظيفة تحقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، فإن بعض المهن قد تمنحك ما تصبو إليه. من التعليم إلى القضاء، ومن العلاج إلى الطيران، تتنوع الخيارات أمام من يقدّر قيمة الوقت الشخصي بقدر تقديره للدخل المهني. فهي في طبيعتها من الوظائف التي تثبت أن النجاح لا يعني بالضرورة العمل بلا توقف، إذ أحياناً، لعل أفضل ما تفعله لمستقبلك المهني هو أن تأخذ قسطاً من الراحة.

ففي عالم يسوده الإيقاع السريع وضغط العمل المستمر، يبحث كثيرون عن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. ورغم أن معظم الموظفين يعملون ما يقارب 40 ساعة أسبوعياً مع إجازات مدفوعة تراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع سنوياً، فإن قائمة من 12 وظيفة أعدتها الخدمة المتخصصة في عالم التوظيف "إنديد" (Indeed) ونشرتها اليوم الخميس، تمنح أصحابها وقتاً أطول للراحة والسفر أو الاهتمام بالأسرة، بفضل جداول عمل مرنة أو فترات توقف ممتدة.

1 - الاختصاصي النفسي المدرسي (School Psychologist)

متوسط الدخل السنوي 122,366 دولاراً. وظيفة الاختصاصي النفسي في المدارس تنطلق من دعم العملية التعليمية من خلال معالجة القضايا العاطفية والاجتماعية لدى الطلاب، وتحفيزهم إلى التعلم والمشاركة، وإجراء التقييمات النفسية والسلوكية. كما يقدم دروساً حول التنمّر والضغط الاجتماعي وحلّ النزاعات. ونظراً إلى عمله ضمن بيئة تعليمية، يحصل عادة على العطلات الأسبوعية والرسمية والإجازات الصيفية.

2 - مديرو المدارس (Principals)

متوسط الدخل السنوي 120,862 دولاراً. يقود المدير العملية التعليمية عبر وضع السياسات وتنظيم التقويم الأكاديمي والإشراف على الكادرين التعليمي والإداري. في وظيفة من هذا النوع، يتواصل مع أولياء الأمور ويشرف على القبول والانضباط المدرسي. ورغم أن بعض المهام تتطلب العمل في المساء أو خلال الصيف، يتمتع المديرون عموماً بإجازات تتوافق مع العطل المدرسية.

3 - الطيارون (Pilots)

متوسط الدخل السنوي 108,884 دولاراً. مهامهم الأساسية قيادة الطائرات والمروحيات لنقل الركاب أو البضائع، وتنفيذ رحلات خاصة أو مهام إنقاذ. في الولايات المتحدة، تفرض هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) قيوداً على ساعات الطيران، بحيث لا يجوز للطيار أن يطير أكثر من 32 ساعة في سبعة أيام متتالية، أو 100 ساعة في الشهر، كما يجب أن يحصل على ثماني ساعات راحة بين الرحلات ويوم كامل إجازة كل أسبوع.

4 - اختصاصيو صحة الفم (Dental Hygienists)

متوسط الدخل السنوي 108,361 دولاراً. المهام الأساسية التي يضطلعون بها فحص الفم وتنظيف الأسنان وتقديم النصائح الوقائية للمرضى. يعمل كثير منهم بدوام جزئي أو لأيام محدودة في الأسبوع، وغالباً لا يعملون في الأعياد أو العطل الرسمية.

5 - اختصاصيو النطق واللغة (Speech-Language Pathologists)

متوسط الدخل السنوي 108,201 دولار. مهامهم الأساسية علاج اضطرابات النطق واللغة والبلع لدى الأطفال والبالغين، عبر خطط علاجية فردية تشمل تحسين النطق والمفردات وتقوية عضلات الفم. من يعملون في المدارس يحصلون على إجازات مماثلة للكوادر التعليمية، بينما يتمتع العاملون في المراكز الطبية بجداول مرنة قائمة على المواعيد.

6 - المعالجون الوظيفيون (Occupational Therapists)

متوسط الدخل السنوي 106,225 دولاراً. والمهام الأساسية مساعدة المرضى على استعادة القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بعد الإصابات أو الأمراض، من خلال تقييم الحالة ووضع خطط علاجية وتمارين بدنية. يتمتع المعالجون في المدارس بعطلات طويلة، أما في المستشفيات والمراكز العلاجية فلديهم جداول مرنة تسمح بإجازات أطول.

7 - القضاة (Judges)

متوسط الدخل السنوي 77,619 دولاراً، والمهام الأساسية تشمل الإشراف على الجلسات القضائية وتفسير القوانين وإصدار الأحكام وتعيين محامي الدفاع وضمان سير العدالة. وكونهم موظفين حكوميين، يحصل القضاة على إجازات رسمية وسنوية مدفوعة الأجر، فضلًا عن حرية نسبية في تحديد مواعيد جلساتهم.

8 - أمناء المكتبات (Librarians)

متوسط الدخل السنوي 63,424 دولاراً، والمهام الأساسية تقديم الدعم البحثي وتنظيم الأنشطة التعليمية ومساعدة الزوّار في العثور على الكتب والمواد العلمية. يستفيد العاملون في مكتبات الجامعات والمدارس من العطل الدراسية وعطلة الصيف، بينما يتمتع أمناء المكتبات العامة بإجازات رسمية إضافية.

9 - وظيفة رجال الإطفاء (Firefighters)

متوسط الدخل السنوي 57,497 دولاراً، والمهام الأساسية إخماد الحرائق وإنقاذ الأرواح والممتلكات وتدريب الجمهور على السلامة. يعملون بنظام المناوبات الطويلة، لكنهم يحصلون بعدها على أيام راحة متتالية، ما يجعل متوسط وقت الإجازة السنوي مرتفعاً نسبياً.

10 - الأساتذة الجامعيون (Professors)

متوسط الدخل السنوي 57,312 دولاراً، والمهام الأساسية تدريس طلاب المرحلة الجامعية وإعداد المناهج وتصحيح الامتحانات والإشراف على الأبحاث. يتمتع الأساتذة بحرية كبيرة في اختيار جداولهم الدراسية، وغالباً ما يحصلون على عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الصيفية.

11 - معلمو المدارس (K–12 Teachers)

متوسط الدخل السنوي 53,164 دولاراً، والمهام الأساسية تصميم وتنفيذ الدروس وتقييم الطلاب والمشاركة في الاجتماعات والورش التعليمية. يحصل المعلمون على إجازات منتصف العام والربيع والصيف، مما يجعلهم من أكثر المهنيين تمتعاً بالعطل الطويلة.

12 - سائقو الحافلات المدرسية (School Bus Drivers)

متوسط الدخل السنوي 49,809 دولارات، والمهام الأساسية نقل الطلاب بين منازلهم والمدارس، وأحياناً إلى الرحلات والأنشطة. يعمل السائقون عادة في الفترة الصباحية وبعد الظهر فقط، ويتمتعون بإجازات مماثلة للطلاب والمعلمين.