12 مليار دولار... رقم قياسي لمشتريات الأميركيين في "الجمعة السوداء"

- سجل إنفاق المستهلكين الأميركيين رقماً قياسياً في "الجمعة السوداء" بلغ 11.8 مليار دولار، بزيادة 9.1% عن العام الماضي، مع توقعات بزيادة الإنفاق خلال عطلة التسوق بعد عيد الشكر. - تشمل المنتجات الأكثر رواجاً أجهزة التلفزيون، وألعاب Nintendo Switch 2، وApple AirPods 4، مع تخفيضات كبيرة في الإلكترونيات بنسبة 29%، مما زاد من الإقبال على الشراء. - يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التسوق، حيث يخطط نصف المشاركين لاستخدامه، ويمثل التسوق عبر الهواتف المحمولة 58.6% من المبيعات الإلكترونية.

سجل إنفاق المستهلكين الأميركيين على المشتريات عبر الإنترنت رقماً قياسياً في تخفيضات "الجمعة السوداء" يوم أمس ليبلغ 11.8 مليار دولار، وبزيادة تبلغ 9.1% عن الرقم المسجل في نفس اليوم من العام الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها شركة التحليل المالي أدوبي أناليتكس Adobe Analytics.

وتتوقع الشركة مزيداً من الإنفاق في عطلة التسوق الممتدة عقب عيد الشكر الأميركي، إذ من المتوقع أن يُسجَّل اليوم السبت إنفاق قيمته 5.5 مليارات دولار، ويسجَّل الأحد إنفاق ما يصل إلى 5.9 مليارات دولار.

ويمثل إنفاق يوم الجمعة رقماً قياسياً جديداً ليوم واحد في التسوق عبر الإنترنت، كما وجدت الشركة أن المزيد من المشترين يتجهون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وخيارات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" لإتمام مشترياتهم.

وتستند البيانات إلى تحليل التعاملات عبر أكثر من تريليون زيارة لمواقع التجزئة الأميركية، تغطي 100 مليون منتج ضمن 18 فئة. وقال فيفيك باندايا، كبير المحللين في Adobe في بيان: "استطلعت الشركة آراء أكثر من 1000 مستهلك أميركي، ويعتقد نحو نصفهم أن أفضل العروض هذا الموسم كانت في الجمعة السوداء، مما يدفع الكثيرين إلى الشراء قبل يوم الاثنين الإلكتروني".

ويمهّد الأداء القوي للجمعة السوداء لانطلاقة قوية لـ"أسبوع الإنترنت" (Cyber Week)، وهو الفترة الممتدة لخمسة أيام من عيد الشكر حتى يوم الاثنين الإلكتروني. وتتوقع Adobe أن يشكّل هذا الأسبوع 17.2% من إجمالي إنفاق موسم العطلات، بإجمالي 43.7 مليار دولار، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.

المنتجات الأكثر رواجاً

وتشمل أفضل السلع مبيعاً في الأسواق الأميركية حتى الآن أجهزة التلفزيون، وجهاز الألعاب الإكتروني Nintendo Switch 2 ، وApple AirPods 4، وخاتم Oura Ring 4، كما تشهد المنتجات المنزلية مثل خلاطات KitchenAid وحاويات التخزين رواجاً كبيراً، إضافة إلى الغسالات والمجففات والدراجات وأطواق كرة السلة.

وكشف استطلاع Adobe أن 50% من المشاركين يخططون لشراء الملابس والإكسسوارات عبر الإنترنت في الجمعة السوداء، تليها الألعاب بنسبة 40%، ثم الحواسيب والإلكترونيات بنسبة 36%.

وقد جاء الارتفاع في الإنفاق مدفوعاً بخصومات أعمق مما توقعه المحللون. وسجّلت الإلكترونيات أكبر التخفيضات بنسبة وصلت إلى 29%، تلتها الألعاب بنسبة 28%، والملابس بنسبة 25%، وأجهزة التلفزيون بنسبة 24%. كما شهدت الحواسيب والأجهزة المنزلية والأثاث والسلع الرياضية تخفيضات كبيرة تراوحت بين 19% و23%.

الذكاء الاصطناعي في خدمة التسوق

وكشفت استطلاعات Adobe عن أن المتسوقين يتوجّهون على نحوٍ متزايد إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العثور على العروض والمنتجات المناسبة. ومن المتوقع أن يرتفع "المرور" الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى مواقع البيع بالتجزئة، ويقاس بعدد النقرات القادمة من مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 600% مقارنة بالعام الماضي.

وقال نحو نصف المشاركين في استطلاع Adobe إنهم استخدموا أو ينوون استخدام الذكاء الاصطناعي للتسوق عبر الإنترنت هذا الموسم، ولا سيّما للعثور على العروض، والبحث عن المعلومات الخاصة بالمنتجات، والحصول على التوصيات.

ويأتي الاعتماد المتزايد على أدوات التسوق القائمة على الذكاء الاصطناعي في وقت تتسابق فيه الشركات لدمج هذه التقنية في تجربة التسوق خلال العطلات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت OpenAI عن ميزة جديدة في تطبيقها الشهير "تشات جي بي تي" تهدف إلى بناء أدلة شراء مخصصة عبر طرح أسئلة توضيحية وتجميع المعلومات من الإنترنت.

واستمر التسوق عبر الهواتف المحمولة في الهيمنة، إذ شكّل 58.6% من المبيعات الإلكترونية حتى الآن، بمبلغ 5.1 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 11.3%. وتمثل هذه النسبة حصة أعلى مما كانت عليه في العام الماضي عندما شكّلت الهواتف والأجهزة اللوحية 55% من المشتريات.

كما شهدت خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" المعروفة اختصارا بـ BNPL نشاطاً متزايداً، مع توقع أن يصل حجم الإنفاق عبر هذه الطريقة إلى 761.8 مليون دولار في الجمعة السوداء، ما يمثل زيادة بنسبة 11% عن العام الماضي. وتجري الغالبية العظمى من عمليات الشراء بالتقسيط عبر الأجهزة المحمولة، التي تستحوذ على 82.4% من معاملات BNPL هذا الموسم. ويستخدم المستهلكون هذا الخيار على نحوٍ أكبر عند شراء الإلكترونيات، والملابس، والألعاب والأثاث.