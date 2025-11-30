12 سيارة فاخرة الأكثر موثوقية لعام 2025... لكزس وكاديلاك في الصدارة

- السيارات الفاخرة الموثوقة: تتصدر Lexus IS قائمة السيارات الفاخرة الموثوقة لعام 2025 بدرجة 91/100، مع تجربة قيادة مريحة ومقصورة عالية الجودة، بينما تقدم Lexus ES خياراً يجمع بين السعر المناسب والأداء الجيد. تقدم Cadillac CT4 خياراً اقتصادياً بسعر ابتدائي مغرٍ. - الأداء والرفاهية: تبرز Porsche 911 كأفضل سيارة أداءً بدرجة 89/100، تجمع بين السرعة والرشاقة. تقدم BMW X6 وGenesis G70 تجارب قيادة ممتعة، بينما توفر Porsche Boxster وCayman تجربة رياضية مع خيارات سقف مكشوف أو كوبيه. - السيارات العائلية والاقتصادية: تعد Cadillac XT5 الخيار الأمثل للعائلات بدرجة 87/100، بينما تقدم Infiniti QX80 أداءً قوياً. توفر Audi Q3 تجربة قيادة مريحة بأسعار تنافسية، رغم المساحة المحدودة.

لا شيء يثير الإحباط أكثر من الاضطرارك لأخذ سيارة فاخرة إلى ورشة الإصلاح بشكل متكرر، خاصة إذا كان صاحبها قد استثمر مبلغاً كبيراً فيها. ولحسن الحظ، هناك مجموعة من سيارات فاخرة تجمع بين الفخامة والاعتمادية العالية، ضمن قائمة أوردتها "يو إس نيوز"، استناداً إلى تصنيف "جيه دي باور" (J.D. Power) للتنبؤ بالموثوقية، حيث يُصنف أي معدل بين 91 و100 على أنه ممتاز، بين 81 و90 جيد جداً، بين 70 و80 متوسط، وأي معدل أقل من 70 يُعتبر ضعيفاً أو دون المتوسط.

وعند التعادل في درجة الاعتمادية، يتم ترتيب السيارة التي تقدم أفضل قيمة أولاً، بناءً على مجموعة من عناصر تكلفة الملكية، بما في ذلك التوقعات الخاصة بالفواتير والصيانة.

1 - أكثر سيارة فاخرة موثوقية: 2025 Lexus IS

بدرجة موثوقية 91/ 100 وضمان شامل 4 سنوات أو 50,000 ميل، مع ضمان المحرك 6 سنوات أو 70,000 ميل. تعتبر السيارة الفاخرة الأكثر موثوقية، إضافة إلى مقصورتها الداخلية المريحة ومقاعدها عالية الجودة. توفر السيارة تجربة قيادة متميزة دون التضحية بالراحة، رغم أن بعض المنافسين يمتلكون أنظمة ترفيه أكثر تطوراً وصناديق أمتعة أكبر، بالإضافة إلى أداء أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود.

2 - اختيار المحرر: 2025 Lexus ES

بدرجة اعتمادية 88 /100، وضمان شامل: 4 سنوات/50,000 ميل، وضمان المحرك: 6 سنوات/70,000 ميل. تُعد الخيار المثالي لمن يبحث عن سيارة فاخرة موثوق بها تجمع بين السعر المناسب والأداء الجيد. مقصورتها فخمة وهادئة، رغم أن النسخة الأساسية تأتي بمحرك 203 أحصنة فقط، في حين توفر نسخة ES 350 محرك V6 أكثر قوة ولكنه أمامي الدفع فقط. تُعد السيارة مثالية لمن يفضلون ركوباً هادئاً وموثوقاً به، مع نسخة هجينة أيضاً بتقييم اعتمادية مماثل.

3 - أفضل خيار اقتصادي: 2025 Cadillac CT4

بدرجة اعتمادية 86 /100، وضمان شامل 4 سنوات/50,000 ميل، وضمان محرك 6 سنوات/70,000 ميل. تبدأ بسعر منخفض مقارنة بمنافسيها في فئة السيارات الفاخرة الصغيرة، وهي توفر تجربة قيادة مريحة، لكن المقصورة الداخلية محدودة، وحجم صندوق الأمتعة صغير جداً، كما أن نظام الترفيه ليس الأفضل. ومع ذلك، فإن سعرها الابتدائي البالغ 34,995 دولاراً يجعلها صفقة مغرية للراغبين في اقتناء سيارة فاخرة بسعر مناسب.

4 - أفضل أداء: 2025 Porsche 911

بدرجة اعتمادية 89 /100، وضمان شامل 4 سنوات/50,000 ميل، وضمان محرك 6 سنوات/70,000 ميل. تُعد صقر الأداء في عالم السيارات، تجمع بين السرعة المذهلة والرشاقة الاستثنائية، مع تصميم يثير الإعجاب. ومع ذلك، تعتبر السيارة باهظة الثمن، حيث يبدأ سعر الطراز الأساسي من 120,100 دولار، وقد يتجاوز ربع مليون دولار في بعض النسخ الخاصة.

5 - أفضل سيارة للعائلات: 2025 Cadillac XT5

بدرجة اعتمادية 87 /100 وضمان شامل 4 سنوات/50,000 ميل وضمان محرك 6 سنوات/70,000 ميل. تقدم تجربة ركوب مريحة للعائلة، مع أبواب واسعة لتسهيل الدخول والخروج، ومساحة تحميل جيدة تصل إلى 63 قدماً مكعبة عند طي المقاعد الخلفية. المحرك الأساسي رباعي الأسطوانات جيد، مع خيار V6 يقدم قوة 310 أحصنة، لكنه يعاني من ناقل حركة أحياناً بطيء وضوضاء مرتفعة عند السرعات العالية.

6 - 2025 Infiniti QX80

بدرجة اعتمادية 89 /100 وضمان شامل 4 سنوات/60,000 ميل وضمان محرك 6 سنوات/70,000 ميل. أُعيد تصميمها بالكامل لعام 2025، مع محرك V6 توين تيربو بقوة 450 حصاناً وعزم دوران 516 رطل-قدم، ويتميز بسعة سحب هائلة تصل إلى 8,500 رطل. ورغم قوة الأداء، تعاني السيارة من استهلاك مرتفع للوقود وعدم نعومة القيادة مقارنة بالمنافسين أحاديي الهيكل.

7 - 2025 BMW X6

بدرجة اعتمادية 89 /100 وضمان شامل 4 سنوات/50,000 ميل. تجمع بين قوة الأداء ومتعة القيادة، مع تصميم داخلي أنيق وجودة مواد عالية. ومع ذلك، فإن انحدار السقف يقلل من ارتفاع الرأس في الخلف ومساحة التحميل أقل من المتوسط.

8 - 2025 Genesis G70

بدرجة اعتمادية 87 /100 وضمان شامل 5 سنوات/60,000 ميل، وضمان محرك 10 سنوات/100,000 ميل. سيارة صغيرة فاخرة متكاملة، مع قيادة ممتعة وأداء جيد، ومقصورة فاخرة بمقاعد مريحة ومساحة جيدة للركاب الأماميين.

9 - 2025 Cadillac CT5

بدرجة اعتمادية 86 /100 وضمان شامل 4 سنوات/50,000 ميل وضمان المحرك 6 سنوات/70,000 ميل. تم تحديث CT5 لعام 2025 مع تحسينات في النظام الترفيهي والمقصورة، لكنها لا تزال تتأخر عن المنافسين بسبب المواد المستخدمة والديناميكية المحدودة للقيادة. ومع ذلك، تحتوي على تقنيات مساعدة للقيادة مثل Super Cruise وبسعر افتتاحي 47,595 دولاراً.

10 - 2025 Porsche Boxster وCayman

بدرجة اعتمادية 86 /100 بضمان شامل 4 سنوات/50,000 ميل. هي سيارات رياضية مميزة، توفر تجربة قيادة ممتعة مع محركات قوية، وخيار بين سقف مكشوف أو كوبيه. Cayman أكثر عملية قليلاً مع مساحة تخزين أمامية 5.2 أقدام مكعبة، بينما Boxster توفر متعة القيادة المفتوحة تحت الشمس.

11 - 2025 Audi Q3

بدرجة اعتمادية 86 /100 بضمان شامل 4 سنوات/50,000 ميل وضمان محرك 4 سنوات/50,000 ميل.

سيارة SUV الفاخرة الصغيرة بأسعار تنافسية تحت 40,000 دولار، توفر راحة في القيادة وتجربة داخلية عالية الجودة، مع مساحة محدودة للركاب الخلفيين وصندوق الأمتعة، لكنها خيار ممتاز للفئة الاقتصادية في السيارات الفاخرة الألمانية.