- سيتم تحرير 911.5 مليون سهم من شركة سبايس إكس للتداول في السادس من أغسطس، مما قد يؤدي إلى موجة بيع من قبل المستثمرين الأوائل، مع توقعات بزيادة الضغوط البيعية. - قد تؤثر نتائج الأعمال الإيجابية على أداء السهم، لكن المحللين يرون أن تحقيق ارتفاع كبير في سعر السهم صعب في الظروف الحالية. - رغم التراجع الأخير، ارتفعت قيمة سبايس إكس إلى نحو تريليون دولار، لكنها فقدت 425 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تقلبات السوق وتراجع الاهتمام بأسهم الذكاء الاصطناعي.

تتجه الأنظار إلى شركة سبايس إكس (SpaceX)، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، مع اقتراب موعد انتهاء أولى فترات حظر بيع الأسهم بعد الإدراج، في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة كبيرة من عمليات البيع وجني الأرباح من قبل المستثمرين الأوائل. وبحسب بيانات الشركة، سترفع القيود المفروضة على بيع ما يصل إلى 911.5 مليون سهم في السادس من أغسطس/آب، أي بعد يومين فقط من إعلان نتائج الربع المالي، لتصبح أسهم تصل قيمتها إلى نحو 116 مليار دولار قابلة للتداول لأول مرة.

وحسب بلومبيرغ، لا تمثل هذه الدفعة سوى بداية عملية أوسع، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول تدريجياً حتى نهاية العام، مع دخول مليارات الأسهم الإضافية إلى السوق. ويتابع المستثمرون تأثير هذه العملية على أداء السهم، الذي فقد جزءاً كبيراً من الزخم الذي رافق أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بعدما تراجع بنحو 37% عن أعلى مستوى إغلاق سجله في 16 يونيو/حزيران الماضي. كما اجتذبت التقييمات المرتفعة للشركة موجة من المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض السهم، إذ تشير بيانات شركة إس 3 بارتنرز (S3 Partners) إلى أن نحو 30% من الأسهم المتاحة للتداول حالياً مباعة على المكشوف، وهي رهانات حققت حتى الآن أرباحاً ورقية تقدر بنحو 7 مليارات دولار مع تراجع السهم.

ويرى محللون أن انتهاء فترة الحظر قد يزيد الضغوط البيعية، إذ يسعى مستثمرون مبكرون اشتروا أسهمهم قبل الإدراج إلى تحقيق مكاسب ضخمة بعد الارتفاع الكبير في قيمة الشركة خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، قد يمنح إعلان نتائج الأعمال دفعة إيجابية للسهم إذا جاءت أفضل من التوقعات. فإذا ارتفع سعر السهم إلى 175.50 دولاراً أو أكثر في خمسة أيام على الأقل من أصل 10 أيام تداول تسبق إعلان النتائج، فسيصبح نحو 455.8 مليون سهم إضافي مؤهلاً للتداول مباشرة بعد صدور النتائج. إلا أن تحقيق هذا الشرط يتطلب ارتفاع السهم بأكثر من 46% مقارنة بإغلاقه عند 119.85 دولاراً يوم الاثنين، وهو ما يعتبره كثير من المحللين سيناريو صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية.

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ورغم التراجع الأخير، لا يزال المستثمرون الذين امتلكوا أسهم سبايس إكس قبل الإدراج يقفون على مكاسب هائلة. فقد بلغت قيمة الشركة نحو 400 مليار دولار قبل عام فقط، قبل أن تستحوذ هذا العام على شركة إكس إيه آي (xAI) في صفقة رفعت تقييم سبايس إكس إلى نحو تريليون دولار، بينما قُدرت قيمة إكس إيه آي بنحو 250 مليار دولار، ما عزز ثروات المساهمين الأوائل بشكل كبير. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول بحلول أوائل ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 5.33 مليارات سهم، مقارنة مع نحو 639 مليون سهم فقط حالياً.

وفي المقابل، سيبقى إيلون ماسك، الذي يمتلك نحو 7.8 مليارات سهم تمثل قرابة 60% من إجمالي أسهم الشركة، خاضعاً لقيود تمنعه من البيع حتى مرور أكثر من عام على إدراج الشركة في البورصة. ويختلف نظام تحرير الأسهم الذي اعتمدته سبايس إكس عن الآلية التقليدية المتبعة في الطروحات العامة الأولية، حيث تُمنع عادةً عمليات بيع أسهم المطلعين لمدة 180 يوماً فقط بعد الإدراج. أما في حالة سبايس إكس، فقد اختارت الشركة ومستشاروها الماليون آلية تدريجية لتحرير الأسهم، بهدف زيادة المعروض في السوق على مراحل وتجنب إغراقه بكميات كبيرة من الأسهم دفعة واحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الأسعار.

سبايس إكس وخسائر سوقية هائلة

ورغم هذه الآلية، يعتقد مراقبون أن أول موجة لتحرير الأسهم قد تشكل نقطة تحول مهمة في أداء السهم. فقد فقدت سبايس إكس نحو 425 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال سبع جلسات متتالية من التراجع، قبل أن تظهر مؤشرات على استقرار الأداء. وجاء هذا التراجع مع تحول المستثمرين بعيداً عن أسهم الذكاء الاصطناعي مرتفعة التقييم، إضافة إلى إلغاء الشركة إحدى عمليات إطلاق صاروخ ستارشيب (Starship) بسبب مشكلة في أحد المحركات.

كما انعكست تقلبات سهم سبايس إكس على سوق الاكتتابات العامة الأولية ككل، إذ أظهرت بيانات جمعتها بلومبيرغ أن متوسط عائد الشركات المدرجة حديثاً هذا العام تحول إلى خسارة بلغت 4.4%، مقارنة بمكاسب نسبتها 9.4% لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500)، ما يعكس تراجع شهية المستثمرين تجاه الطروحات الجديدة، رغم استمرار الاهتمام بقطاع الذكاء الاصطناعي.