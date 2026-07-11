1.13 مليار دولار إيرادات سياحة تونس خلال 6 أشهر

- شهدت تونس ارتفاعاً في الإيرادات السياحية بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت 3.352 مليارات دينار، مما يعكس تعافي القطاع السياحي وقدرته على دعم احتياطيات النقد الأجنبي. - يلعب القطاع السياحي دوراً حيوياً في الاقتصاد التونسي، حيث يسهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم 350 ألف وظيفة، مما يعزز من توازنات المالية الخارجية للبلاد. - مع توقعات بزيادة عدد السياح إلى أكثر من 12 مليون في عام 2026، تسعى تونس لتعزيز الإيرادات من خلال حملات ترويجية واستقطاب أسواق جديدة.

بلغت الإيرادات السياحية التراكمية لتونس 3.352 مليارات دينار، ما يعادل نحو 1.13 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2026 المنتهي في 30 يونيو/حزيران، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة الإيرادات السياحية لتونس بنسبة 4.4%؟ ما هي توقعات تونس لعدد السياح خلال العام الحالي وكيف تسعى لتحقيق ذلك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأظهرت المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، والتي نشرتها وكالة الأنباء التونسية اليوم السبت، أن العائدات زادت بمقدار 141.2 مليون دينار (نحو 47.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 3.211 مليارات دينار، أي قرابة 1.09 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2025. وبذلك، سجلت المداخيل السياحية نمواً بنحو 4.4% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار تعافي القطاع وقدرته على توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

مورد رئيسي للعملة الصعبة

وتكتسب زيادة العائدات السياحية أهمية خاصة للاقتصاد التونسي، نظراً إلى دور القطاع في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل الواردات وتخفيف الضغوط على الحساب الجاري. وكان البنك الدولي قد أشار إلى أن تحسن عائدات السياحة ساهم، إلى جانب تحسن شروط التبادل التجاري، في خفض عجز الحساب الجاري لتونس إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ما يبرز تأثير القطاع في التوازنات المالية الخارجية للبلاد.

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ولا يقتصر أثر السياحة على المداخيل المباشرة من الفنادق والإقامة، إذ يمتد إلى النقل والمطاعم والصناعات التقليدية والتجارة والخدمات، ما يجعل تحسن النشاط السياحي عاملاً داعماً لعدد واسع من القطاعات. ويصف البنك الدولي السياحة بأنها أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد التونسي، مستفيدة من الساحل المتوسطي والمواقع التاريخية والثقافية التي تمتلكها البلاد.

أكثر من 13% من الاقتصاد

وبحسب عرض للبنك الدولي حول السياحة المستدامة في تونس، يسهم القطاع بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم نحو 350 ألف وظيفة، تتركز نسبة كبيرة منها في المناطق الساحلية. وتعكس هذه الأرقام مدى اعتماد الاقتصاد التونسي على النشاط السياحي في توليد الدخل وفرص العمل. كما أن نمو الإيرادات السياحية يوفر مورداً مهماً في ظل حاجة البلاد إلى تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة وتغطية نفقات الطاقة والمواد الأساسية وخدمة الالتزامات الخارجية.

موسم صيفي وتوقعات قياسية

وتأتي زيادة العائدات مع دخول الموسم السياحي الصيفي ذروته، ما يعزّز توقعات العاملين في القطاع بمواصلة النمو خلال النصف الثاني من عام 2026، الذي يشهد عادة الجزء الأكبر من الحجوزات والإيرادات.

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وتتوقع تونس أن تتجاوز عتبة 12 مليون سائح خلال العام الحالي، بعدما استقبلت نحو 11 مليون زائر في عام 2025، وفق تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي في مايو/أيار الماضي.

ويسعى القطاع إلى البناء على الأرقام المسجلة في العام الماضي، عندما بلغت العائدات السياحية نحو 8.097 مليارات دينار، مع توسيع الحملات الترويجية واستقطاب أسواق جديدة ورفع الإنفاق المتوسط لكل زائر، بدلاً من الاعتماد على زيادة أعداد السياح وحدها.