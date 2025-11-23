11 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأميركي بسبب الإغلاق الحكومي

- الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً كلف الاقتصاد الأميركي خسارة دائمة قدرها 11 مليار دولار، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت متفائل بشأن النمو المستقبلي بفضل تخفيف أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية. - التضخم ارتفع بسبب قطاع الخدمات وليس الرسوم الجمركية، ويتوقع بيسنت أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع الأسعار بشكل أوسع، مشيراً إلى جهود الإدارة الأميركية لخفض التضخم. - ترامب يفكر في تعيين بيسنت رئيساً للفيدرالي الأميركي، لكن بيسنت يفضل البقاء وزيراً للخزانة، وسط انتقادات لسياسات رئيس الاحتياطي الاتحادي الحالي جيروم باول.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً تسبب في خسارة دائمة قدرها 11 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن آفاق النمو العام المقبل في ظل تخفيف أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية. وأضاف بيسنت في مقابلة مع قناة "إن.بي.سي" الأميركية أن القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، ومنها الإسكان، كانت في حالة ركود، لكنه لا يرى أن الاقتصاد بأكمله معرض لخطر النمو السلبي.

وأكد وزير الخزانة الأميركي أن التضخم ارتفع من جراء قطاع الخدمات، وليس بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أنه "يتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع الأسعار على نطاق أوسع". وأردف قائلاً: "أنا متفائل للغاية حيال عام 2026. لقد مهدنا الطريق لاقتصاد قوي يتمتع بنمو غير تضخمي".

واستشهد بيسنت ببيانات إيجابية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، منها تراجع أسعار الطاقة وارتفاع مبيعات المنازل، مشيراً إلى أن "الإدارة الأميركية تعمل بجد لخفض التضخم". وأوضح أن التضخم يزيد 0.5% في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون مقارنة بتلك التي يديرها الجمهوريون، وعزا هذا الفارق إلى زيادة القيود التنظيمية.

وقال بيسنت إن الخطوات التي اتُّخذت الأسبوع الماضي لخفض الرسوم الجمركية على واردات غذائية، مثل الموز والبن، جاءت نتيجة اتفاقات تجارية جرى التفاوض عليها أشهراً، مضيفاً أن "التضخم رقم مركّب، ونحن ننظر إلى كل شيء. لذلك نحاول خفض كل ما نستطيع التحكم فيه". ووقع ترامب في وقت سابق تشريعاً أنهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة دام 43 يوماً، ويمدّد تمويل الحكومة حتى 30 يناير/ كانون الثاني 2026، ممهداً الساحة لمواجهة جديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين من أنصار ترامب العام المقبل.

بحث منع إغلاق حكومي جديد

وقال بيسنت إن "على الجمهوريين أن يصوّتوا فوراً لإلغاء أسلوب المماطلة داخل مجلس الشيوخ إذا أقدم الديمقراطيون على إغلاق الحكومة مرة أخرى"، وهو مطلب سبق أن طرحه ترامب، لكنه تجنّب الرد على سؤال عمّا إذا كانت هناك أصوات كافية لضمان ذلك. وكان ترامب قد عبر، الخميس الماضي، عن رغبته في تعيين سكوت بيسنت رئيساً للفيدرالي الأميركي، غير أن بيسنت واصل التأكيد أنه لا يرغب في هذا المنصب، حسب ما أضاف ترامب في تصريحات خلال منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي.

وقال ترامب: "نفكر في بيسنت لمجلس الاحتياطي، لكنه لا يريد أن يكون جزءاً من ذلك، هو يحب كونه وزيراً للخزانة. أعتقد أننا سنتركه، فلنشطب اسمك من القائمة، رسمياً، صحيح؟". وانتقد ترامب بشكل حاد رئيس الاحتياطي الاتحادي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/ أيار، لعدم خفضه أسعار الفائدة بسرعة كافية.

ومن المتوقع أن يدفع الشخص الذي يختاره ترامب بديلاً لباول نحو خفض سريع لأسعار الفائدة، وربما يجري تغييرات واسعة النطاق في طريقة عمل الاحتياطي الاتحادي. وكان بيسنت نشر في وقت سابق من هذا العام انتقادات واسعة لجهود الاحتياطي الاتحادي الرائدة لدعم الأسواق المالية والاقتصاد بعد أزمة 2008-2009 الكبرى وخلال جائحة كورونا.