11 سفينة فقط عبرت باب المندب أمس

- تراجعت حركة السفن عبر مضيق باب المندب بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفط سعودية، مما أدى إلى انخفاض العبور إلى أدنى مستوى منذ أشهر، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. - ارتفعت أسعار شحنات النفط في المنطقة وأوروبا وأفريقيا لأعلى مستوياتها في شهرين، مع عبور سبع ناقلات نفط مضيق باب المندب، منها ناقلتان عملاقتان متجهتان إلى ميناء ينبع. - شهد مضيق هرمز عبور أقل من 10 سفن يوميًا، مع تعليق الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وعبور ثلاث ناقلات مرتبطة بإيران يوم الأحد.

أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر اليوم الاثنين، تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب أمس الأحد، بعدما شنت جماعة الحوثيين اليمنية هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر، بينما ظلت معدلات العبور من مضيق هرمز منخفضة مطلع هذا الأسبوع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز السلع الأولية التي عبرت مضيق باب المندب أمس الأحد؟ ما هي وجهات السفن التي غادرت البحر الأحمر أمس الأحد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشارت البيانات إلى أن 11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الأحد، وهو أدنى مستوى خلال أشهر. وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ الأسبوع الماضي على أيدي الحوثيين المتحالفين مع طهران، الذين يسعون إلى فرض حصار على الصادرات السعودية، ما أدى إلى تفاقم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كان قد تسبب في خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وأدى اضطراب حركة الملاحة إلى قفزة في أسعار شحنات النفط الخام الفعلية في المنطقة وأوروبا وأفريقيا إلى أعلى مستوياتها في شهرين، خلال الأيام القليلة الماضية. ومن بين السفن التي عبرت مضيق باب المندب كانت هناك سبع ناقلات نفط، دخلت ثلاث منها البحر الأحمر. وأظهرت البيانات أن سفينتين منها كانتا ناقلتي خام عملاقتين متجهتين إلى ميناء ينبع لتحميل النفط السعودي، في حين كانت السفينة الثالثة مرتبطة بروسيا.

وأظهرت البيانات أن أربع سفن غادرت البحر الأحمر أمس الأحد، من بينها ناقلة الخام العملاقة (نيو إكسبلورر) التي ترفع علم هونغ كونغ، وكانت تحمل مليوني برميل من الخام السعودي والإماراتي إلى ميناء نينجبو في شرق الصين، إلى جانب ناقلة تحمل مليون برميل من الخام الروسي إلى الصين، وناقلة أخرى محمّلة بنحو 750 ألف برميل من الخام السعودي إلى باكستان.

وتغادر ناقلة النفط العملاقة الأخرى (نيو بيرل)، التي ترفع علم هونغ كونغ وتحمل مليوني برميل من الخام السعودي، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب في طريقها إلى ميناء تشوشان في شرق الصين، وهي رابع ناقلة عملاقة صينية تغادر منذ أن أعلن الحوثيون فرض حصار بحري. ولم ترد شركة أسوشيتد ماريتايم هونغ كونغ، التي تدير الناقلتين نيو إكسبلورر ونيو بيرل، بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة استهدفت يوم السبت مواقع تابعة لشركة النفط السعودية أرامكو في مدينتي جازان وينبع.

مضيق هرمز

أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع حركة الملاحة أن أقل من 10 سفن محملة بسلع أولية مرّت يوميا عبر مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع، رغم تعليق الولايات المتحدة وإيران الضربات في المنطقة. وأشارت البيانات إلى أن سبع سفن عبرت أمس الأحد، بينها ثلاث ناقلات للمنتجات النفطية مرتبطة بإيران غادرت المضيق.

أما يوم السبت، فلم تعبر سوى ثلاث سفن وكانت أجهزة الإرسال الخاصة بها متوقفة. وشملت هذه السفن ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى قطر لتحميل النفط، وناقلة غاز بترول مسال متجهة إلى ميناء الرويس في الإمارات لتحميل شحنة، وناقلة تحمل شحنة من النفتا القطرية إلى اليابان. ويوم الجمعة، مرّت سبع سفن، غالبيتها كانت تغادر الخليج، من بينها ناقلتا نفط عملاقتان تحملان خاما من العراق والإمارات، إضافة إلى ناقلة تحمل شحنة من زيت الوقود.

(رويترز)