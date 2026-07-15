11 سفينة تعبر مضيق هرمز عشية استئناف الحصار الأميركي

- تصاعد التوترات في مضيق هرمز أدى إلى تباطؤ حركة الملاحة، حيث عبرت 11 سفينة فقط يوم الثلاثاء، مع تهديدات أميركية باستهداف البنية التحتية الإيرانية. - رغم الحصار البحري الأميركي، شهدت حركة ناقلات النفط الإيرانية تكثيفاً، حيث عبرت ست ناقلات مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع، وصدرت إيران أكثر من 80 مليون برميل خلال فترة التفاهم المؤقت. - طورت إيران آليات لضمان استمرار صادرات النفط رغم العقوبات، حيث ضخت 2.2 مليون برميل يومياً وبلغت صادراتها 57 مليون برميل خلال فترة التهدئة.

أظهرت بيانات تتبع حركة الشحن البحري، ارتفاعاً طفيفاً في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، إذ عبرت 11 سفينة أمس الثلاثاء، سلكت تسع منها المسار الإيراني، وذلك قبيل دخول الحصار البحري الأميركي على إيران حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، مهدداً باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل إذا لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الشحنات التي عبرت مضيق هرمز عشية استئناف الحصار الأميركي؟ ما هي المخاطر الأمنية التي تواجهها شركات الشحن عند استخدام الممر العُماني في مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع السفن أن ثلاث ناقلات نفط فارغة دخلت المضيق، إحداها متوسطة الحجم واثنتان عملاقتان، بينما غادرته ناقلة نفط عملاقة محملة بنحو مليوني برميل من الخام الإيراني، وناقلة متوسطة تحمل منتجات نفطية مكررة، إضافة إلى ناقلتي غاز بترول مسال، وفق رويترز. وأظهرت البيانات مغادرة ناقلة ميثانول محملة وناقلة بضائع جافة تحمل شحنة من الحديد، فيما لم ترصد أي عمليات دخول أو خروج واضحة لناقلات متجهة لتحميل النفط أو الغاز من منتجين آخرين في الخليج.

وتزامن ذلك مع تصاعد الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في فبراير/ شباط نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وقالت الولايات المتحدة، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إن إيران هاجمت سبع سفن تجارية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل أو فقدان أو إصابة أكثر من عشرة من أفراد الأطقم.

وفي مذكرة صدرت اليوم الأربعاء، توقع بنك غولدمان ساكس الأميركي أن تكون المرحلة التالية من تعافي تدفقات النفط في الخليج أبطأ من المرحلة الأولية، حتى في حال تراجع التوترات في المنطقة، مشيراً إلى استمرار إحجام شركات الشحن عن استخدام الممر العُماني في مضيق هرمز بسبب المخاطر الأمنية.

موانئ إيران تحت الحصار مجدداً

وفي السياق، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بقيت محدودة خلال الساعات الأولى من دخول الحصار البحري الأميركي حيز التنفيذ، إذ لم تعبر سوى بضع سفن المضيق. وأظهرت بيانات تتبع السفن خروج ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات الأميركية ومحملة بالنفط الإيراني إلى خليج عُمان قبل أن تتوقف بعد وقت قصير من مغادرة المضيق، فيما استأنفت ناقلة من طراز "سويزماكس" مملوكة لشركة يونانية وتحمل خاماً سعودياً بث إشارات التتبع في أثناء اقترابها من ميناء الفجيرة بعد انقطاعها لعدة أيام.

وأضافت "بلومبيرغ" أن ناقلتي وقود صغيرتين وسفينتي بضائع سائبة عبرتا المضيق في الاتجاهين، في وقت تواجه فيه شركات الشحن معضلة الاختيار بين استخدام المسار الذي توافق عليه إيران وما قد يترتب عليه من مخاطر مرتبطة بالعقوبات الأميركية، أو الإبحار بمحاذاة الساحل العُماني مع التعرض لاحتمال الاستهداف، وهو ما دفع بعض السفن إلى إطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها في أثناء العبور. وذكرت الوكالة أيضاً أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تراجعت عن مقترح فرض رسم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز، بعد ضغوط من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

اقتصاد عربي إعصار مضيق هرمز... رسوم ترامب شرعنة لجباية إيران

وشهدت الأيام الماضية تكثيفاً في حركة ناقلات النفط الإيرانية قبيل استئناف الحصار البحري الأميركي، إذ عبرت ست ناقلات نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأميركية مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها، وفق بيانات تتبع السفن. كذلك قدرت منصة تانكر تراكرز المتخصصة في تتبع الناقلات أن إيران صدرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال 26 يوماً من سريان التفاهم المؤقت مع واشنطن، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، مع بقاء نحو 30 مليون برميل بانتظار التصدير.

وخلال فترة التهدئة المؤقتة بين الحصارين البحريين الأميركيين، ضخت إيران ما لا يقل عن 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، بينما أفادت بلومبيرغ بأن صادراتها بلغت نحو 57 مليون برميل من النفط الخام خلال تلك الفترة. كذلك أظهر التقرير الشهري الأخير لمنظمة أوبك ارتفاع إنتاج إيران خلال يونيو/ حزيران بمقدار 155 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.441 مليون برميل يومياً، فيما أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أمس الثلاثاء، أن بلاده طورت آليات تضمن استمرار صادرات النفط رغم تشديد العقوبات الأميركية، مشدداً على أن تدفق الصادرات سيستمر وفق المعدلات المعتادة.