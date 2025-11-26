10 وظائف مملّة تدرّ أكثر من 75 ألف دولار سنوياً

- توفر بعض المهن "العادية" استقرارًا ماليًا ورواتب مرتفعة، مثل ميكانيكي الطائرات بمتوسط راتب 78,680 دولارًا، والمحاضر الجامعي بمتوسط راتب 83,980 دولارًا، واختصاصي صحة الفم بمتوسط راتب 94,260 دولارًا. - تشمل الوظائف ذات العائد المالي المغري مركّبي ومصلّحي المصاعد بمتوسط راتب 106,580 دولارًا، ومديري مشاريع البناء بمتوسط راتب 106,980 دولارًا، ومديري النقل والتخزين بمتوسط راتب 102,010 دولارات. - تتضمن المهن ذات الرواتب الأعلى المدير الفني بمتوسط راتب 111,040 دولارًا، ومدير الإنتاج الصناعي بمتوسط راتب 121,440 دولارًا، ومهندس المبيعات بمتوسط راتب 121,520 دولارًا، ومطوّر البرمجيات بمتوسط راتب 131,450 دولارًا.

في عالم يطغى عليه الهوس بتحصيل وظائف لامعة ومهن ذات بريق إعلامي، تمرّ كثير من الوظائف "العادية" تحت الرادار، رغم أنها قد تؤمّن مداخيل مرتفعة وفرص عمل واسعة. فبينما يبحث البعض عن الإثارة في العمل، يفضّل آخرون الاستقرار المالي، حيث الأرقام تقول الكثير.

في هذا التقرير الصادر عن منصة "أميركان أونلاين" (AOL) هذا الشهر، سنستعرض أكثر 10 عشر وظائف قد تبدو للبعض مملة أو رتيبة، لكنها في الواقع من أكثر المسارات المهنية ربحية في سوق العمل الأميركي، مع رواتب تبدأ من 75 ألف دولار سنوياً وما فوق، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS).

1 - ميكانيكي الطائرات (Aircraft mechanic)

متوسط الراتب السنوي 78,680 دولاراً. قد يعتبر البعض الأعمال الميكانيكية مملة، لكنّ العمل في صيانة الطائرات يجمع بين الشغف بالمحركات وفرصة كسب دخل قوي. يتطلب هذا المسار شهادة ثانوية وخضوعاً لمدرسة صيانة معتمدة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أو اكتساب الخبرة عبر التدريب المهني، إضافة إلى اجتياز اختبارات الشهادات المطلوبة.

2 - المحاضر الجامعي (Postsecondary teacher)

متوسط الراتب السنوي 83,980 دولاراً. التدريس بعد المرحلة الثانوية خيار راسخ لمن يهوى التعليم. وتُظهر التوقعات نمواً بنسبة 7% حتى 2034، فيما يشهد قطاع الرعاية الصحية طلباً أعلى مع نمو وظائف مدربي التمريض والمتخصصين الصحيين بنسبة 17%.

3 - اختصاصي صحة الفم (Dental hygienist)

متوسط الراتب 94,260 دولاراً. يفحص اختصاصيو صحة الفم المرضى ويُسهمون في الوقاية المبكرة. والطلب على هذه المهنة يزداد مع تقدّم السكان في العمر وأهمية الصحة الوقائية، ما يخلق نحو 15,300 فرصة سنوية حتى 2034.

4 - مركّبو ومصلّحو المصاعد والسلالم الكهربائية (Elevator and escalator installer and repairer)

متوسط الراتب 106,580 دولاراً. رغم أن العمل في المصاعد قد لا يبدو مثيراً، لكن العائد المالي مغرٍ جداً. يكفي الحصول على شهادة ثانوية مع استكمال برنامج تدريب مهني، فيما الطلب على هذه الوظائف ينمو أسرع من المعدل العام.

5 - وظائف مديري مشاريع البناء (Construction manager)

متوسط الراتب 106,980 دولاراً. لمن يملك خبرة في قطاع البناء أو شهادة في مجال ذي صلة، تشكّل إدارة المشاريع فرصة ذهبية. فمع توسّع السوق وزيادة مشاريع البنى التحتية، ينمو الطلب بنسبة 9% ويوفّر أكثر من 46,800 وظيفة سنوياً.

6 - مديرو النقل والتخزين والتوزيع (Transportation, storage, and distribution manager)

متوسط الراتب 102,010 دولارات. تشهد الأعمال اللوجستية طفرة كبيرة مدفوعة بازدهار التجارة الإلكترونية والحاجة إلى إدارة تدفق السلع بكفاءة. وتُقدّر فرص العمل بنحو 18,500 دولار سنوياً حتى 2034.

7 - المدير الفني (Art director)

متوسط الراتب 111,040 دولاراً. العمل الإبداعي قد يبدو رتيباً للبعض، لكنه مثالي لمن يهوى الجمع بين الفن والإدارة. المطلوب خبرة في التصميم أو الفنون وبناء ملف أعمال قوي، مع متوسط 12,300 فرصة سنوية.

8 - مدير الإنتاج الصناعي (Industrial production manager)

متوسط الراتب 121,440 دولاراً. هذه المهنة تناسب من لديهم خبرة إشرافية في مصانع المعدات، المعادن، الأغذية، الكيماويات أو الآلات. ويتوقع توفر أكثر من 17,100 فرصة سنوياً حتى 2034.

9 - مهندس المبيعات (Sales engineer)

متوسط الراتب 121,520 دولاراً. بيع المنتجات التقنية يحتاج إلى خلفية علمية وخبرة في التعامل مع البرمجيات أو المعدات المتقدمة. ويصل النمو إلى 5% سنوياً بفضل تسارع التطور التكنولوجي وتعقيد المنتجات.

10 - مطوّر البرمجيات (Software developer)

متوسط الراتب 131,450 دولاراً. قد يُنظر إلى البرمجة باعتبارها عملاً روتينياً، لكنها واحدة من أكثر المهن طلباً ورواتب. والنمو المتوقع يصل إلى 15%، أي ما يعادل نحو 129 ألف وظيفة جديدة سنوياً حتى 2034.