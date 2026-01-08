10 وظائف مستقبلية مضمونة النجاح في العقد القادم

- التحول الوظيفي والتكنولوجيا: مع تسارع التحول في سوق العمل، تبرز وظائف مثل مطوّر البرمجيات ومحلل البيانات كخيارات مستقرة ومجزية، حيث تتراوح الرواتب بين 35 ألفاً و60 ألف جنيه إسترليني، مع طلب متزايد على مهارات البرمجة وتحليل البيانات. - الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي: تزايد الهجمات الإلكترونية يعزز الحاجة لمحللي الأمن السيبراني، بينما يزداد الطلب على اختصاصيي الذكاء الاصطناعي، برواتب تصل إلى 90 ألف جنيه إسترليني، مع التركيز على حماية الأنظمة وتصميم الأنماط الذكية. - الاستدامة والصحة النفسية: مع التركيز على البيئة والتنمية المستدامة، تتوسع وظائف الاستدامة، بينما تظل الرعاية النفسية ضرورية، برواتب تتراوح بين 25 ألفاً و80 ألف جنيه إسترليني، مما يعكس أهمية الاستدامة والصحة النفسية في المستقبل.

بينما يتسارع التحوّل في سوق العمل العالمي، يبقى القلق من اختيار وظيفة قد تختفي في السنوات القادمة أمراً شائعاً، لكن ثمة مسارات واضحة تقدّم فرصاً مستقرة مع رواتب مجزية، خاصة مع تطور التكنولوجيا، وازدياد الطلب على مهارات محددة. يعرض هذا التقرير أفضل 10 وظائف مستقبلية تجمع بين الأمان الوظيفي، وفرص النمو، والقدرة على مواكبة التحوّلات القادمة. فما أفضل هذه الوظائف وفقاً لتصنيف أوردته مدوّنة "إن سي سي هوم ليرنينغ" (NCC Home Learning) البريطانية أمس الأربعاء؟

1 - مطوّر البرمجيات (Software Developer)

يبني التطبيقات والأنظمة الرقمية الأساسية لكل القطاعات. يحتاج إلى لغات برمجة مثل "بايثون" (Python) و"جافا سكريبت" (JavaScript)، مهارات حل المشكلات والعمل الجماعي. الرواتب في المملكة المتحدة تتراوح بين 41 ألفاً و60 ألف جنيه إسترليني، وقد تصل أكثر للخبراء. (الإسترليني= 1.34 دولار أميركي).

2 - محلل البيانات (Data Analyst)

يحَوّل البيانات إلى رؤى تدعم القرارات في مجالات متعددة. المهارات المطلوبة تشمل "إكسل" (Excel) و"إس كيو إل" (SQL) و"بايثون" (Python)، والقدرة على عرض البيانات بطرق واضحة. الرواتب بين 35 ألفاً و45 ألف جنيه إسترليني.

3 - وظائف محللي الأمن السيبراني (Cybersecurity Analyst)

مع تزايد الهجمات الإلكترونية، تتنامى الحاجة إلى حماية الأنظمة الرقمية. المهارات تشمل اكتشاف الاختراقات، والاستجابة للحوادث وأدوات الأمان. الرواتب بين 40 ألفاً و60 ألف جنيه إسترليني.

4 - اختصاصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & ML Specialist)

يصمّم أنظمة تتعرّف على الأنماط وتدعم اتخاذ القرارات. يحتاج إلى برمجة متقدمة وإحصاء وخبرة في أدوات التعلم الآلي. الرواتب بين 60 ألفاً و90 ألف جنيه إسترليني.

5 - مصمّم تجربة المستخدم وواجهة الاستخدام (UX/UI Designer)

يبتكر منتجات رقمية سهلة وجذابة. المهارات المطلوبة تشمل تصميم الواجهات واختبار الاستخدام وفهم التصميم المرئي. الرواتب بين 45 ألفاً و55 ألف جنيه إسترليني.

6 - اختصاصي التسويق الرقمي وصانع المحتوى (Digital Marketing & Content Creator)

يساهم في وصول الشركات للجمهور عبر الإنترنت، من خلال استراتيجيات التسويق الرقمي والمحتوى. الرواتب بين 28 ألفاً و50 ألف جنيه إسترليني.

7 - مسؤول أو مدير الاستدامة (Sustainability Officer/Manager)

مع تزايد التركيز على البيئة والتنمية المستدامة، تتوسّع هذه الوظائف في جميع القطاعات. الرواتب تبدأ من 25 ألفاً لتتجاوز 80 ألف جنيه إسترليني، حسب الخبرة والمستوى.

8 - متخصّص الصحة النفسية (Mental Health Professional)

وظائف تركز على الرعاية الإنسانية والاتصال البشري، مثل التمريض النفسي أو العلاج النفسي. الرواتب بين 31 ألفاً و47 ألف جنيه إسترليني، وقد تزيد مع الخبرة.

9 - اختصاصي الزراعة وأنظمة الغذاء (Agricultural & Food Systems Specialist)

مع تغير المناخ وأهمية الأمن الغذائي، تزداد الحاجة إلى الخبراء في الزراعة المستدامة والتقنيات الزراعية الحديثة. الرواتب بين 28 ألفاً و45 ألف جنيه إسترليني.

10 - طيار طائرات بدون طيار/ اختصاصي المسيّرات (Drone Pilot/UAV Specialist)

تتعدّد استخدامات الطائرات بدون طيار في الزراعة والبناء والإعلام والطوارئ. ويتطلب هذا المجال التدريب العملي وفهم التشريعات. وتبدأ الرواتب من 35 ألفاً لتتخطى 60 ألف جنيه إسترليني سنوياً حسب القطاع والخبرة.