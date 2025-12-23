10 وظائف مرتفعة الأجر منخفضة التوتر تستحق المتابعة في 2026

- تقرير "ريزوميه جينياس" يسلط الضوء على 10 وظائف متوقعة لعام 2026 تجمع بين الأجر المرتفع ومستويات التوتر المنخفضة، مما يتحدى الفكرة التقليدية التي تربط بين الراتب العالي والضغط المزمن. - التقرير يعتمد على بيانات توظيف تجمع بين متوسط الأجور ومؤشرات انخفاض الضغط اليومي، مع التركيز على الأدوار التحليلية والبحثية والمشروعات طويلة الأمد بإيقاع عمل ثابت. - الوظائف تشمل عالم الفلك، الخبير الاكتواري، ومحلل أنظمة الكمبيوتر، وتوفر بيئات عمل هادئة ومستقرة مع أجور تنافسية، مما يجعلها مثالية لتحقيق توازن بين الأجر والراحة النفسية.

في وقتٍ تتزايد فيه ضغوط العمل وتتداخل الحدود بين الحياة المهنية والشخصية، لم يعد البحث عن وظائف ذات دخل مرتفع كافياً بحد ذاته، بل بات العامل الحاسم هو الراحة النفسية والقدرة على تحقيق توازن صحي طويل الأمد. تقرير حديث أعدّه موقع "ريزوميه جينياس" (Resume Genius) يسلّط الضوء على 10 وظائف يُتوقّع أن تجمع في عام 2026 بين الأجور المجزية ومستويات التوتر المنخفضة نسبياً، في تحدٍّ مباشر للفكرة الشائعة التي تربط تلقائياً بين الراتب المرتفع والضغط المزمن.

وفي هذا الصدد، تقول خبيرة المسارات المهنية في "ريزوميه جينياس"، إيفا تشان، إن "الأجر العالي يجب ألا يكون على حساب الصحة النفسية"، مؤكدة أن الوظائف التي تتسم بالهيكلية والاستقرار وتجنّب المفاجآت عالية الضغط غالباً ما تكون أكثر استدامة، وأحياناً لا تقل مردوداً مالياً عن غيرها.

وقد اعتمد التقرير الذي نشرته منصة "كونسيومر أفيرز" (Consumer Affairs) اليوم الثلاثاء، على بيانات توظيف تمزج بين متوسط الأجور ومؤشرات انخفاض الضغط اليومي وسهولة إدارة عبء العمل. وشمل ذلك استبعاد الوظائف التي تتطلب قرارات مصيرية متواصلة، أو مواعيد نهائية لا تنتهي، أو ساعات عمل غير متوقعة، والتركيز بدلاً من ذلك على أدوار تحليلية وبحثية ومشروعات طويلة الأمد بإيقاع عمل ثابت. ورغم أن "انخفاض التوتر" لا يعني انعدامه بالكامل، فإن هذه الوظائف تسجّل أداءً أفضل من المتوسط من حيث الاستقرار والوضوح في التوقعات.

1 - عالم الفلك (Astronomer)

يعمل علماء الفلك في بيئات بحثية وأكاديمية تتيح جداول زمنية مرنة نسبياً، إذ ينصب التركيز على دراسة النجوم والمجرات دون ضغوط فورية. ويناهز متوسط الأجر السنوي نحو 132,170 دولاراً، فيما يصل الأجر الساعي إلى 63.54 دولاراً، ويحقق أعلى 10% من العاملين في هذا المجال ما يقارب 191,880 دولاراً سنوياً، ما يجعله من أعلى الوظائف دخلاً مع مستويات توتر محدودة.

2 - الخبير الاكتواري (Actuary)

يعتمد هذا الدور على الإحصاء وتحليل المخاطر المالية لصالح الشركات والمؤسسات، وغالباً ما يتم ضمن بيئة عمل منظمة ذات وتيرة متوقعة. يُسجّل متوسط الأجر السنوي حوالي 125,770 دولاراً، مع أجر ساعي يبلغ 60.47 دولاراً، بينما يتجاوز دخل أعلى 10% من العاملين في هذا المجال حاجز 206,430 دولاراً، وهو رقم يعكس القيمة العالية لهذا التخصص دون أن يرافقه ضغط ميداني مباشر.

3 - محلل أنظمة الكمبيوتر (Computer Systems Analyst)

يؤدي محللو نظم الحاسوب دوراً محورياً في تحسين الأنظمة التقنية للشركات، ضمن أطر واضحة وخطط تنفيذ مدروسة. ويبلغ متوسط الأجر السنوي 103,790 دولارات، والأجر الساعي 49.90 دولاراً، فيما يصل دخل أعلى 10% من العاملين في هذا المجال إلى 149,360 دولاراً، مع بيئة عمل غالباً بعيدة عن الأزمات المفاجئة.

4 - رسّام الخرائط ومتخصص التصوير المساحي (Cartographer & Photogrammetrist)

يعتمد هذا العمل على أدوات جغرافية وتقنيات تحليل مكانية لرسم الخرائط، غالباً في مؤسسات مستقرة. ويبلغ متوسط الأجر السنوي 78,380 دولاراً، والأجر الساعي 37.68 دولاراً، بينما يحقق أعلى 10% نحو 115,840 دولاراً، في مهنة تجمع بين الدقة والهدوء.

5 - المؤرخ (Historian)

يوفّر العمل في البحث التاريخي أو التدريس الأكاديمي بيئة تركّز على العمل الفردي المتعمق بعيداً عن الإيقاع السريع. ويصل متوسط الأجر السنوي إلى 74,050 دولاراً، مع أجر ساعي يبلغ 35.60 دولاراً، ويحقق أعلى 10% دخلاً يناهز 116,640 دولاراً.

6 - فنّي علوم جنائية (Forensic Science Technician)

يختلف هذا الدور عن الصورة الشائعة المرتبطة بمواقع الجريمة، إذ يتركّز غالباً في المختبرات وتحليل الأدلة بهدوء ومنهجية. ويبلغ متوسط الأجر السنوي 67,440 دولاراً، والأجر الساعي 32.43 دولاراً، فيما يصل دخل أعلى 10% إلى 101,390 دولاراً.

7 - مصلّح عربات سكك حديدية (Rail Car Repairer)

يوفّر هذا العمل التقني بيئة ميكانيكية ذات جداول منتظمة ومهام واضحة. يسجّل متوسط الأجر السنوي 65,680 دولاراً، مع أجر ساعي يبلغ 31.58 دولاراً، ويصل دخل أعلى 10% إلى 92 ألف دولار.

8 - مختص تشطيب وبطانة (Taper)

في قطاع البناء، يبرز هذا الدور المرتبط بأعمال التشطيب الدقيقة مثل تلبيس الجدران، إذ تتسم المهام بالهدوء والمنهجية. ويبلغ متوسط الأجر السنوي 64,700 دولار، والأجر الساعي 31.11 دولاراً، فيما يحقق أعلى 10% نحو 100,840 دولاراً.

9 - أمين المحفوظات (Archivist)

يعمل أمناء المحفوظات في بيئات منظمة وهادئة، معنيين بحفظ السجلات والوثائق التاريخية. ويصل متوسط الأجر السنوي إلى 61,570 دولاراً، والأجر الساعي إلى 29.60 دولاراً، بينما يبلغ دخل أعلى 10% حوالي 97,680 دولاراً سنوياً.

10 - وظائف مشغّلي المضخات الصناعية (Pump Operator)

يتولى مشغلو المضخات مراقبة أنظمة صناعية تعمل بإيقاع ثابت، مع حد أدنى من ضغوط الطوارئ. ويبلغ متوسط الأجر السنوي 60,020 دولاراً، والأجر الساعي 28.86 دولاراً، فيما يصل دخل أعلى 10% إلى 85,990 دولاراً.