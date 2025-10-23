10 وظائف ضمن أعلى معدلات نمو خلال 5 سنوات

- يشهد سوق العمل تحولاً جذرياً مع تزايد الحاجة إلى مهارات تجمع بين التقنية والتحليل والاستدامة، مدفوعة بالتحولات الرقمية والمناخية. - تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 يبرز أهمية الخوارزميات في إعادة صياغة أساليب التشغيل والإنتاج، مما يتطلب تخصصات جديدة مثل اختصاصيي البيانات الضخمة ومهندسي التكنولوجيا المالية. - يزداد الطلب على اختصاصيي الأمن السيبراني ومهندسي المركبات الكهربائية، مع توقع نمو وظائف مصممي تجربة المستخدم والمهندسين البيئيين، مما يستدعي تأهيل جيل جديد بمهارات رقمية وتحليلية وبيئية.

في عالم وظائف المستقبل تبرز هيمنة تخصصات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي على سوق العمل بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025. ويشهد العالم تحوّلاً جذرياً في طبيعة العمل، مع تصاعد تأثير الذكاء الاصطناعي وتداعيات التغير المناخي على الاقتصادات والقطاعات الإنتاجية كافة. فبينما تعيد الخوارزميات صياغة أساليب التشغيل والإنتاج، تبرز الحاجة إلى تخصصات جديدة تجمع بين التقنية والتحليل والاستدامة، لتواكب واقعاً رقمياً متسارعاً لا يشبه ما عرفناه قبل عقد فقط.

وفي دراسة تحليلية حديثة أجرتها منصة "ريموت باد" (RemotePad) المتخصصة بإدارة فرق العمل عن بُعد، استناداً إلى تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، جرى استطلاع آراء أكثر من ألف شركة كبرى تمثل 22 قطاعاً اقتصادياً في 55 دولة حول العالم، وتوظّف ما يزيد على 14 مليون عامل.

النتائج كشفت عن 10 وظائف يُتوقّع أن تشهد أكبر نسبة نمو بين عامي 2025 و2030، في ظل التحولات الرقمية والمناخية الكبرى التي تعيد رسم خريطة التوظيف العالمية.

1 - اختصاصيو البيانات الضخمة (Big Data Specialists)

يتصدر هذا التخصص قائمة وظائف هي الأسرع نمواً بنسبة 42%، مدفوعا بالطفرة الهائلة في استخدام الذكاء الاصطناعي والحاجة المتزايدة إلى تحليل كم هائل من البيانات لفهم الأنماط واتخاذ القرارات الدقيقة.

2 - مهندسو التكنولوجيا المالية (Fintech Engineers)

مع تسارع التحول نحو الأنظمة المصرفية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، يتوقع أن ترتفع فرص العمل في هذا المجال بنسبة 39%، مدفوعة بثورة التكنولوجيا المالية التي تغيّر طريقة انتقال الأموال عبر الحدود.

3 - اختصاصيو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & Machine Learning Specialists)

مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من المتوقع أن ترتفع معدلات التوظيف في هذا المجال بنسبة 38%، إذ تسابق الشركات لاعتماد هذه التقنيات وتطويرها.

4 - مطوّرو البرمجيات والتطبيقات (Software & Application Developers)

على الرغم من أن بعض مهام البرمجة قد تُستبدل بالأدوات الذكية، فإن هذا القطاع سيحقق نمواً بنسبة 35%، مدعوماً بتوسع الوصول إلى الخدمات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

5 - اختصاصيو إدارة الأمن السيبراني (Security Management Specialists)

في ظل تزايد المخاطر الإلكترونية والتوترات الجيوسياسية، سيزداد الطلب على المتخصصين في أمن المعلومات بنسبة 33%، لحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات المتطورة.

6 - اختصاصيو تخزين البيانات (Data Warehousing Specialists)

مع توسع الاعتماد على أنظمة الحوسبة السحابية، يُتوقّع نمو هذا المجال بنسبة 31% لتلبية احتياجات الشركات في تخزين ومعالجة كميات ضخمة من البيانات.

7 - مهندسو المركبات الكهربائية والذاتية القيادة (Autonomous & EV Specialists)

تتوقع الدراسة زيادة الطلب على هذه الوظائف بنسبة 29%، مدفوعة بالتحوّل العالمي نحو النقل النظيف والمستدام واعتماد السيارات الكهربائية.

8 - مصممو تجربة المستخدم وواجهات الاستخدام (UI/UX Designers)

مع انتقال الخدمات والمشاريع نحو الفضاء الرقمي، يتوقع أن يرتفع الطلب على هذا التخصص بنسبة 27%، لتطوير تجارب تفاعلية أكثر سلاسة وجاذبية للمستخدمين.

9 - اختصاصيو إنترنت الأشياء (IoT Specialists)

من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً بنسبة 25%، نتيجة انتشار الأجهزة الذكية والأنظمة المتصلة التي تربط المنازل والمدن والبنى التحتية ضمن شبكات رقمية متكاملة.

10 - وظائف المهندسين البيئيين (Environmental Engineers)

سيشهد هذا المجال نمواً بنسبة 24% مع تصاعد الحاجة إلى حلول هندسية مستدامة لمواجهة آثار التغير المناخي، من الطاقة النظيفة إلى البنية التحتية الصديقة للبيئة.

في المحصلة، تكشف هذه الأرقام أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر ستظل القوى المحركة الأساسية لأسواق العمل خلال العقد المقبل. وبينما تختفي وظائف تقليدية، تتولد فرص جديدة أكثر تخصصاً، ما يفرض على المؤسسات التعليمية والمهنية الإسراع في تأهيل جيل جديد من الكفاءات يتقن المهارات الرقمية والتحليلية والبيئية في آنٍ معاً.