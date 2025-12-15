10 وظائف جديدة خلقها الذكاء الاصطناعي بأجر عالٍ عليك تعلمها

- بحلول عام 2030، ستصبح وظائف الذكاء الاصطناعي من بين الأعلى أجراً، حيث تتراوح الرواتب بين 85 ألفاً وأكثر من 200 ألف دولار سنوياً، وتشمل وظائف مثل مسؤول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومنسق بيانات التدريب. - تتضمن الأدوار المتخصصة مصمم تجربة عملاء الذكاء الاصطناعي ومدقق تحيز الذكاء الاصطناعي، مع رواتب تتراوح بين 80 ألفاً و145 ألف دولار، وتتطلب مهارات في تصميم تجربة المستخدم والإحصاء. - تُعتبر الشهادات الاحترافية مثل شهادة غوغل في الذكاء الاصطناعي ضرورية للحصول على هذه الوظائف، مع التركيز على الأبعاد الأخلاقية من خلال شهادة ستانفورد.

بحلول عام 2030، ستصبح وظائف مثل مسؤولي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأخصائيي التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومديري هندسة الذكاء الاصطناعي من بين أعلى الوظائف أجراً في السوق، برواتب تتراوح بين 85 ألفاً وأكثر من 200 ألف دولار سنوياً.

إليك أهم هذه الوظائف وفق مواقع بحثية أبرزها دراسة أعدها كل من باحثي سوق العمل جيف جيليس ومايك سيمبسون، لموقع "ذا إنترفيو":

وظائف رئيسية في الذكاء الاصطناعي

مسؤول/ة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: ضمان تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بنزاهة وشفافية في جميع العمليات التجارية. ستكون بمثابة البوصلة الأخلاقية لتطبيق الذكاء الاصطناعي، إذ ستعمل على وضع مبادئ توجيهية تمنع التحيّز والتمييز مع الحفاظ على الميزة التنافسية. توقعات الراتب: من 135 ألف دولار إلى 185 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: الفلسفة، القانون، تحليل البيانات، إدارة أصحاب المصلحة.

منسق/ة بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي: جمع البيانات وتنظيفها والتحقق من صحتها لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي. توقعات الراتب: من 95 ألف دولار إلى 140 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: علم البيانات، الخبرة في المجال، ضمان الجودة.

أخصائي/ة التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: تصميم مسارات عمل تُحسّن من حدس الإنسان وكفاءة الذكاء الاصطناعي. سيكون حلقة الوصل بين الإبداع البشري ودقة الآلة عبر أنظمة هجينة. توقعات الراتب: من 110 آلاف دولار إلى 160 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: تصميم العمليات، علم النفس، معرفة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

مدير/ة هندسة توجيهات الذكاء الاصطناعي: قيادة فرق تُنشئ توجيهات ذكاء اصطناعي مُحسّنة لتحقيق نتائج أعمال مُحددة. تعليم الذكاء الاصطناعي كيف يُفكّر مثل الشركة، مُترجماً احتياجات العمل إلى لغة تُنتج نتائج مثالية. توقعات الراتب: من 125 ألف دولار إلى 175 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: اللغويات، إدارة المشاريع، فهم نماذج الذكاء الاصطناعي.

مستشار/ة حوكمة الذكاء الاصطناعي: مساعدة المؤسسات على تطوير سياسات الذكاء الاصطناعي وأطر الامتثال. ستكون مسؤولاً عن وضع استراتيجيات تبني الذكاء الاصطناعي، لضمان استفادة الشركات من قوة الذكاء الاصطناعي مع تجنب المخاطر التنظيمية. توقعات الراتب: من 140 ألف دولار إلى 200 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: المعرفة التنظيمية، تقييم المخاطر، التخطيط الاستراتيجي.

أدوار متخصّصة

مصمم/ة تجربة عملاء الذكاء الاصطناعي: إنشاء تفاعلات سلسة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والعملاء. تصميم محادثات تبدو طبيعية ومفيدة، ما يضمن أن يُحسّن الذكاء الاصطناعي تجربة العميل بدلاً من أن يُعيقها. توقعات الراتب: من 85 ألف دولار إلى 125 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: تصميم تجربة المستخدم، علم نفس العملاء، الذكاء الاصطناعي التفاعلي.

مُفسِّر/ة نماذج الذكاء الاصطناعي: ترجمة قرارات الذكاء الاصطناعي المعقدة إلى رؤى تجارية مفهومة. سيكون الذي يشغل هذا المنصب حلقة الوصل بين تفكير الذكاء الاصطناعي "المبهم" وعملية صنع القرار التنفيذي، ما يجعل توصيات الذكاء الاصطناعي قابلة للتنفيذ. توقعات الراتب: من 90 ألف دولار إلى 130 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: تمثيل البيانات بصرياً، التواصل، أساسيات التعلم الآلي.

مدقق/ة تحيّز الذكاء الاصطناعي: اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي بحثاً عن أنماط تمييزية واقتراح حلول. بمثابة المحقق الذي يتعقب سلوك الذكاء الاصطناعي غير العادل، ويضمن معاملة الخوارزميات للجميع بإنصاف. توقعات الراتب: من 95 ألف دولار إلى 135 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: الإحصاء، العلوم الاجتماعية، منهجيات الاختبار.

مهندس/ة تكامل الذكاء الاصطناعي: تصميم كيفية ربط أنظمة الذكاء الاصطناعي بعمليات الأعمال الحالية. المخطط الرئيسي الذي يضمن اندماج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في العمليات الحالية، متجنباً أي اضطرابات مع تحقيق أقصى استفادة. توقعات الراتب: من 105 آلاف دولار إلى 145 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: هندسة النظم، تحليل الأعمال، منصات الذكاء الاصطناعي.

أخصائي/ة التحقق من صحة محتوى الذكاء الاصطناعي: التحقق من دقة ومصداقية المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. ستكون مسؤولاً عن ضمان استيفاء المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي لمعايير الجودة، وحماية سمعة العلامة التجارية في عالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. توقعات الراتب: من 80 ألف دولار إلى 120 ألف دولار بحلول عام 2028. المهارات الأساسية: تحليل المحتوى، التحقق من الحقائق، أدوات الكشف.

الشهادات المطلوبة

تُوفر شهادة غوغل الاحترافية في الذكاء الاصطناعي معرفة شاملة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة. وهي مثالية لفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

تركز شهادة IBM الاحترافية في هندسة الذكاء الاصطناعي على التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي. ستتعلم كيف تعمل مشاريع الذكاء الاصطناعي فعلياً في بيئات الأعمال الحقيقية .

تغطي دورة أساسيات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت حلول الذكاء الاصطناعي السحابية. تُظهر هذه الشهادة فهمك لكيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات .

تتناول شهادة ستانفورد في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. ستكتسب خبرة في الاعتبارات الأخلاقية التي تزداد أهميتها بالنسبة لأصحاب العمل.