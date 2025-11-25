10 وظائف ثابتة تضمن استقراراً مهنياً برواتب مرتفعة

- تبرز أهمية الوظائف التي تعتمد على مهارات إنسانية متقدمة في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية، حيث يبحث الأفراد عن وظائف توفر أماناً وظيفياً واستمرارية دخل بعيداً عن التقلبات. - تقرير منصة "إنديد" يحدد أفضل 10 وظائف مستقرة عالمياً، منها الممرّض المسجّل، مستشار إدارة الأعمال، الطيّار، ومهندس البرمجيات، حيث تتميز بمتوسط راتب سنوي محدد ومهام أساسية. - تتنوع المهام الأساسية لهذه الوظائف بين تقديم الرعاية الصحية، تحليل العمليات، وتطوير الأنظمة البرمجية، وتتطلب مهارات متخصصة وتدريباً تقنياً أو شهادات جامعية.

مع التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، تبقى من الأكثر قدرة على الصمود وظائف عديدة تعتمد على مهارات إنسانية متقدمة، مثل الرعاية الصحية والتحليل والإدارة والتكنولوجيا. وفي سوق عمل يتغيّر بسرعة، وتزداد فيه المنافسة والضغوط، يبحث كثيرون عن وظائف توفر أماناً وظيفياً واستمرارية دخل بعيداً عن التقلبات. ومع تطور التكنولوجيا وتوسع الأتمتة، بات العثور على مهنة طويلة الأمد تحدّياً حقيقياً. لذلك؛ تكتسب وظائف تتسم بالاستقرار أهمية متزايدة، خصوصاً تلك التي تعتمد على مهارات يصعب على الأنظمة الذكية استبدالها.

وعرض تقرير أعدته المنصة المتخصصة "إنديد" (Indeed)، أفضل 10 وظائف تعتبرها المنصة من الأكثر استقراراً عالمياً، مع متوسّط رواتبها والمهام الأساسية لكل منها.

1 – الممرّض المسجّل (Registered Nurse)

متوسط الراتب السنوي 74,779 دولاراً، والمهام: تقديم الرعاية الصحية الأولية، مراقبة العلامات الحيوية، إعطاء الأدوية، تنفيذ خطط العلاج، والمشاركة في التوعية الصحية والعلاج الوقائي، كما يعمل بعض الممرضين في الإدارة أو الأبحاث الطبية.

2 - مستشار إدارة الأعمال (Business Management Consultant)

متوسط الراتب 82,685 دولاراً، والمهام: تحليل العمليات وتقديم حلول لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. يعمل المستشارون مع شركات بمختلف أحجامها وغالباً بنظام العقود، كما قد يتخصّصون في قطاعات كالتكنولوجيا، الموارد البشرية أو التصنيع.

3 - الطيّار (Pilot)

متوسط الراتب 79,710 دولارات، والمهام: قيادة الطائرات بمختلف أنواعها، تحليل بيانات الطقس، التواصل مع برج المراقبة، وتسجيل بيانات الرحلات. وتتفاوت شروط التدريب بحسب نوع رخصة الطيران.

4 – معلّم اللّحام (Welder)

متوسط الراتب 65,682 دولاراً، والمهام: استخدام المعدات والحرارة لدمج المعادن، قراءة المخططات التقنية، وتنفيذ أعمال تصنيع وبناء متنوّعة. ويحتاج معلم اللّحام الماهر إلى تدريب تقني أو برنامج مهني متخصص.

5 - أخصائي العلاج الوظيفي (Occupational Therapist)

متوسط الراتب 79,008 دولارات، والمهام: مساعدة المرضى على استعادة القدرة على أداء الأنشطة اليومية بعد الإصابة أو المرض أو التقدم بالعمر. ويشمل العمل تقييم الاحتياجات، وضع خطط علاجية، وتعديل الأماكن لتناسب قدرات المرضى.

6 - الصيدلاني (Pharmacist)

متوسط الراتب 96,483 دولاراً، والمهام: صرف الأدوية، إرشاد المرضى حول الجرعات والتفاعلات الدوائية، تقديم اللقاحات، وإدارة مخزون الأدوية. ويتطلب العمل شهادة عليا وخبرة عملية قبل الحصول على الترخيص.

7 - مساعد بيطري (Veterinary Assistant)

متوسط الراتب 40,149 دولاراً، والمهام: دعم الأطباء البيطريين عبر تقديم العناية للحيوانات، إجراء فحوصات مخبرية بسيطة، تنظيم السجلات، والمساعدة في العمليات. ويعمل هؤلاء في العيادات والمختبرات والجامعات أو حدائق الحيوان.

8 - أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Specialist)

متوسط الراتب 49,680 دولاراً، والمهام: إدارة المحتوى والرسائل على منصات التواصل، مراقبة التفاعل، تحليل البيانات، وتعزيز حضور العلامة التجارية. يُعدّ هذا الدور أساسياً في الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

9 - وظائف مهندسي البرمجيات (Software Engineer)

متوسط الراتب 84,316 دولاراً، والمهام: تحليل احتياجات المستخدمين، تصميم وتطوير الأنظمة البرمجية، اختبار التطبيقات، والعمل ضمن مؤسسات تقنية وحكومية وتعليمية. ويمكن دخول المجال عبر شهادة جامعية أو دورات احترافية.

10 - المحاسب (Accountant)

متوسط الراتب 58,735 دولاراً، والمهام: إعداد السجلات المالية، تحليل البيانات، إعداد التقارير، تدقيق الحسابات، ومواكبة قوانين الضرائب. ويُعتبر لقب "محاسب قانوني" اعتماداً دولياً يؤهل للعمل عالمياً.