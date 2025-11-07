10 وظائف تتحدّى الذكاء الاصطناعي... من يصمد في معركة المستقبل؟

في عالم يسير نحوه الذكاء الاصطناعي (AI) بسرعة الضوء، تتهاوى مهن وتولد أخرى من رمادها. فهل ستنجو وظائف محددة من طوفان الأتمتة؟ بين الروبوت والمبرمج والمعالج النفسي، تبدأ معركة البقاء في سوق العمل. وتشير عناوين الأخبار هذه الأيام إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يهددان معظم المهن، حتى ليبدو أن لا وظيفة في مأمن من الزوال. ومع ذلك، يبقى القول القديم "ابحث عن وظيفة مستقرة وتمسّك بها" نصيحة صالحة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً لمن يسعون إلى الأمان الوظيفي وتقليل الضغط المالي.

صحيح أن بعض الوظائف تتلاشى بفعل التطور التكنولوجي، لكنّ ثمة مهناً أخرى لا يمكن الاستغناء عنها قريباً، لأنها تعتمد على صفات إنسانية خالصة كالتعاطف، والتفكير المعقّد، وحل المشكلات الإبداعي. وفي ما يلي 10 وظائف لن تكتفي بالصمود في وجه المستقبل، بل ستزداد أهميتها وطلبها في العقد المقبل، وفقاً لتصنيف أوردته الخميس شركة "أميركان أونلاين" (AOL) الأميركية التي أُسّست عام 1985، واشتهرت في التسعينيات بتقديم خدمة الإنترنت عبر الاتصال الهاتفي (Dial-up)، أي من خلال خطوط الهاتف، قبل انتشار الإنترنت عالي السرعة، علماً أن غالبية بيانات سوق العمل مأخوذة من مكتب إحصاءات العمل الأميركي (US Bureau of Labor Statistics).

1 - الممرّض المسجَّل (Registered Nurse - RN)

يقدّم الممرّضون المسجّلون مزيجاً من التفكير النقدي واللمسة الإنسانية التي يستحيل على الذكاء الاصطناعي محاكاتها. ومع وجود نقص حاد في الكوادر التمريضية في الولايات المتحدة، تُعد هذه المهنة من الأكثر أماناً واستقراراً. ومع تقدّم السكان في السنّ، ستزداد الحاجة إلى الرعاية الصحية المتخصّصة، إذ يتوقع مكتب الإحصاءات نمو الطلب على الممرضين بنسبة 5% بين عامي 2024 و2034، وهي نسبة تفوق المعدّل العام لبقية المهن.

2 - فنّي الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technician)

مع توسّع استخدام الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، تتزايد الحاجة إلى فنيين قادرين على تركيب هذه الأنظمة وصيانتها. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الوظائف ستكون من الأسرع نمواً في الاقتصاد الأميركي، مع توقعات مذهلة بزيادة قدرها 50% حتى عام 2034.

3 - الكهربائي (Electrician)

كلما توسّعت مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي وانتشرت المنازل الذكية، زادت الحاجة إلى الكهربائيين المهرة القادرين على تركيب الأسلاك وحل المشكلات التقنية. ويشير الخبراء إلى نقص واضح في عدد العاملين في هذا المجال، ما يدفع إلى توقع نموه بنسبة 9% خلال العقد المقبل، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدّل العام.

4 - مستشار الصحة النفسية (Mental Health Counselor)

يعمل مستشارو الصحة النفسية على مساعدة الناس في فهم مشاعرهم والتعامل معها، وهي وظيفة إنسانية بامتياز يصعب على أي نظام آلي أن يؤديها. ومع تزايد الوعي بقضايا الصحة النفسية، ارتفع الطلب على المتخصصين المرخصين، ويتوقع مكتب الإحصاءات نمواً بنسبة 17% في هذا المجال خلال السنوات العشر المقبلة.

5 - محلّل الأمن السيبراني (Cybersecurity Analyst)

ما دامت هناك بيانات رقمية، سيبقى هناك من يحاول سرقتها. وهنا يأتي دور محللي الأمن السيبراني الذين يقفون على الخطوط الأمامية لحماية شبكات الشركات والمؤسسات الحكومية. ورغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تعزيز الدفاعات الرقمية، فإن هذا المجال يتطلب تفكيراً تكيفياً واستباقياً في مواجهة خصوم بشريين، ما يفسّر توقع زيادة الطلب على هؤلاء المحترفين بنسبة 29% حتى عام 2034.

6 - المعالج الفيزيائي (Physical Therapist)

عملية التعافي الجسدي إنسانية الطابع ولا يمكن اختزالها في قواعد جامدة، إذ يحتاج المرضى إلى معالجين فيزيائيين يضعون خططاً علاجية مخصصة لإدارة الألم واستعادة القدرة الحركية. ويجمع هذا العمل بين المعرفة الطبية والقدرة التحفيزية، وهو ما جعل التوقعات تشير إلى نمو الطلب عليه بنسبة 11% خلال العقد القادم.

7 - اختصاصي الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة (AI and Machine Learning Specialist)

لماذا الخوف من الذكاء الاصطناعي ما دام من الممكن أن تكون من يصممه ويطوره؟ يعمل اختصاصيو الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة على بناء النماذج وتدريب الخوارزميات لتمكين الشركات من الاستفادة من هذه التقنية. وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، فإن 86% من الشركات تخطط للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيف الخبراء لإدارته في السنوات المقبلة.

8 - السباك (Plumber)

كما هي حال الكهربائيين، يقدم السباكون خدمة لا يمكن أتمتتها بالكامل. فإصلاح التسريبات ومعالجة مشاكل الصرف الصحي المعقّدة يتطلبان عملاً ميدانياً مباشراً بيد بشرية خبيرة. ويشير خبراء القطاع إلى تراجع عدد المنتسبين الجدد إلى المهنة بنسبة 55% عن الحاجة الفعلية، ما يخلق طلباً مرتفعاً للغاية على العمال المهرة في هذا المجال.

9 - عالم البيانات (Data Scientist)

مع التحول الرقمي الذي اجتاح المؤسسات خلال العقود الماضية، أصبحت البيانات بمثابة "الذهب الجديد" لأي شركة، إذ تحمل في طياتها رؤى ثمينة عن السوق وسلوك العملاء، شرط وجود خبير قادر على استخراجها وتحليلها. وقد أسهم صعود الذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب على علماء البيانات، ويتوقع مكتب الإحصاءات نمواً بنسبة 34% في هذا التخصص خلال السنوات العشر المقبلة.

10 - مدير الإنشاءات (Construction Manager)

إدارة المشاريع الإنشائية عملية شديدة التعقيد تتطلب مهارة عالية في التنسيق والتخطيط. فمدير الإنشاءات هو من يقود الفرق، ويتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد، ويحل المشكلات الميدانية الطارئة لضمان سير العمل بسلاسة. ونظراً لمزيج المهارات الفريد المطلوب في هذا المجال، تعاني السوق من نقص في الكفاءات، ما يدفع إلى توقع نمو قوي بنسبة 9% في الطلب على مديري الإنشاءات خلال العقد القادم.