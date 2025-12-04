10 وظائف برواتب جيدة يمكن القيام بها من المنزل

- مزايا العمل من المنزل: يوفر العمل من المنزل توفيرًا في الوقت والمال بفضل عدم الحاجة للتنقل، ويمنح مرونة في جدول العمل، مما يجعله خيارًا شائعًا للعديد من الأشخاص. - تنوع الوظائف المتاحة: توسعت فرص العمل من المنزل لتشمل مجالات متعددة مثل التعليم، تصميم الغرافيكس، الكتابة المستقلة، وخدمة العملاء، مما يتيح للأفراد اختيار ما يناسب مهاراتهم واهتماماتهم. - متطلبات ومزايا الوظائف: تختلف متطلبات الوظائف من حيث المؤهلات والخبرات، وتتنوع الرواتب بناءً على الخبرة ونوع العمل، مما يوفر فرصًا لتحقيق دخل مناسب من المنزل.

العمل من المنزل خيار متاح للعديد من وظائف مريحة، وليس فقط للوظائف التقنية أو المعتمدة على الحاسوب. فادخار الوقت والمال الناتجَين من عدم التنقّل، إضافة إلى المرونة في جدول العمل، من أبرز الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى تفضيل هذا النمط من العمل. وإذا كنت ترغب في العمل من المنزل، فقد تجد أن الخيارات المتاحة أوسع مما تتوقع.

في السابق، كانت الوظائف التي يمكن أداؤها من المنزل محدودة، أما اليوم فالكثير من المهن تسمح بالعمل عن بُعد. وبغضّ النظر عن مهاراتك أو مؤهلاتك أو طموحاتك المهنية، هناك العديد من الخيارات المتاحة. وفي هذا التقرير، نعرض قائمة 10 وظائف يمكن القيام بها من المنزل أعدتها المنصة المتخصصة "إنديد"، مع الرواتب في السوق البريطانية، إلى جانب نصائح قد تساعد على إيجاد وظائف أنسب لكل المهتمين.

1 - معلّم خصوصي (Tutor)

متوسط الراتب السنوي يعادل 63,500 دولار. ويقدّم المعلّمون الخصوصيون الدعم التعليمي للطلاب من جميع الأعمار وفي مختلف المواد. ويمكن التدريس أن يكون فردياً أو ضمن مجموعات صغيرة عبر الإنترنت من المنزل. يشترط عادةً الحصول على شهادة جامعية في مجال التخصص، بينما تُعد خبرة التدريس أو الحصول على شهادة تدريبية ميزة إضافية. يمكنك البدء بتقديم دروس خصوصية في محيطك المحلي لاكتساب خبرة، ثم التقدّم لوظائف التدريس عن بُعد.

2 - مُقدّم رعاية أطفال (Childminder)

متوسط الراتب السنوي 43,200 دولار. يقدّم مُقدّمو الرعاية العناية بطفل أو أكثر، إما في منزل صاحب العمل وإما في منزلهم الخاص. يجب أن يكون العمر 18 عاماً على الأقل، والتسجيل إلزامي لمن يعتنون بالأطفال تحت سن الثامنة لأكثر من ساعتين يومياً مقابل أجر. يمكن البدء بصفة مساعد رعاية أطفال لاكتساب خبرة قبل اتخاذها مهنة بدوام كامل.

3 - مصمّم غرافيكس (Graphic Designer)

متوسط الراتب السنوي 39,100 دولار. يصمّم مصممو الغرافيكس الشعارات والمواقع والمواد البصرية المختلفة. لا تُعد الشهادة شرطاً إلزامياً، لكن وجود ملف أعمال (Portfolio) أمر ضروري. يمكن إنشاء نماذج تصميمية في حال عدم وجود عملاء سابقين. يعتمد الدخل على الخبرة ونوع العملاء وجودة العمل.

4 - مستشار توظيف (Recruitment Consultant)

متوسط الراتب السنوي 38,600 دولار. يساعد مستشارو التوظيف الشركات في إيجاد المرشّحين المناسبين للوظائف الشاغرة. لا توجد متطلبات أكاديمية محددة للمستوى المبتدئ، لكن مهارات الاتصال والتفاوض والشخصية الطموحة عوامل مهمة للنجاح. يزداد الراتب مع الخبرة وسجل تحقيق الأهداف.

5 - مساعد افتراضي (Virtual Assistant)

متوسط الراتب السنوي 38,000 دولار. يقدّم المساعدون الافتراضيون خدمات إدارية من مواقع بعيدة، مثل تنظيم المواعيد وإعداد التقارير والتخطيط للفعاليات وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، وغير ذلك. لا توجد متطلبات تعليمية محددة، لكن التنظيم والقدرة على التواصل أساسيان. تختلف الرواتب حسب نوع الخدمات، ويكسب المتخصصون (مثل إدارة السوشيال ميديا) أكثر.

6 - ماسك دفاتر (Bookkeeper)

متوسط الراتب السنوي 37,300 دولار. يحدّث ماسكو الدفاتر السجلات المالية للعملاء، ويعدّون الحسابات السنوية، ويُجرون إقرارات الضريبة على القيمة المضافة، ويُعدّون الرواتب ويُديرون نفقات الشركات. يمكن البدء بصفة مساعد إداري لاكتساب خبرة، ثم الحصول على شهادة متخصصة في محاسبة الدفاتر.

7 - كاتب مستقل (Freelance Writer)

متوسط الراتب السنوي 35,900 دولار. يكتب الكتّاب المستقلون المقالات والمدوّنات والمحتوى لجهات مختلفة. بعضهم متخصص، وآخرون يكتبون في مجالات متعددة. يحتاج الكاتب إلى مهارات كتابة ممتازة وإلمام باللغة وقواعدها. لا يشترط الحصول على شهادة جامعية، لكن وجود نماذج أعمال ضروري. غالباً ما يتقاضى الكتّاب أجراً لكل مقال أو قطعة محتوى.

8 - مصفّف شعر (Hairdresser)

متوسط الراتب السنوي 34,900 دولار. يقصّ مصفّفو الشعر شعر الزبائن ويصبغونه ويصفّفونه. يستلزم العمل الخضوع لتدرّب مهني (Apprenticeship)، ثم العمل متدرّباً لاكتساب خبرة قبل فتح صالون منزلي، إن سمحت القوانين المحلية بذلك، إضافة إلى ضرورة الحصول على تأمين خاص بالأعمال.

9 - مُفرّغ صوتي أو مرئي (Audio/Video Transcriber)

متوسط الراتب السنوي 33,400 دولار. يستمع المفرّغون إلى مقاطع صوتية أو يشاهدون فيديوهات ويكتبون المحتوى الوارد فيها. تتنوع المواضيع، ويحتاج العمل إلى مهارات لغوية ممتازة وسرعة في الطباعة، مع استخدام حاسوب واتصال جيد بالإنترنت وسماعات عازلة للضجيج. يُدفع الأجر عادة حسب عدد الدقائق أو المقاطع.

10 - وظائف خدمة عملاء (Customer Service Representative)

متوسط الراتب السنوي 32,600 دولار. يقدّم موظفو خدمة العملاء الإرشاد والدعم للزبائن عبر المكالمات أو البريد الإلكتروني أو الدردشة. يحتاجون إلى مكان عمل هادئ ومعدات أساسية مثل الحاسوب وسماعة الرأس. تتطلب الوظيفة مهارات تواصل ممتازة، وتقدّم الشركات عادة تدريباً قبل البدء. غالباً ما يكون الأجر بالساعة.