- يتمتع ضباط الشرطة بمهارات تقنية وإنسانية متميزة، مما يؤهلهم للعمل في مجالات مدنية متعددة بعد التقاعد، مثل مراقب حركة جوية وفني التصوير بالرنين المغناطيسي ومحلل استخبارات. - توفر وظائف مثل مطور مواقع إلكترونية وضابط ارتباط مجتمعي فرصاً لضباط الشرطة السابقين لتغيير مسارهم المهني أو البقاء على اتصال مع المجتمع. - تشمل الخيارات المهنية الأخرى فني سيارات، ومدير منع خسائر، ووسيط نزاعات، ومنسق فعاليات، ومدرب لياقة بدنية، حيث تتطلب هذه الوظائف مهارات مثل الملاحظة الدقيقة وحل المشكلات.

بحكم خبرتهم الطويلة في الميدان، يمتلك ضباط الشرطة مزيجاً نادراً من مهارات وظائف تقنية وإنسانية، مستفيدين من خصائص اكتسبوها، مثل دقّة الملاحظة وسرعة اتخاذ القرار وضبط النفس وحسن التواصل مع مختلف فئات المجتمع. هذه المهارات لا تذوب بعد التقاعد، بل يمكن توظيفها في مجالات مهنية مدنية عديدة تتيح فرصاً مجزية ومستقبلاً مستقراً. وفي ما يلي أبرز 10 وظائف بديلة يمكن أن تشكّل انتقالاً طبيعياً لرجال الأمن السابقين، مع متوسط الرواتب وفرص النمو، استناداً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS).

ويبين التصنيف الذي أجرته شركة "إنديد" (Indeed) أن المهارات التي تُصقل في الخدمة الأمنية لا تذهب سدى، بل يمكن توظيفها في مجالات مدنية ناجحة ومتنوعة. من برج المراقبة إلى صالة الرياضة، تبقى الخبرة الشرطية جواز عبور إلى مسارات جديدة تحمل الاستقرار المالي والمهني، وتتيح لرجال الأمن السابقين أن يواصلوا خدمة المجتمع بطرق مختلفة وأكثر تنوّعاً.

1 - مراقب حركة جوية (Air Traffic Controller)

تُعدّ هذه المهنة من أكثر الوظائف حساسية في قطاع النقل، إذ تقع على عاتق مراقب الحركة الجوية مسؤولية تنسيق حركة الطائرات في السماء وعلى المدارج، وضمان سلامة المسارات الجوية. تتقاطع مهارات الشرطة، مثل الانتباه للتفاصيل، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة، مع متطلبات هذه الوظيفة الدقيقة. متوسط الراتب السنوي يبلغ 144,580 دولاراً، ويُشترط اجتياز برنامج الأكاديمية الفيدرالية للطيران (FAA) دون الحاجة إلى شهادة جامعية. النمو المتوقع في هذا القطاع يبلغ 1%، لكن التبدلات الطبيعية في القوى العاملة تخلق حوالي ألفي فرصة عمل سنوياً.

2 - فني التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI Technologist)

يجمع هذا الاختصاص بين التقنية الدقيقة والتعامل الإنساني. يعمل فني الرنين المغناطيسي على تشغيل أجهزة التصوير ثلاثي الأبعاد وتشخيص الحالات الطبية، متّكئاً على مهارات التواصل وطمأنة المرضى والانتباه لأدق التفاصيل. يحصل العاملون في هذا المجال على متوسط راتب يبلغ 134,907 دولاراً سنوياً، بعد استكمال برنامج دراسي لمدة سنتين وشهادة اعتماد من جهات مختصة. وتُقدّر نسبة نمو هذا القطاع بنحو 7% خلال العقد المقبل، وهي ضعف المعدل العام تقريباً.

3 - محلل استخبارات (Intelligence Analyst)

تُعدّ هذه المهنة الأقرب إلى طبيعة العمل الشرطي، إذ تعتمد على جمع وتحليل المعلومات لتحديد التهديدات الأمنية محلياً ودولياً. يعمل محللو الاستخبارات في وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أو المخابرات المركزية الأميركية (CIA) أو في مؤسسات خاصة، مستفيدين من مهارات التفكير النقدي والانضباط والدقة في تحليل المعطيات. يبلغ متوسط الراتب نحو 93,580 دولاراً، وتُعدّ الخبرة الأمنية السابقة عاملاً حاسماً في الحصول على هذه الوظائف التي يُتوقّع أن تشهد 7,800 فرصة جديدة خلال عشر سنوات.

4 - وظائف مطوّري مواقع إلكترونية (Web Developer)

بالنسبة لمن يرغب في تغيير جذري للمسار المهني، تشكّل برمجة الويب خياراً جذّاباً يجمع بين وظائف الإبداع والدقة. مطوّرو الويب مسؤولون عن بناء المواقع الإلكترونية وصيانتها بالتعاون مع فرق التصميم والتسويق، مستخدمين مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات والتواصل. يمكن تعلم هذا المجال عبر دورات قصيرة أو تعلّم ذاتي دون الحاجة إلى شهادة جامعية، ومتوسط الراتب يبلغ 82,631 دولاراً، مع نمو متوقّع بنسبة 8%.

5 - ضابط ارتباط مجتمعي (Community Liaison)

تتيح هذه الوظيفة للشرطي السابق أن يبقى قريباً من الناس، لكن في سياق مدني. يعمل ضابط الارتباط المجتمعي على بناء الجسور بين المؤسسات والمجتمعات المحلية، وتعزيز الثقة والتعاون. تتطلب وظائف من هذا النوع مهارات الإصغاء والقدرة على التوسط بين الأطراف وفهم الحاجات الاجتماعية. يبلغ متوسط الدخل 69,659 دولاراً سنوياً، ويُتوقّع نمو الوظائف في هذا المجال بنسبة 6%.

6 - فنّي سيارات (Automotive Technician)

يميل كثير من رجال الأمن إلى الأعمال العملية التي تتطلب مهارة اليد والدقة، ما يجعل ميكانيكا السيارات خياراً مناسباً. يشخّص فنيو السيارات الأعطال ويجرون الصيانة والإصلاح مستخدمين أدوات متخصصة وخبرة تقنية. ومع أن هذه المهنة لا تتطلب شهادة جامعية، إلا أن البرامج التدريبية القصيرة تمنح أفضلية في التوظيف. يبلغ متوسط الراتب 67,254 دولاراً، مع نمو متوقّع بنسبة 4% خلال السنوات المقبلة.

7 - مدير منع خسائر (Loss Prevention Manager)

تتناسب وظائف كهذه مباشرة مع الخلفية الأمنية للشرطي، إذ تركز على حماية أصول الشركات من السرقة أو الاحتيال، ووضع خطط وقائية داخل المتاجر أو المصارف أو شركات البناء. تتطلب الوظيفة مهارات الملاحظة الدقيقة، وحل المشكلات، والقدرة على التحقيق الداخلي. يبلغ متوسط الدخل 66,976 دولاراً سنوياً، فيما يُقدَّر نمو القطاع بين 5 و6%.

8 - وسيط نزاعات (Mediator)

الخبرة في التعامل مع النزاعات اليومية تمنح رجال الشرطة ميزة إضافية في مهنة الوساطة. يعمل الوسيط على حل الخلافات بين الأفراد أو المؤسسات بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء، مستفيداً من مهارات التفاوض والتعاطف والحياد. يبلغ متوسط الراتب 65,469 دولاراً، ويمكن الحصول على شهادة تأهيل بعد دورة قصيرة تتراوح بين 20 و40 ساعة. النمو في هذا المجال يُقدَّر بنحو 4%.

9 - وظائف منسّقي فعاليات (Event Coordinator)

يتطلّب تنظيم الفعاليات والمناسبات قدراً عالياً من الانضباط والقدرة على التخطيط تحت الضغط، وهي صفات متأصّلة في العمل الشرطي. يشرف منسّق الفعاليات على كل تفاصيل الحدث من الإعداد إلى التنفيذ، ويتعامل مع فرق مختلفة لضمان النجاح. يبلغ متوسط الدخل 64,475 دولاراً سنوياً، مع نمو متوقّع بنسبة 5% خلال العقد المقبل.

10 - مدرّب لياقة بدنية (Fitness Instructor)

تشكل اللياقة البدنية جزءاً أساسياً من الحياة المهنية لضباط الشرطة، لذا يجد كثير منهم في التدريب الرياضي امتداداً طبيعياً لمسارهم. يعمل المدرّبون على تصميم برامج تمرين وتحفيز الزبائن على تحقيق أهدافهم الصحية، معتمدين على مهارات التواصل والإقناع. متوسط الراتب السنوي يبلغ 61,505 دولارات، فيما يسجّل القطاع نمواً سريعاً يصل إلى 12%، أي أربعة أضعاف النمو العام في سوق العمل.