10 وظائف بأكثر من 60 دولاراً للساعة مع عطل أسبوعية

- في الولايات المتحدة، توجد وظائف تقدم رواتب مرتفعة تصل إلى أكثر من 60 دولارًا في الساعة مع جداول عمل معتدلة، مثل مدير الهندسة والإنشاء، الفيزيائي، وطبيب الأقدام. - تشمل الوظائف الأخرى عالم الحاسوب والمعلومات، مدير التعويضات والفوائد، العالم السياسي، واختصاصي الجرعات الإشعاعية الطبية، مما يوفر توازنًا بين العمل والحياة الشخصية. - تتطلب هذه الوظائف شهادات متقدمة وخبرة، وتوفر جداول عمل من الاثنين إلى الجمعة، مما يتيح للموظفين الحفاظ على عطلة نهاية الأسبوع لأنفسهم.

في عالم اليوم، يسعى الكثير من الناس لشغل وظائف لا توفر لهم راتباً ممتازاً فحسب، بل تمنحهم أيضاً وقتاً شخصياً للراحة وقضاء وقت مع العائلة. إلا أن أعلى الرواتب لا تأتي دائماً مع مرونة في ساعات العمل، فبعض الوظائف، مثل الجراحة أو مراقبة الحركة الجوية، تتطلب التضحية بالعطلات والليالي الطويلة مقابل راتب مغرٍ.

لكن الخبر السار هو أن ثمة وظائف عديدة ذات الدخل المرتفع التي تمكنك من كسب أكثر من 60 دولاراً في الساعة، نتكلم عن الولايات المتحدة تحديداً ليختلف الرقم باختلاف البلد، وفي الوقت نفسه تحافظ على عطلة نهاية الأسبوع لنفسك. ويستند هذا التقرير إلى "أميركان أونلاين" (AOL) لعرض 10 وظائف مميزة تجمع بين راتب مجزٍ وجداول عمل أسبوعية معتدلة، من الأعلى إلى الأدنى أجراً، وذلك انطلاقاً من أن جميع بيانات رواتب وظائف هذه القائمة مأخوذة أساساً من مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS).

1 - مدير الهندسة والإنشاء (Architectural and Engineering Manager) 80.64 دولاراً

يقود فرق المهندسين والمعماريين لتصميم ومتابعة مشاريع البناء والبنية التحتية. المهام تشمل توظيف الموظفين، توقع الميزانية، توجيه الفريق، والتنسيق بين الأقسام. غالباً الدوام مكتبي عادي، مع إمكانية العمل الإضافي قرب المواعيد النهائية. مطلوب شهادة في الهندسة أو العمارة أو إدارة الأعمال وخبرة سابقة.

2 - الفيزيائي (Physicist) 79.95 دولاراً

يدرس المادة والطاقة والمبادئ الأساسية للكون. قد يعمل في الحكومة، الجامعات، أو القطاع الخاص، ويقوم بالتجارب وتطوير النظريات ونماذج العمل. غالباً دوام كامل بالمكتب أو المختبرات، وبعض السفر لمؤتمرات أو مراصد مطلوب. مطلوب بكالوريوس في الفيزياء للتوظيف المبتدئ، والشهادات العليا للوظائف المتقدمة.

3 - طبيب الأقدام (Podiatrist) 73.46 دولاراً

مختص في علاج مشاكل القدم والكاحل والساق السفلى، يشخص الحالات ويجري العمليات ويصف الأدوية ويرشد المرضى بشأن العناية بالقدم. معظمهم يعمل بدوام كامل في المكاتب الطبية أو العيادات، مع احتمال مناوبة حالات الطوارئ خلال العطل. مطلوب دكتوراه في طب القدم (DPM) مع إقامة لمدة ثلاث سنوات ورخصة مزاولة المهنة.

4 - عالم الحاسوب والمعلومات (Computer and Information Research Scientist) 67.74 دولاراً

يصمم ويطور تقنيات جديدة في الحاسوب والبرمجيات لحل مشاكل متقدمة. يتضمن عملهم إجراء تجارب ونشر النتائج والتعاون مع علماء ومهندسين آخرين. غالباً عملهم من الإثنين حتى الجمعة داخل المكتب. مطلوب درجة متقدمة في علوم الحاسوب أو تخصص مشابه مثل هندسة الحاسوب أو تقنية المعلومات.

5 - مدير التعويضات والفوائد (Compensation and Benefits Manager) 67.48 دولاراً

تشمل هذه المسؤولية التصميم والإشراف على هيكل الرواتب والبرامج التحفيزية ومزايا الموظفين. مدير التعويضات يحلل بيانات السوق لتحديد الرواتب المناسبة، ويتأكد من التزام المؤسسة بالقوانين، ويختار شركاء مثل مقدمي الخدمات المالية والفوائد. غالباً عملهم في مكتب خلال الأسبوع، مع احتمال ضغط إضافي خلال فترات تسجيل المزايا. الشهادة الجامعية في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو المالية مفيدة، وأيضاً الخبرة السابقة في الموارد البشرية.

6 - العالم السياسي (Political Scientist) 67.01 دولاراً

يدرس الأنظمة السياسية ووظائفها، يحلل كيفية عمل الحكومات والمجتمعات. يشمل العمل إجراء استطلاعات وتحليل البيانات وتقديم الاستشارات للقطاع العام أو الخاص. وغالباً ما يعمل بدوام كامل 40 ساعة أسبوعياً من الاثنين حتى الجمعة. مطلوب درجة متقدمة في العلوم السياسية أو إدارة عامة أو علاقات دولية.

7 - اختصاصي الجرعات الإشعاعية الطبية (Medical Dosimetrist) 66.4 دولاراً

يعمل مع أطباء الأورام والفيزيائيين الطبيين لتطوير خطط العلاج الإشعاعي للمرضى وحساب الجرعات بدقة. غالباً دوامه كامل أيام الأسبوع في المكاتب أو المستشفيات. مطلوب بكالوريوس وشهادات اعتماد في مجال الجرعات الطبية.

8 - القاضي (Judge) 64.98 دولاراً

يترأس جلسات المحاكم ويفسر القوانين والأدلة ويصدر الأحكام. غالباً عمله كامل الوقت في المكتب وقاعة المحكمة، مع بعض الجلسات مساء أو خلال العطل. مطلوب شهادة متقدمة في القانون وخبرة في المحاكم، علماً أن بعض القضاة يُنتخبون والبعض يُعين.

9 - وظائف مهندسي الفضاء (Aerospace Engineer) 64.82 دولاراً

يصمم ويطور ويختبر الطائرات والمركبات الفضائية والأقمار الصناعية لضمان الأداء والسلامة والكفاءة. غالباً دوام كامل في المكتب مع سفر عند الحاجة لمقابلة العملاء. مطلوب شهادة في هندسة الطيران أو تخصص قريب، وبعض وظائف الدفاع الوطني تحتاج تصريح أمني.

10 - المهندس النووي (Nuclear Engineer) 61.31 دولاراً

يبحث ويطور أنظمة تستخدم الطاقة النووية أو تتعامل مع النفايات النووية، يشمل عملهم تصميم المعدات، إجراء التجارب، ومراقبة المنشآت. معظمهم يعملون بدوام كامل من الاثنين للجمعة. مطلوب شهادة في الهندسة النووية أو تخصص ذي صلة مثل الفيزياء أو الكيمياء.