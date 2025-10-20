10 سيارات يعتبرها الخبراء أيقونات للخلود

- السيارات الأسطورية في تاريخ الهندسة البشرية: تشمل بي إم دبليو-ويليامز إف دبليو 25 بمحرك V10، وفورد جي تي 40 التي انتصرت على فيراري في لو مانز، وألفا روميو 33 سترادالي بتصميمها المستوحى من السباقات. - التحف الفنية والابتكارات الفائقة: تضم بوغاتي تايب 57 إس سي أتلانتيك الأسرع في عصرها، وفيراري إف 40 إل إم جي تي سي بقوة 740 حصانًا، وأستون مارتن فالكيري بتصميمها الفضائي. - الثورة الكهربائية والتقنيات المتقدمة: تتضمن يانغوانغ يو 9 إكستريم بقوة 3,000 حصان، ومازدا 787 بي الفائزة بلو مانز، وهوندا إن إس إكس-آر التي ألهمت تصميمات متميزة.

ثمة 10 سيارات ليست مجرد وسائل نقل، بحسب الخبراء، بل هي شواهد حية على قرن كامل من العبقرية الإنسانية. وكل منها يمثل لحظة فارقة في التاريخ ونقطة تحوّل إذ اجتمعت العبقرية الهندسية مع الشجاعة الإنسانية لخلق المستحيل. بل يمكن اعتبارها كبسولات زمنية تحمل روح عصرها، وشهادات على أن البشر قادرون على خلق الجمال الخالص. فعن أي سيارات تتحدث خدمة "كار باز" (Car Buzz)؟

1 - بي إم دبليو-ويليامز إف دبليو 25 (BMW-Williams FW25) - 2003

سيمفونية الوداع بعزف 19,000 دورة في الدقيقة. في زمن كان فيه فورمولا 1 مسرحاً للصراعات الأسطورية، كانت هذه السيارة تجسيداً للقوة المطلقة بقوة 940 حصاناً. محركها V10 الذي يصل إلى 19,000 دورة في الدقيقة سيأخذك في رحلة إلى زمن المجد.

2 - بوغاتي تايب 57 إس سي أتلانتيك (Bugatti Type 57 SC Atlantic) - 1936

الجد الأكبر للسيارات الفائقة. بسرعة قصوى 125 ميلاً في الساعة كانت أسرع سيارة في عصرها، وبسعر 40 مليون دولار أصبحت تحفة لا تقدر بثمن. الأكثر إثارة؟ أن نموذجاً مصغراً منها هو الذي ألهم إنتاج بوغاتي فيرون!

3 - يانغوانغ يو 9 إكستريم (Yangwang U9 Xtreme) - 2025

الصاعقة الكهربائية التي تهزم الزمن. بتصميم من ألياف الكربون المستخدمة في الطائرات وإطارات تتحمل 312 ميلاً في الساعة، هذه السيارة تثبت أن الثورة الكهربائية لم تأتِ لتلعب دوراً ثانوياً بقوة 3,000 حصان.

4 - فورد جي تي 40 (Ford GT40) - 1964

النسر الأميركي الذي هزم فيراري في عقر دارها. عندما رفض إنزو فيراري عرض هنري فورد للشراء، كانت النتيجة سيارة بقوة 500 حصان هزمت فيراري 4 سنوات متتالية في لو مانز! هذه ليست مجرد سيارة، بل انتصار للإرادة الأميركية.

5 - ألفا روميو 33 سترادالي (Alfa Romeo 33 Stradale) - 1968

تحفة فنية على عجلات. مصممة بوصفها نسخةً طرقية من سيارة السباق تيبو 33، كانت الأسرع تسارعاً في عصرها. محركها V8 ذو الـ 227 حصاناً لا يصدر صوتاً، بل سيمفونية.

6 - فيراري إف 40 إل إم جي تي سي (Ferrari F40 LM GTC) - 1993

الوحش الذي خرج من قميصه الرياضي. 300 حصان إضافي ترفع القوة إلى 740 حصاناً، مع ترقيات متطورة استعداداً لسباق لو مانز. من بين 19 نسخة فقط، هذه السيارة ليست للهواة، بل للمحترفين.

7 - أستون مارتن فالكيري (Aston Martin Valkyrie) - 2023

محرك V12 يغنّي أنشودة الموت. بقوة 1,001 حصان (1,160 مع المحرك الكهربائي)، وتصميم من بنات أفكار أدريان نيووي، عبقري التصميم في فورمولا 1، هذه السيارة هي أقرب ما يكون إلى مركبة فضائية على الطرق.

8 - مازدا 787 بي (Mazda 787B) - 1991

الثورة الدوارة التي هزت العالم. بصوت يشبه سرباً من النحل العملاق عند 10,000 دورة في الدقيقة، وقوة 700 حصان، كتبت هذه السيارة التاريخ كأول سيارة يابانية ومزودة بمحرك دوار تفوز بلو مانز.

9 - سيارات برابوس كراولر (Brabus Crawler) - 2022

الوحش الذي يأكل الطرق الوعرة. بإطارات عملاقة مقاس 40 بوصة وقوة 900 حصان، هذه المركبة تأتي بجهاز اتصال داخلي؛ لأن صوت المحرك يغلب على أي محادثة! بتسارع 3.4 ثوانٍ حتى 60 ميلاً في الساعة.

10 - هوندا إن إس إكس-آر (Honda NSX-R) - 1992

المعلم الذي علّم ماكلارين صناعة الأساطير. عندما زار غوردون موراي اليابان برفقة الأسطورة آيرتون سينا، وقع في غرام إن إس إكس لدرجة جعلتها سيارته اليومية ونموذجه المثالي. النسخة "R" المطورة بقوة 290 حصاناً هي تحفة اليابان التي تحدت العالم.