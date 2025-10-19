10 سيارات صينية تكتسح أسواق بريطانيا في 2025...إليك القائمة

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حضور السيارات الصينية بأسواق المملكة المتحدة، حيث أثبتت أنها قادرة على منافسة العلامات الأوروبية واليابانية والكورية على صعيد الجودة والقيمة مقابل المال. ومن أبرز اللاعبين في السوق، وفقاً لخدمة "كار واو": MG وBYD وXpeng، التي تقدّم سيارات كهربائية وهجينة ذات تقنيات متقدمة وأسعار تنافسية، مع التركيز على كفاءة الطاقة، ومدى البطارية الطويل، ما يجعلها ملائمة للرحلات الطويلة والاستخدام اليومي.

ويُعد طراز MG3 من أفضل السيارات من حيث القيمة الاقتصادية، فهو هاتشباك مدمج بخمسة أبواب مزوّد بمحرك هجين قوي نسبياً، ما يجعله منافساً قوياً لسيارات مثل تويوتا ياريس هايبرد ورينو كليو E-Tech، مع مقصورة عملية ومساحة كافية للعائلة الصغيرة. أما BYD Seal، فهي سيارة صالون كهربائية أنيقة، توفر مدى يصل إلى 354 ميلاً، وتعد خياراً جذاباً لمن يبحث عن مظهر رياضي وأداء سلس، ما يجعلها منافساً مباشراً لطرازات مثل تسلا موديل 3، وبولستار 2، وتتميز بتقنيات مساعدة للسائق، وأنظمة أمان حديثة.

وتتميز سيارات Jaecoo E5 الكهربائية بتصميمها الذي يشبه إلى حد بعيد رانج روفر إيفوك، مع توفير مساحة عملية ومواصفات مناسبة للعائلات، ومدى بطارية يصل إلى 248 ميلاً، وهو ما يجعلها خياراً اقتصادياً وعملياً. من جهتها، تمثل MG S5 EV خطوة كبيرة نحو الأمام مقارنة بالجيل السابق ZS EV، حيث تجمع بين تصميم عصري وأداء محسّن وتجربة داخلية راقية، بينما تقدم MG HS بديلاً فاخراً لموديلات مثل تويوتا RAV4، مع مزيج من الأداء الممتاز والرحابة الداخلية، ما يعزز مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

على صعيد السيارات الكهربائية الأصغر، تأتي BYD Dolphin بهيكل هاتشباك عملي، ومدى يصل إلى 265 ميلاً، بينما يوفر MG4 EV تجربة مشابهة لتجربة فولكسفاغن ID3 مع سعر أقل، ما يجعله خياراً جذاباً للباحثين عن سيارة كهربائية اقتصادية وعملية. وفي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، تقدم Xpeng G6 مدى كهربائي يصل إلى 354 ميلاً، مع مساحة داخلية واسعة وتقنيات متقدمة، ما يجعلها بديلاً مناسباً للعائلات التي تبحث عن سيارة كهربائية كبيرة تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة وأنظمة السلامة المتقدمة.

وتكتمل القائمة بسيارات مثل BYD Sealion 7، نسخة SUV أطول وأكثر عملية من Seal بقدرة تحميل تصل إلى 520 لتراً، وMG ZS الجديدة التي تأتي الآن بنسخة هجينة فقط، لتلبية احتياجات السائقين الباحثين عن سيارة اقتصادية موثوقة.

في المجمل، تعكس هذه السيارات الصينية تحولاً جذرياً من كونها سيارات "رخيصة" إلى منافس قوي على الجودة والأداء، مع التركيز على التكنولوجيا الكهربائية والهجينة، والقيمة مقابل المال، ما يجعلها خيارات جديرة بالاهتمام في السوق البريطانية لعام 2025، سواء للاستخدام اليومي أو للرحلات الطويلة، مع ضمان تجربة قيادة متطورة وراحة عالية للركاب.