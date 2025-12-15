10 سيارات تحكم السوق البريطاني في 2025... الكهربائية تتحدى الضرائب

- سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة يشهد تحولًا ملحوظًا، حيث شكلت المركبات منخفضة الانبعاثات 51.4% من السوق، رغم التحديات الاقتصادية وتراجع النمو في نوفمبر بنسبة 3.6%. - التحديات تشمل عدم تحقيق الأهداف الحكومية للحياد الكربوني، رغم تسجيل 426,209 سيارات كهربائية جديدة. السياسات الداعمة تواجه تحديات مثل فرض ضريبة جديدة قد تؤثر على الطلب. - فورد بوما تتصدر مبيعات السيارات في المملكة المتحدة لعام 2025، تليها كيا سبورتاج، نيسان قشقاي، وفولكسفاغن غولف، بفضل توازن الأداء والكلفة.

رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة وتراجع شهية المستهلكين، تواصل سوق سيارات المملكة المتحدة تحوّلها التدريجي نحو الكهرباء، مسجّلة أرقاما قياسية جديدة في حصة المركبات منخفضة الانبعاثات. وبينما انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت بشكل طفيف، بقيت المنافسة محتدمة بين الطرازات الأكثر شعبية، مع تصدّر المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الصغيرة والمركبات الهجينة المشهد.

وقد شهدت سوق السيارات الجديدة في المملكة المتحدة تراجعا محدودا خلال شهر نوفمبر، إذ انخفضت التسجيلات بنسبة 1.6% إلى 151.154 سيارة، وفق أحدث بيانات جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT). ويُعد هذا التراجع السادس خلال العام، مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض الطلب من المشترين الأفراد بنسبة 5.5%.

وشكّلت السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEVs)، والمدعومة بمنحة السيارات الكهربائية، نحو 26.4% من السوق، متقدمة بشكل طفيف على حصة نوفمبر 2023 البالغة 25.1%. إلا أن نمو الأحجام لم يتجاوز 3.6%، ما جعله أضعف أداء شهري للسيارات الكهربائية منذ قرابة عامين. في المقابل، سجّلت السيارات الهجينة (HEVs) نموا بنسبة 1.3% لتصل حصتها إلى 13.1%، بينما حققت السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrids) أقوى مكاسب السوق، مرتفعة بنسبة 14.8% ومشكّلة 11.9% من إجمالي التسجيلات.

وبذلك، استحوذت المركبات المزوّدة بتقنيات كهربائية على حصة قياسية بلغت 51.4% من السوق منذ بداية العام، ما يعني أن سيارات البنزين والديزل باتت تشكّل أقل من نصف المبيعات للشهر الثالث على التوالي.

سوق سيارات بريطانيا بين الواقع وأهداف الحكومة

ورغم تسجيل 426.209 سيارات كهربائية جديدة على الطرق البريطانية خلال 11 شهرا مضت، لا تزال حصتها التراكمية عند 22.7%، أي أقل بكثير من الهدف الحكومي السنوي البالغ 28%. ومع أن الموازنة الأخيرة تضمنت إجراءات داعمة للتحول الكهربائي، من تمديد تمويل منحة السيارات الكهربائية، ورفع سقف ضريبة السيارات الفاخرة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، إلا أن المقترح المتعلق بفرض ضريبة "بنس لكل ميل" على السيارات الكهربائية (eVED) يثير مخاوف جدية من تقويض الطلب في توقيت حساس، ما قد يبعد السوق عن مسار تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

ونقلت مجلة "راك" (Rac) عن الرئيس التنفيذي لجمعية مصنّعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة (SMMT)، مايك هاوز قوله: "حتى في سوق هش، يستمر الإقبال على السيارات عديمة الانبعاثات في الارتفاع، وهو أمر نحتاجه بشدة. لكن أضعف نمو منذ نحو عامين، قبيل إعلان الحكومة فرض ضريبة جديدة على السيارات الكهربائية، يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار. الطلب المستدام على السيارات الكهربائية لا يمكن اعتباره أمرا مضمونا". وأضاف: "يجب أن نشجع السائقين على التحول، لا أن نعاقبهم عليه، وإلا ستتعطل طموحات الحكومة والصناعة معا".

أكثر 10 سيارات مبيعاً في المملكة المتحدة لعام 2025

أما قائمة أكثر السيارات مبيعا في المملكة المتحدة خلال 11 شهرا حتى نوفمبر الماضي، فتشمل:

1 - فورد بوما (Ford Puma)

تتصدّر فورد بوما، وهي سيارة SUV صغيرة، قائمة المبيعات بفضل سهولة قيادتها وراحتها العملية، إلى جانب صندوق الأمتعة الواسع. كما أن تقنيتها الهجينة تجعلها منخفضة الكلفة التشغيلية، ما يفسر شعبيتها الكبيرة بين المشترين البريطانيين.

2 - كيا سبورتاج (Kia Sportage)

بفضل تصميمها الأنيق وسهولة قيادتها وضمانها الممتد لسبع سنوات، تفرض سبورتاج نفسها لاعباً رئيسياً في فئة سيارات العائلة. وتوفر المقصورة الرحبة ومحركاتها الهجينة الاقتصادية تجربة قيادة متوازنة بين الأداء والكلفة.

3 - نيسان قشقاي (Nissan Qashqai)

إحدى أكثر سيارات SUV العائلية شعبية في بريطانيا. في جيلها الثالث، باتت قشقاي أكثر تطورا من حيث الرحابة وجودة العزل، ما يجعلها خيارا مثاليا للسائقين الذين يقطعون المسافات الطويلة الباحثين عن سيارة عملية بسعر معقول.

4 - فولكسفاغن غولف (Volkswagen Golf)

تحتفل غولف بمرور 50 عاما على إطلاقها، ولا تزال تحافظ على مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر السيارات شعبية بين مختلف الفئات العمرية في المملكة المتحدة.

5 - نيسان جوك (Nissan Juke)

رائدة فئة SUV الصغيرة، تنافس جوك بقوة بفضل تصميمها اللافت ومقصورتها الصديقة للسائق. ويُعد محرك البنزين التيربو سعة 1.0 ليتر الخيار الأكثر شيوعا، إلى جانب النسخة الهجينة لعشاق الأداء.

6 - فوكسهول كورسا (Vauxhall Corsa)

سيارة مدمجة معروفة بسعرها المناسب وكفاءتها في استهلاك الوقود. تجمع كورسا بين الراحة والتقنيات الحديثة، ما يجعلها خيارا شائعا لسائقي المدن والمشترين الجدد على حد سواء.

7 - بيجو 3008 (Peugeot 3008)

سيارة SUV مدمجة أنيقة ومتعددة الاستخدامات، تجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتقدمة. توفر تجربة قيادة سلسة مع خيارات محركات هجينة وبنزين، إضافة إلى مستويات عالية من الأمان والراحة.

8 - بيجو 2008 (Peugeot 2008)

كروس أوفر مدمجة تلائم القيادة داخل المدن، بفضل تصميمها العصري ومقصورتها الرحبة. تتوافر بمحركات بنزين وديزل وكهربائية، مع كفاءة وقود لافتة وراحة جيدة.

9 - ميني كوبر (Mini Cooper)

سيارة هاتشباك أيقونية تجمع بين الطابع الكلاسيكي والتقنيات الحديثة. تشتهر بخفة حركتها ومتعة قيادتها في المدن، مع خيارات تخصيص واسعة ومحركات اقتصادية.

10 - فولكسفاغن تيغوان (Volkswagen Tiguan)

سيارة SUV مدمجة أنيقة وعملية، توفر مقصورة واسعة وخيارات محركات فعالة، إلى جانب جودة تصنيع عالية وتجهيزات تقنية متقدمة تناسب الرحلات الطويلة والقيادة اليومية.