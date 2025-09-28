- مع تطور صناعة السيارات وتغير تفضيلات المستهلكين، يصبح الحفاظ على قيمة السيارة تحدياً، خاصة مع الانتقال بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية وتغير قوانين استهلاك الوقود. - وفقاً لبيانات "آي سي كارز"، تفقد بعض الطرازات مثل جاغوار آي-بايس وبي إم دبليو الفئة السابعة وتيسلا موديل إس قيمتها بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأولى بسبب تكاليف الصيانة أو المنافسة. - تشمل الطرازات الأخرى التي تفقد قيمتها بسرعة إنفينيتي QX80 ومازيراتي غيبلي، مما يجعلها خيارات مثيرة للاهتمام للمشترين الباحثين عن سيارات مستعملة بأسعار معقولة.

مع تسارع تطور صناعة سيارات مختلف الشركات وتغير تفضيلات المستهلكين، أصبح الحفاظ على قيمة السيارة بعد شرائها تحدياً كبيراً. لم تعد كل السيارات تحتفظ بقيمتها بنفس المعدل، خصوصاً في ظل الانتقال بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية، وتغيّر قوانين استهلاك الوقود في الأسواق المختلفة.

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري للمشتري الذكي أن يعرف أي الطرازات تفقد قيمتها بسرعة، وأيها يحتفظ بها على المدى الطويل. سواء كنت تخطط لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، فإن هذه المعلومات تساعدك على اتخاذ قرار مالي أكثر وعياً.

بالنسبة للمستهلكين، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى معرفة الطرازات التي تحافظ على قيمتها، والتي تفقدها بسرعة. وللحصول على صورة أوضح، إليك عرضاً لأحدث بيانات خدمة "آي سي كارز" (iSeeCars) التي تسلط الضوء على السيارات الأكثر انخفاضاً في قيمتها خلال السنوات الخمس الأولى. وسواء كنت تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، فإن معرفة هذه الطرازات قد يساعدك في اتخاذ قرار مالي أذكى.

1 – جاغوار آي-بايس

متوسط فقدان القيمة خلال خمس سنوات نسبته 72.2%، ومتوسط سعر التجزئة المقترح 51953 دولاراً. قد يكون من الطبيعي أنك لم ترَ هذه السيارة من قبل. إذا كنت تعيش في لوس أنجليس، ربما ركبت في سيارة أجرة "وايمو" (Waymo) ذاتية القيادة، والتي تعتمد على جاغوار I-Pace في أسطولها المستقل بالكامل. كانت I-Pace واحدة من أولى السيارات الكهربائية من صانع سيارات تقليدي لمنافسة تسلا، لكن شكلها الغريب وعدم تسويق جاغوار لها أدى إلى بطء المبيعات.

2 - سيارات بي إم دبليو الفئة السابعة

متوسط فقدان القيمة 67.1%، ومتوسط السعر 65249 دولاراً. تعتبر السيارة الرائدة من بافاريا ضحية لانخفاض القيمة التقليدي بسبب تكاليف الصيانة الباهظة. استخدمت الفئة السابعة G11 ألياف الكربون لتقوية الهيكل وتقديم تجربة قيادة ممتازة، مما يجعلها خياراً جيداً إذا كنت تشتري نسخة معتمدة مسبقاً.

3 - تسلا موديل إس

متوسط فقدان القيمة 65.2%، ومتوسط السعر 52165 دولاراً. كانت موديل S هي السيارة التي وضعت تسلا على الخريطة بشكل دائم عند إطلاقها في 2012. الآن، أصبحت سيارة صالون عادية تواجه منافسة قوية، ومع عدم تفصيل تسلا لمبيعات موديل S، يمكن القول بأمان إن السيارة الفاخرة لم تعد الخيار الرائج كما كانت سابقاً.

4 - سيارات إنفينيتي QX80

متوسط فقدان القيمة 65%، ومتوسط السعر 53571 دولاراً. قوة التحرك المتينة، وهيكل body-on-frame المشتق من Armada، والمظهر الجيد، كلها ميزات QX80. وربما يرجع السبب إلى عدم اليقين بشأن مستقبل نيسان وبالتالي إنفينيتي. على أي حال، توفر الميكانيكا الموثوقة هذه السيارة تجربة قيادة مريحة لسنوات طويلة، مع توفر قطع الغيار بسهولة خلال فترة إنتاجها التي استمرت 14 عاماً.

5 - مازيراتي غيبلي

متوسط فقدان القيمة 64.7%، ومتوسط الفرق 70874 دولاراً. أعادت مازيراتي إحياء اسم غيبلي لمنافسة بي إم دبليو الفئة الخامسة في فئة السيارات الفاخرة. لم تحظَ السيارة بإشادة النقاد أو مبيعات كبيرة، لكنها أصبحت الآن واحدة من أرخص الطرق لامتلاك سيارة مازيراتي. انتهى إنتاج غيبلي في 2023.

6 - بي إم دبليو الفئة الخامسة

متوسط فقدان القيمة 64.7%، ومتوسط السعر 47457 دولاراً. قد تكون سيارات بي إم دبليو الحديثة مكلفة في الصيانة، ولهذا السبب تفقد الفئة الخامسة الكثير من قيمتها. كل جيل جديد يأتي بتكنولوجيا أكثر، ما يعني مزيدا من الصيانة. وهذا يفسر وجود هذه السيارة الشعبية ضمن قائمة السيارات التي تفقد قيمتها بسرعة.

7 - سيارات نيسان ليف

متوسط فقدان القيمة 64.1%، ومتوسط السعر 18043 دولاراً. كانت نيسان ليف أول سيارة كهربائية متاحة للجمهور. مدى السير المحدود، سرعات الشحن البطيئة، ومقبس CHaDeMo الخاص بنيسان قلّل من جاذبية السيارة، مما أدى لانخفاض قيمتها. مع ذلك، تجعل هذه السيارة من شرائها صفقة رابحة.

8 - مازيراتي ليفانتي

متوسط فقدان القيمة 63.7%، ومتوسط السعر 64991 دولاراً. انخفضت قيمة سيارات مازيراتي بشكل كبير. ورغم السمعة الكبيرة للعلامة وتاريخها العريق، إلا أن سياراتها لا تحتفظ بقيمتها. كانت ليفانتي محاولة مازيراتي الأولى في فئة SUV لمنافسة بورش كايين وبي إم دبليو X5. على الرغم من كونها سيارة جيدة، تجعل سمعة الشركة هذا الشراء رخيصاً جداً، مع وجود مخاطر تكاليف صيانة مرتفعة.

9 - تسلا موديل X

متوسط فقدان القيمة 63.4%، ومتوسط الفرق 53846 دولاراً. تُعد موديل X واحدة من أقدم السيارات الكهربائية المتاحة حالياً. التقلبات في الأسعار وتراجع الطلب جعلا هذه السيارة ذات التصميم الانسيابي أقل من نصف قيمتها الأصلية. قد تكون صفقة جيدة إذا لم تمانع سمعة تسلا المتراجعة.

10 - كاديلاك إسكاليد ESV

متوسط فقدان القيمة 62.9%، ومتوسط السعر 56996 دولاراً. تُعتبر الإسكاليد ESV الكبيرة من أكثر سيارات العائلة فائدة. الآن، أصبحت سيارة فاخرة مستعملة بأسعار معقولة. وعلى الرغم من أن شقيقاتها على نفس المنصة مثل شيفروليه سوبربان وGMC يوكون XL تحتفظ بقيمتها جيداً، توفر الإسكاليد فرصة للحصول على تجربة فخمة بأسعار أقل مع الحفاظ على موثوقية الأساسيات المشتركة مع سيارات الشاحنات.