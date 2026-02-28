‏ الخطوط القطرية تعلّّق رحلاتها الجوية من الدوحة وإليها مؤقتاً

- أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتاً بسبب إغلاق المجال الجوي، وتعمل مع الجهات المعنية لدعم المسافرين المتأثرين، مع توقع تأخيرات عند استئناف العمليات. - نشرت الخطوط الجوية فرق دعم إضافية في مطار حمد الدولي والمطارات الرئيسية، بينما أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني حركة الملاحة كإجراء احترازي، مؤكدةً متابعة التطورات لضمان السلامة. - أكدت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجمات بنجاح، مشددةً على جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد، ودعت وزارة الداخلية المواطنين للالتزام بالتعليمات الأمنية لضمان السلامة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها الجوية من الدوحة وإليها مؤقتاً، وذلك نتيجة إغلاق المجال الجوي القطري. وأكدت الناقلة الوطنية القطرية في بيان، أنها تعمل عن كثب مع الجهات الحكومية المعنية والسلطات المختصة لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، على أن تستأنف العمليات التشغيلية فور إعادة فتح المجال الجوي، وفور استئناف عملياتها الاعتيادية، يُتوقع أن تطرأ بعض التأخيرات على جدول الرحلات.

ولفت البيان إلى أن الخطوط الجوية القطرية نشرت فرق دعم إضافية في كل من مطار حمد الدولي جنوبي الدوحة وعدد من المطارات الرئيسية الأخرى لتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرة رحلاتهم بهذا الإجراء. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة كإجراء احترازي ضمن سلسلة التدابير التي تتخذها دولة قطر استناداً إلى التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن أي تحديثات في هذا الشأن سيعلن عنها فور توافرها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن للرحلات الجوية وجهاز الطيران المدني. في الأثناء دعت وزارة الداخلية القطرية المواطنين والمقيمين الزائرين إلى الابتعاد عن محيط المواقع العسكرية، والالتزام بالبقاء داخل المباني سواء في المنازل أو الأماكن العامة، وعدم الخروج والتحرك إلا للضرورة القصوى، تجنباً لأي مخاطر محتملة.

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار والسلامة للجميع. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية من التصدي بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

‏وأكدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد جرى فور رصده، ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، إذ أُسقطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة. ‏وتشدد وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لي أي تهديد خارجي مجدداً التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة. ‏كما تطمئن الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين داعية الجميع إلى الاطمئنان والتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.