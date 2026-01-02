​الأمطار في الأردن تجاوزت الموسم الماضي بـ40% وتبشر بحصاد زراعي

- شهد الأردن هطول أمطار غزيرة منذ السبت الماضي، مما عزز المخزون المائي في السدود والمياه الجوفية، ما يبشر بموسم زراعي واعد بعد تراجع المخزون في الموسم السابق. - أوضح المتحدث باسم وزارة المياه والري أن الأمطار الحالية رفعت المخزون المائي إلى 90% من المعدل العام، مما يعكس تحسن الوضع المائي في المملكة، خاصة بعد معاناة العام الماضي من نقص المياه. - تسببت الأمطار بأضرار في البنية التحتية، خاصة في محافظة الكرك، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الأضرار ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

عزّز هطول الأمطار التي شهدها الأردن، منذ السبت الماضي وعلى مدى منخفضات جوية متتالية عدّة، المخزونَ المائي في السدود والمياه الجوفية وري المحاصيل الزراعية ومختلف الأراضي وشملت المناطق كافّة. ما يعد بموسم زراعي وفقاً للتطلعات، خاصة بعد موسم منقضٍ عانت فيه البلاد من تراجع المخزون المائي ما انعكس على المحصول الزراعي ولا سيّما زراعة الزيتون.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة لـ"العربي الجديد" إنّ "الأمطار التي شهدها الأردن منذ السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة ستدفع لزيادة المخزون من المياه لمختلف الاستخدامات بخاصة في السدود التي وصلت ثمانية منها إلى كامل طاقتها التخزينية فيما تعزّز مخزون المياه الجوفية".

وقدر سلامة هطول الأمطار للموسم الحالي بما نسبته 90% من نسبة المعدل العام مرتفعاً من حوالى 40% فقط الموسم الماضي ما يعد "مؤشراً ايجابياً على تحسن الوضع المائي في المملكة"، مشيراً إلى أنّ "أي كميات من الأمطار تسهم في تغذية المياه الجوفية بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5%، خاصة في ظل التراجع الذي شهدته خلال العامَين الماضيَين نتيجة التغيّرات المناخية وزيادة الضخ الجائر".

وزادت العام الماضي معاناة الأردن بسبب نقص المياه نتيجة لتراجع الهطولات المطرية، إذ شهدت مختلف مناطقه حالة من الجفاف وتراجع نصيب الفرد المائي كثيراً؛ إذ انخفضت كميات ضخ المياه من الآبار الجوفية.

ويعد الأردن من أكثر دول العالم فقراً بالمياه نظراً لعدم وجود مصادر كافية، إذ يعتمد على مياه الأمطار وتخزين السدود وآبار جوفية. في وقت تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يقوم على تحلية كميات من البحر الأحمر وجرها إلى مختلف مناطق الأردن لسدّ النقص الحاصل في مختلف الاستخدامات خاصة مياه الشرب.

وأكد المتحدث باسم وزارة المياه أنه يجري العمل وفق خطط مستمرة لزيادة الحصاد المائي في موسم الشتاء من خلال الوزارة تحسين الطاقة الاستيعابية للسدود بتنظيفها وإزالة الرواسب من قيعانها ومجاريها.

وسجلت منطقة ديرا غرب العاصمة عمان أعلى نسبة هطول مطري ليوم أمس وحتى صباح اليوم بنسبة تجاوزت 59% فيما شهدت محافظات الشمال ومناطق من العاصمة عمّان هطولات مطرية مرتفعة.

وكانت الحكومة رفعت من نبرة التهديدات والوعيد لكل من يثبت تقصيره من المسؤولين، وخاصة المجالس المحلية والبلديات خلال المنخفض الجوي المتوقع أن يشهده الأردن كسائر بلدان المنطقة اعتباراً من أمس الخميس في امتداد لمنخفضات جوية حدثت منذ السبت الماضي.

وجاءت التهديدات الحكومية المباشرة على لسان أكثر من مسؤول في أعقاب الأضرار التي أحدثتها الفيضانات ومياه الأمطار الأسبوع الحالي في أكثر من منطقة داخل الأردن، خاصة في محافظة الكرك على بعد مئة كيلومتر من العاصمة عمان جنوباً، التي أتت على بنى تحتية أساسية وانهيار جدار لمعالم أثرية وتصدعات في الشوارع وتجمعات مائية خطيرة، كما تسبّبت الأمطار في انجراف بعض مركبات وممتلكات مواطنين في مناطق عدّة.

وتسبّبت الهطولات المطرية هذا الأسبوع بأضرار كبيرة في البنى التحية خاصة في محافظة الكرك، ما استدعى استنفاراً حكومياً لمعالجتها وتحديد أي تقصير أدى إلى ذلك.