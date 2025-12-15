- ارتفعت أسهم يوفنتوس بنسبة 15.6% بعد رفض عائلة أنييلي عرض استحواذ من شركة تيثر، مؤكدة التزامها بالنادي ودعمها للإدارة الجديدة. - قدمت تيثر عرضاً لشراء حصة إكسور في يوفنتوس بقيمة 2.66 يورو للسهم، مع تعهد باستثمار مليار يورو، رغم تراجع النادي بسبب الفضائح والنتائج. - حققت تيثر أرباحاً بقيمة 10 مليارات دولار في 2025، وتخطط لجمع تمويل يصل إلى 20 مليار دولار، مستثمرة في التكنولوجيا والإعلام، مما يعكس قوتها المالية.

ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي في بورصة ميلانو بعد أن رفضت عائلة أنييلي، المالكة للنادي، عرض استحواذ من شركة تيثر العملاقة للعملات الرقمية. وقفزت أسهم يوفنتوس، المدرجة في بورصة ميلانو، بنسبة 15.6% لتصل إلى 2.54 يورو بعد ظهر اليوم الاثنين عقب رفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة تيثر المتخصّصة في العملات الرقمية.

وقدّمت شركة تيثر عرضاً للاستحواذ على يوفنتوس، إلّا أن شركة إكسور القابضة المملوكة لعائلة أنييلي، والتي تسيطر على أنجح نادٍ في كرة القدم الإيطالية، رفضته أول أمس السبت. وقالت إكسور في بيان صحافي "أعلنت إكسور أنّ مجلس إدارتها رفض بالإجماع العرض غير المرغوب فيه المقدم من شركة تيثر للاستثمارات للاستحواذ على حصتها في يوفنتوس"، وتابع البيان "تؤكّد شركة إكسور مجدداً، كما صرحت وكررت في الماضي، أنها لا تنوي بيع أي من أسهمها أو جميعها لأي طرف ثالث، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شركة تيثر التي تتخذ من السلفادور مقراً لها".

وأكدت شركة إكسور وعائلة أنييلي التزامهما الكامل بالنادي، ودعمهما لفريق الإدارة الجديد في تنفيذ استراتيجية واضحة لتحقيق نتائج مميزة داخل الملعب وخارجه.

استحواذ على حصة في فبراير 2025

بعد استحواذها على حصة 8% في يوفنتوس في فبراير/شباط 2025، والتي ارتفعت لاحقاً إلى 11.5%، عرضت شركة تيثر يوم الجمعة الماضي شراء حصة إكسور المتبقية البالغة 65.4% في النادي البيانكونيري نقداً. ووفقاً للصحافة الإيطالية، عرضت تيثر 2.66 يورو للسهم الواحد، ما يُقيّم النادي بـ 1.1 مليار يورو. وقبل عرض تيثر، أغلقت أسهم يوفنتوس جلسة التداول في بورصة ميلانو يوم الجمعة عند 2.19 يورو.

كما تعهدت تيثر، التي أوضح رئيسها التنفيذي الإيطالي باولو أردوينو أن "يوفنتوس كان دائماً جزءاً من حياته"، باستثمار مليار يورو في السيدة العجوز.

ورغم أن يوفنتوس لا يزال النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الإيطالية برصيد 36 لقباً في الدوري، و15 لقباً في كأس إيطاليا، ولقبَين في دوري أبطال أوروبا، إلّا أنه فقد بعضاً من بريقه في السنوات الأخيرة، داخل الملعب وخارجه.

خسائر فادحة

وفضلاً عن تراجع نتائجه على المستوى الكروي، لكن هناك الكثير من الفضائح المالية التي لاحقت نادي يوفنتوس، إذ تورط في فضائح محاسبية، أدت إلى رحيل أندريا أنييلي، رئيس النادي من 2010 إلى 2023، وفرض عقوبات رياضية على النادي، كما ظلت نتائجه المالية ضعيفة منذ فترة كوفيد، على الرغم من دعم عائلة أنييلي، فبينما انخفضت خسائره في الفترة 2024 - 2025، إلا أنها لا تزال تصل إلى 58 مليون يورو.

وتُعدّ شركة تيثر أكبر مُصدر للعملات المشفرة في العالم، وهي عملة رقمية مرتبطة بقيمة الدولار. ويبلغ حجم عملتها الرقمية (USDT) المتداولة حوالى 185 مليار دولار، وتستمد دخلها بشكل رئيسي من الفوائد المُحصّلة على سندات الخزانة الأميركية التي تدعم هذه العملة.

وحققت شركة تيثر أرباحاً بلغت 10 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وتتوقع تحقيق أرباح تقارب 15 مليار دولار للعام بأكمله. وهي بصدد جمع تمويل يتراوح بين 15 و20 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين، بتقييم يصل إلى 500 مليار دولار، كما أنها بصدد توسيع أعمالها في الولايات المتحدة. وقد استثمرت المجموعة أرباحها في شركات التكنولوجيا الناشئة في مراحلها المبكرة، بالإضافة إلى شركات الإعلام.