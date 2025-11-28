يأس اقتصادي في تركيا ومؤشر التشاؤم يتزايد

- تواجه تركيا تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، مما أدى إلى تشاؤم اقتصادي بين المواطنين والمستثمرين، حيث يعتبر الاقتصاد وغلاء المعيشة المشكلة الأهم. - تكاليف معيشة الأسرة التركية تتجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يزيد من اليأس وعدم اليقين، ورغم محاولات الإصلاح، يبقى التضخم مرتفعًا وسعر الصرف متدهورًا. - الحكومة التركية تواجه معضلة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ويُقترح زيادة الإنفاق الحكومي ودعم المستهلكين والمنتجين لتحفيز الاقتصاد واستعادة الثقة.

تحوّلت تركيا، من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والتضخم، إلى بيئة تشاؤم اقتصادي، لشريحة ممن يعيش فيها أو يفكر في القدوم إليها، إن سائحاً أو مستثمراً. ولعل في إعادة قراءة أعداد السياح وإنفاقهم، أو في إفلاس شركات وهجرة أخرى، أو حتى، وهو المهم، في دراسة تكاليف المعيشة قياساً للدخل، عكساً للصورة العامة التي تستدعي إعادة النظر والتفكير في حلول لاستعادة تركيا بلداً جاذباً ومناخاً مغرياً وقبلة للعيش والسياحة.

ربما التصريحات أو حتى النسب والأرقام الرسمية المجمّلة، وحدها لا تكفي او تعكس الواقع، لأن الأحداث على الأرض، تأتي على عكس ما يصدر عن الجهات الإحصائية أو يقال على المنابر وفي المحافل والمؤتمرات.

ولو أخذنا عدد الشركات المفلسة خلال العام الجاري، أو المهاجرة إلى الخارج، أو قارنا بين متوسط الدخول والإنفاق، لخرجنا ربما، بما يستدعي دق ناقوس الخطر والابتعاد عن سياسة رفع أسعار حوامل الطاقة وزيادة نسب الضرائب، والعودة بتركيا بطل التصدير وجذب السياح وبلد العيش الرخيص. قصارى القول: ربما بالمسوحات والاستطلاعات الخبر اليقين، أو الأقرب للواقع كما "السيف أصدق أنباء من الكتب"، إذ خلال استطلاعات الرأي الشاملة لولايات عدة وفئات اجتماعية متباينة، عكس للواقع من دون تجمّل أو خشية من رقابة أو حتى محاباة.

ولعل بعبارات "التشاؤم العميق واليأس الاقتصادي" التي أوردها مسح حديث لشركة "أسال" التركية، مؤشراً يستدعي التحذير ومحاولات الوقوف على أسباب يأس الأتراك، بعد أن كانت بعض ولاياتهم تنال المراتب المتقدمة عالمياً، بالسعادة والإقبال على الحياة من الداخل وتهافت السياح من الخارج.

يكشف المسح الحديث عن حالة من التشاؤم العميق تسود الرأي العام التركي، بعد أن رأى ستة من كل عشرة مواطنين أن الاقتصاد وغلاء المعيشة يمثلان المشكلة الأهم التي تواجه البلاد، وعبّر هؤلاء عن ضعف الثقة في تحسن الأوضاع المستقبلية أو قدرة الأحزاب السياسية على حل الأزمات.

وربما يُعتَدّ بالمسح ويُستشهَد به، لأنه أجري على أكثر من 2000 شخص في 26 ولاية تركية، خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر الجاري، بنسبة ثقة تجاوزت 95% ومعدل خطأ لا يتجاوز 2.5% وفق الشركة التي حللت البيانات وأسباب التشاؤم العميق المتفشي بين الأتراك، مسلطة الضوء على الأسباب الاقتصادية بتبدل حال الأتراك ومزاجهم وزيادة مخاوفهم المستقبلية، بعد أن عزا ما نسبتهم 58.2% سبب اليأس إلى تكاليف المعيشة، ونحو 5.8% للبطالة.

فيما جاءت نسبة المتشائمين جراء النظام القانوني 9.6% ومن نظام التعليم 3.2%، واحتل الامتعاض من الحكومة نسبة 3%. ولوحظ أيضاً تراجع دور اللاجئين بتعاسة الأتراك. كذلك كانت تروّج أحزاب معارضة وتنسب، خصوصاً إلى السوريين، أسباب الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية، إذ لم يزد أثر الهجرة واللاجئين بيأس الأتراك على 1.9%.

وجاءت مفاجأة المستطلعة آراؤهم بعدم يقين من نسبتهم 58.8% بتحسن الاقتصاد، بل اختاروا إجابة "سيتدهور أكثر"، ولم تزد نسبة المتفائلين بأداء الاقتصاد وتحسنه، على 23.4%. وقال من نسبتهم من الاستطلاع 10.2% إن الاقتصاد لن يتغيّر، وإن لم نتوقف عند مخرجات الاستطلاع لما يتعلق بالأحزاب والأمن، يقتضي ربما أثر الاقتصاد بتشاؤم الأتراك، الإشارة إلى ما اقترحوه خلال سؤالهم عن "الإجراءات اللازمة لموازنة تقلبات أسعار المواد الغذائية"، حيث تركزت المطالبات بتدخل تشريعي في السوق، ما يعكس قلة الثقة بالسوق والتسعير والإشارة إلى الاحتكار والتلاعب، وطالب من نسبتهم 42.2% بلوائح واضحة لقانون السوق، و14.0% طالبوا بنظام تتبع المنتج.

قد يكون ما يعكسه استطلاع الرأي ويؤخذ بالاعتبار، من أسباب غير اقتصادية، تتعلق بالأمن والتعليم وأداء الحكومة، بيد أن تركيز أكثر من نصف العينة المستهدفة، على الاقتصاد والمعيشة واعتباره السبب الأهم باليأس، يحيل جميع الأسباب وتلك النسب، إلى المراتب اللاحقة، إن لم نقل ثانوية.

فالتضخم بتركيا الذي لم يهبط إلى ما دون 30% رغم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعي الحكومة وتصريحاتتها، وتهاوي سعر الصرف إلى أكثر من 42 ليرة للدولار، رغم مساعي السلطات النقدية للعب المستمر على سعر الفائدة، بل والتدخل المباشر وضخ دولارات بالسوق، يجعل من الاقتصاد والمعيشة الرقم واحد، لأن المستهلكين، كما الجيوش، تمشي على بطونها.

فإن أتينا بشيء من التفصيل، الرقمي والواقعي، فإن تكاليف معيشة الأسرة التركية المؤلفة من أربعة أفراد، لا تقل وبأكثر الدراسات تفاؤلاً، بما فيها بيانات اتحاد العمال، عن 100 ألف ليرة شهرياً، فيما لا يزيد الحد الأدنى للأجور على 22 ألف ليرة. ولو فرضنا أن شخصين يعملان ضمن الأسرة وبأجر أعلى من الحد الأدنى، فالأسرة ستعاني ويكون سبب اليأس مشروعاً، بل وعدم اليقين بالتحسن مبرراً، لطالما مضت سنتان على برنامج الحكومة الاقتصادي، وعملياً لم يتغيّر الحال، إن لم نقل إنه إلى الأسوأ.

نهاية القول: تدور تركيا، منذ سنوات، بدوامة لا تحسد عليها، خصوصاً لناحية سعر عملتها المتدنية ونسبة التضخم المرتفعة ومستوى المعيشة المتراجع.

وهي مؤشرات اقتصادية متضادة، التفكير في تحسين بعضها سيؤذي المساعي لتحسين الآخر، فإن فكرت الحكومة في رفع الأجور لتحسّن من مستوى معيشة الأتراك، ستقع بفخ تراجع سعر الصرف من جراء زيادة العرض النقدي بالعملة المحلية، وسيزيد تضخم الأسعار، وإن استمرت بتخفيض سعر الفائدة، الأعلى ربما عالمياً، ستعاني من هجرة الإيداعات للخارج، على اعتبار أن معظمها أموال ساخنة استغلت الفائدة المرتفعة، ووظفت المدخرات بخزائن المصارف وليس بقطاعات إنتاجية أو خدمية، وإن استمرت بسياسة التشديد النقدي، ستزيد من جمود السواق وتؤثر في الاستثمار بالقطاعات الحقيقية.

وهو ما يفرض على الحكومة، خصوصاً بواقع نتائج الاستطلاع وارتفاع نسبة الياس الاقتصادي وعدم اليقين والثقة بالمستقبل، التراجع عن سياسة الجباية والتخلي عن دعم المستهلكين، جراء رفع الضرائب وأسعار حوامل الطاقة، والتوجه إلى زيادة الإنفاق الحكومي ودعم المستهلك والمنتج، بدل التغني فقط بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى الأعلى بتاريخ تركيا.

وقتذاك، وإن تأثر الاحتياطي أو خرجت الدولة، ولو قليلاً عن جادة الاقتصاد الحر من جراء الاستثمار الحكومي والدعم، ستكسب الإنتاج والشركات التي بدأت تهاجر وتستعيد أرقام الاستثمار والصادرات والسياح، الذين يشكون من ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج... ويعود الأمل والرجاء والاستبشار للمواطن التركي، الذي هو حامل التنمية ومنطلقها وغايتها.