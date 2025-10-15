- وول مارت تطلق ميزة الشراء عبر "تشات جي.بي.تي": بالتعاون مع أوبن إيه.آي، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن المنتجات وشرائها عبر الأوامر النصية أو الصوتية، مع الدفع الفوري دون مغادرة المحادثة، متوفرة لعملاء وول مارت وسامز كلوب في الولايات المتحدة قريبًا. - ارتفاع سهم وول مارت 3%: يعكس التفاؤل بتعزيز تجربة العملاء وزيادة المبيعات الرقمية، بعد شراكات مماثلة بين أوبن إيه.آي وإتسي وشوبيفاي، مما يشير إلى بداية عهد جديد من "التجارة بالمحادثة". - استراتيجية وول مارت الرقمية: تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد وتحسين تجربة التسوق الرقمية، مما يمنحها ميزة تنافسية أمام أمازون في التسوق التفاعلي.

أعلنت شركة وول مارت، أكبر سلسلة لتجارة التجزئة في العالم، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح الشراء المباشر من داخل تطبيق "تشات جي.بي.تي"، وذلك بالتعاون مع شركة أوبن إيه.آي المطورة للتطبيق، في خطوة تمثل تحولا مهما في مسار التجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين البحث عن المنتجات، ومقارنتها، وشراءها عبر الأوامر النصية أو الصوتية مباشرة داخل التطبيق، مع إمكانية الدفع الفوري دون مغادرة المحادثة. وذكرت أن الخدمة ستتوفر مبدئيا لعملاء وول مارت وأعضاء سلسلة "سامز كلوب" في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وقفز سهم وول مارت بنحو 3% في التعاملات المبكرة عقب الإعلان، مدعوما بتفاؤل المستثمرين بأن التكامل مع الذكاء الاصطناعي سيعزز تجربة العملاء ويزيد المبيعات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من اتفاق مماثل بين "أوبن إيه.آي" وكل من إتسي وشوبيفاي، ما أدى آنذاك إلى ارتفاع أسهم الشركتين. ويرى محللون أن هذه الشراكات تمثل بداية عهد جديد من "التجارة بالمحادثة" التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتسوق الفوري داخل تطبيقات الدردشة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتقنيات الرقمية في وول مارت إن التعاون مع أوبن إيه.آي يتيح تجربة تسوق أكثر تفاعلا وذكاء، حيث يمكن للمستخدمين التسوق باستخدام اللغة الطبيعية بدلا من البحث اليدوي، وهو ما يعزز سرعة الشراء ورضا العملاء. وأضاف أن وول مارت تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل سلسلة التوريد، بدءا من إدارة المخزون والتسعير الديناميكي، وصولا إلى خدمة العملاء، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار في البنية التكنولوجية لتعزيز موقعها في سوق التجارة الإلكترونية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع أطلقتها وول مارت هذا العام لإنشاء منظومة من "الوكلاء الخارقين" القادرين على تحليل سلوك المستهلكين والتفاعل معهم بطرق مخصصة لتحسين تجربة التسوق الرقمية. ويرى محللون أن هذه المبادرة تمنح وول مارت ميزة تنافسية أمام أمازون التي كانت تتصدر مجال التسوق التفاعلي عبر المساعدات الصوتية، مؤكدين أن دخول "تشات جي.بي.تي" إلى هذا المجال سيغير قواعد اللعبة في تجارة التجزئة الرقمية.