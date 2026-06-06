وول ستريت تهتز... أسهم الذكاء الاصطناعي تفقد بريقها

- شهدت الأسواق الأميركية تراجعاً حاداً في مؤشر ناسداك بنسبة 4.2% بسبب بيانات وظائف أميركية قوية، مما أثار مخاوف من رفع أسعار الفائدة مجدداً، وأثر بشكل كبير على أسهم شركات الرقائق والذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. - أظهرت بيانات التوظيف القوية مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، وتأثرت أسهم التكنولوجيا عالية النمو بارتفاع أسعار الفائدة. - اتجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، وامتدت تداعيات الموجة البيعية إلى الأسواق الآسيوية، بينما يستعد قطاع الذكاء الاصطناعي لمزيد من النمو.

شهدت الأسواق الأميركية واحدة من أعنف جلسات البيع التي شهدتها وول ستريت منذ أكثر من عام، بعدما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.2% خلال تعاملات الجمعة، في أكبر تراجع يومي له منذ إبريل 2025، وسط موجة بيع واسعة ضربت أسهم شركات الرقائق والذاكرة المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب صدور بيانات وظائف أميركية فاقت التوقعات وأعادت إلى الواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، جاءت عمليات البيع بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركي إضافة 172 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، متجاوزاً تقديرات الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأميركية. وارتفعت على إثر ذلك عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بصورة حادة، إذ صعد عائد السندات لأجل عامين إلى 4.17%، وهو أعلى مستوى له خلال 15 شهراً.

وامتدت الخسائر إلى معظم الشركات التي قادت موجة الصعود التاريخية في أسواق التكنولوجيا خلال الأشهر الماضية. فقد هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يضم أكبر 30 شركة رقائق مدرجة في الولايات المتحدة، بنسبة 10.3% في جلسة واحدة، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ ذروة اضطرابات جائحة كورونا في مارس 2020. وتراجعت أسهم شركة "إنفيديا"، التي تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار وتعد المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، بنسبة 6%، بينما فقدت شركة "إنتل" نحو 11% من قيمتها السوقية خلال الجلسة نفسها. كما هبط سهم شركة "سانديسك" المتخصصة في شرائح الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات بنسبة 11%.

ويرى محللون، وفق الصحيفة، أن قوة بيانات التوظيف أعادت إشعال المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال الأشهر المقبلة. وتعد أسهم التكنولوجيا عالية النمو الأكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، لأن جزءاً كبيراً من تقييماتها يعتمد على أرباح مستقبلية بعيدة الأجل تتراجع قيمتها الحالية مع ارتفاع العوائد. وقال مايك زيغمونت من مجموعة "فيسدوم إنفستمنت": إن الأسواق كانت قد وصلت إلى مستويات مبالغ فيها من التفاؤل بعد تسعة أسابيع متواصلة من المكاسب، مضيفاً أن تقرير الوظائف كان الشرارة التي دفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بصورة جماعية.

أعمال وشركات قفزة مفاجئة في سوق العمل الأميركي... التوظيف يتجاوز التوقعات

في المقابل، اتجه المستثمرون إلى القطاعات الدفاعية الأقل تأثراً بتقلبات الدورة الاقتصادية، حيث سجلت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية مكاسب ملحوظة، من بينها "كوكاكولا" و"بروكتر آند غامبل" و"كيمبرلي كلارك"، التي تُعتبر ملاذات تقليدية خلال فترات اضطراب الأسواق. ولم تقتصر تداعيات الموجة البيعية على الولايات المتحدة، إذ امتدت إلى آسيا مع تراجع سهم شركة "إس كيه هاينكس" الكورية الجنوبية بنحو 10%، فيما انخفض سهم "سامسونغ إلكترونيكس" بنسبة 6%، في إشارة إلى اتساع المخاوف بشأن مستقبل قطاع الرقائق العالمي.

وتستعد شركة إسبيس إكس لطرح عام أولي مرتقب الأسبوع المقبل قد يجمع نحو 86 مليار دولار ويمنح الشركة تقييماً يقارب 1.78 تريليون دولار، بينما تدرس شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن آيه آي" و"أنثروبك" خططاً مماثلة لدخول أسواق المال. ويرى مراقبون أن التراجع الحاد لا يعني بالضرورة نهاية موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يعكس ارتفاع سقف توقعات المستثمرين بشكل كبير، ما يجعل الأسواق أكثر حساسية لأي مؤشرات على تباطؤ الأرباح أو تراجع وتيرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية.