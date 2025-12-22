وول ستريت تقترب من قمة تاريخية: تفاؤل يقود الأسهم إلى نهاية عام قوية

- تشهد الأسهم الأميركية تفاؤلاً مع اقتراب مؤشر ستاندرد أند بورز 500 من مستواه القياسي، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى وآمال بـ"رالي سانتا كلوز"، رغم النقاش حول التقييمات المرتفعة والسياسة النقدية. - قادت أسهم مثل تسلا وإنفيديا المكاسب، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة، بينما يظل قطاع التكنولوجيا المحرك الرئيسي للسوق. ومع نهاية العام، تزداد مراكز المستثمرين في الأسهم رغم مراقبة السياسة النقدية. - تاريخياً، تُعد الأسابيع الأخيرة من العام من الأفضل أداءً للأسهم، لكن التقييمات المرتفعة تثير القلق، مع توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي بأكثر من 3% في الربع الثالث.

تقترب الأسهم الأميركية من آخر أسابيع 2025 على إيقاع تفاؤل متجدّد، مع اقتراب مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) من مستواه القياسي، مستفيداً من زخم صعودي عريض تقوده أسهم التكنولوجيا الكبرى، وسط آمال متزايدة بـ"رالي سانتا كلوز" التقليدي. غير أنّ هذا المشهد الإيجابي، الذي يمحو خسائر ديسمبر/كانون الأول، ويمدّد أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ سنوات، يترافق مع نقاش متصاعد حول التقييمات المرتفعة، ومسار السياسة النقدية، وقدرة السوق على الحفاظ على زخمه مع دخول عام 2026.

فقد بدأ الأسبوع المختصر بسبب عطلة الأعياد بمكاسب واضحة في الأسهم الأميركية، في حركة صعودية شملت معظم القطاعات، فيما ارتفعت أسعار النفط والذهب بالتزامن مع تراجع الدولار. وتمكّن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 من محو خسائره المسجلة في ديسمبر، ليصبح على مسار تسجيل شهره الثامن على التوالي من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ عام 2018، مع صعود أكثر من 400 سهم من مكوناته في جلسة واحدة.

وبحسب بلومبيرغ، قادت أسهم الشركات العملاقة المكاسب، وعلى رأسها تسلا (Tesla) وإنفيديا (Nvidia

)، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة بنحو 1.5%. ورغم موجات التذبذب والمخاوف المتعلقة بتجارة الذكاء الاصطناعي، لا يزال قطاع التكنولوجيا المحرك الرئيسي للسوق هذا العام، وفقاً لكريس لاركن من "إي*ترايد" التابعة لـ"مورغان ستانلي" الذي أشار إلى أنّ أي "رالي سانتا كلوز" محتمل سيعتمد بدرجة كبيرة على استمرار المعنويات الإيجابية في أسهم التكنولوجيا.

لكن يُطرح السؤال الأبرز مع اقتراب نهاية العام، ومفاده: هل سيحمل المستثمرون هذا التفاؤل معهم إلى عام 2026 وتجيب بلومبيرغ في تقرير لها اليوم عن هذا السؤال، بالقول إنّ البيانات تشير إلى أن مراكز المستثمرين في الأسهم آخذة في الارتفاع، فيما يحتفظ مديرو الصناديق بمستويات قياسية منخفضة من السيولة، في رهان واضح على استمرار الصعود، رغم القلق من التقييمات المرتفعة. وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب مسار السياسة النقدية الأميركية، مع تسعير خفضَين فقط في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وفي هذا السياق، تنقل الوكالة عن محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميرَن، تحذيره من أن البنك المركزي قد يواجه خطر التسبب بركود اقتصادي ما لم يواصل خفض أسعار الفائدة في 2026. وفي الأسواق، استقر مؤشر ستاندرد أند بورز قرب مستوى 6880 نقطة، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16%، وتوقف الدولار عن مكاسب استمرت ثلاثة أيام، بينما تجاوز سعر بيتكوين حاجز 89 ألف دولار.

في موازاة ذلك، قفزت أسعار النفط، وسجل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية. واعتبر مارك هاكيت من "نايشن وايد" أن كل المؤشرات "تتجه نحو نهاية احتفالية للعام"، مدفوعة بعوامل فنية وتفاؤل بشأن التحفيز، إضافة إلى ما وصفه بـ"النبوءة التي تحقق ذاتها" في الأسواق.

وتاريخياً، وفق بلومبيرغ، تُعد الأسابيع الأخيرة من العام من الأفضل أداءً للأسهم منذ عام 1950، كما أن "رالي سانتا كلوز"، الممتد من آخر خمسة أيام تداول في ديسمبر إلى أول يومين من يناير/ كانون الثاني، كان إيجابياً بنحو 80% من الوقت منذ عام 1928، بمتوسط مكاسب بلغ 1.6%. إلّا أن هاكيت حذر من أن الأنماط التاريخية فقدت الكثير من قدرتها التوجيهية في السنوات الأخيرة.

ورغم هذا التفاؤل، فإنّ التقييمات المرتفعة تظل مصدر قلق. فقد بلغ مقياس التقييم طويل الأجل لمؤشر ستاندرد أند بورز أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزاً قمماً سابقة سبقت تصحيحات حادة، مثل فقاعة الإنترنت عام 2000 وبداية دورة رفع الفائدة في 2022. ويرى كلارك بيلين من "بيلوذر ويلث" أن التقلبات ستظلّ حاضرة في 2026، حتى مع توقعه أن يجد قطاع التكنولوجيا قاعه خلال الأشهر المقبلة، وأن تتمكن الأسهم من تحقيق مزيد من المكاسب حتى في غياب خفض فوري للفائدة.

وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات "دويتشه بنك" استمرار التفاؤل بين المستثمرين للأسبوع الثالث على التوالي، وإن مع تقلص الفجوة بين الآراء المتفائلة والمتشائمة. من جهتها، رجحت "غولدمان ساكس" أن يكون الأداء أفضل للشركات الصغيرة في مطلع 2026، معتبرة أن الأسواق لا تسعّر بالكامل قوة الاقتصاد الأميركي المتوقعة. وتشير تقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس" إلى أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من 3% في الربع الثالث، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، ما يعزز الرهانات على قدرة السوق على الصمود. ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن الإجماع الواسع حول توقعات المؤشر قد يكون إشارة معاكسة، خصوصاً مع اقتراب تقديرات بيوت الاستثمار من بعضها على نحوٍ غير مسبوق منذ نحو عقد.