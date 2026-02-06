- شهدت الأسهم الأميركية انتعاشاً مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1% بفضل شراء المستثمرين لأسهم التكنولوجيا المنخفضة، رغم الاضطرابات الناتجة عن إطلاق أداة أتمتة جديدة من شركة أنثروبيك. - أظهرت بيانات جامعة ميشيغن تحسناً في ثقة المستهلك الأميركي إلى 57.3، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، مدعوماً بمكاسب سوق الأسهم، رغم المخاوف بشأن سوق العمل وتباطؤ التوظيف. - ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بفضل زيادة التدفقات إلى محطات التصدير وتوقعات الطقس البارد، مع زيادة الإنتاج والطلب السنويين، مما يعكس حالة دفاعية بين المتداولين.

شهدت الأسهم الأميركية ارتداداً ملحوظاً مع نهاية الأسبوع، بعدما استغل المستثمرون موجة التراجع الحادة في أسهم التكنولوجيا للشراء عند الانخفاض، في وقت أظهرت فيه بيانات جديدة تحسناً غير متوقع في ثقة المستهلك الأميركي. وبينما خفّفت مكاسب الأسهم من وطأة اضطرابات الذكاء الاصطناعي التي هزّت السوق هذا الأسبوع، يبقى المشهد الاقتصادي منقسماً بين تفاؤل مالكي الأصول ومخاوف سوق العمل.

ووفقاً لبلومبيرغ، ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1% في التعاملات الصباحية بنيويورك اليوم الجمعة، متجهاً إلى التعافي من أكبر خسارة له في ثلاثة أيام منذ إبريل/نيسان. كما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P 500) بنسبة مماثلة، فيما استقر مؤشر التقلبات (VIX) قرب مستوى 20، في إشارة إلى استمرار الحذر. وجاء الارتداد بعد أسبوع مضطرب، بدأت شرارته مع إطلاق أداة أتمتة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك (Anthropic)، ما أثار موجة بيع واسعة في أسهم البرمجيات والخدمات المالية وإدارة الأصول، وأدى إلى تبخر نحو 285 مليار دولار من القيمة السوقية في جلسة واحدة. وزادت خطط الإنفاق الضخمة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتجه إلى ضخ نحو 650 مليار دولار في النفقات الرأسمالية بحلول 2026، من مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية.

وتراجعت أسهم أمازون 8.7% بعد إعلانها نيتها إنفاق 200 مليار دولار هذا العام على مراكز البيانات والرقائق والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أثار تساؤلات حول الضغط المتوقع على التدفقات النقدية الحرة. في المقابل، ارتفعت الأسهم التابعة لشركات تصنيع معدات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا وإيه إم دي (AMD) وبرودكوم. كما قفز سهم بيل هولدينغز (Bill Holdings) بنسبة 18% بعد رفع توقعاته السنوية، وصعد سهم Roblox بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات. واستعادت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بعض خسائرها مع تعافي بيتكوين بعد موجة بيع حادة.

على صعيد الاقتصاد الكلي، أظهرت بيانات جامعة ميشيغن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى 57.3 في فبراير/شباط الجاري، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين. وبحسب بلومبيرغ، يُعزى التحسن أساساً إلى الأميركيين ذوي المحافظ الاستثمارية، الذين استفادوا من مكاسب سوق الأسهم، حيث كان مؤشر ستاندرد أند بورز 500 قريباً من مستويات قياسية خلال فترة المسح. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى في عام.

غير أن الصورة ليست وردية بالكامل. فالثقة بقيت ضعيفة لدى من لا يملكون أصولاً مالية، كما ارتفعت المخاوف بشأن سوق العمل، إذ قيّم المشاركون احتمال فقدان وظائفهم عند أعلى مستوى منذ منتصف 2020. وتأتي هذه المخاوف في ظل بيانات أظهرت تباطؤاً في التوظيف، مع تراجع الوظائف الشاغرة وارتفاع إعلانات تسريح العمال إلى أعلى مستوى لشهر يناير/ كانون الثاني منذ 2009.

وهكذا، تبدو الأسواق وكأنها تتأرجح بين تفاؤل مدفوع بالأصول المالية، وقلق حقيقي بشأن الاقتصاد الفعلي. وقد ارتفع الغاز الطبيعي الأميركي مع موجة برد وزيادة صادرات الغاز المسال. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مدعومة بزيادة التدفقات إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى توقعات بعودة الطقس البارد في شمال شرق البلاد. وصعدت عقود مارس/آذار بنحو 1.1% إلى 3.549 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتشير التوقعات إلى أجواء شديدة البرودة في الشمال الشرقي حتى 10 فبراير، مع زيادة طفيفة في "أيام التدفئة" خلال الأسبوعين المقبلين، وهو مقياس رئيسي للطلب على الوقود.

وبلغ إنتاج الغاز في الولايات الـ48 السفلى نحو 112.6 مليار قدم مكعب يومياً، بزيادة سنوية 6.2%، فيما ارتفع الطلب الإجمالي 11% على أساس سنوي. كما زادت التدفقات إلى محطات تصدير الغاز المسال بنسبة 6.2% أسبوعياً. ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة دفاعية بين المتداولين، بعد تقلبات قياسية شهدها السوق في الأسابيع الماضية، خاصة عقب تقرير حكومي أظهر أكبر سحب أسبوعي من المخزونات على الإطلاق.