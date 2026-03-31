ولاية فلوريدا تطلق اسم ترامب على مطار بالم بيتش

- وقع حاكم فلوريدا على قانون لتسمية مطار بالم بيتش الدولي باسم الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تضاف إلى سلسلة من المباني والمؤسسات التي تحمل اسمه، مع خطط لتغيير رمز المطار إلى DJT. - ستبدأ وزارة الخزانة الأميركية بطباعة أوراق نقدية تحمل توقيع ترامب، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها رئيس حالي على العملة الأميركية، مع حذف توقيع أمين الخزانة لأول مرة منذ 165 عاماً. - أضيف اسم ترامب إلى فئة من السفن الحربية وبرامج حكومية أخرى، مما يعكس تأثيره المستمر في مختلف المجالات.

وقّع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس أمس الاثنين، على قانون يقضي بإطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على مطار بالم بيتش الدولي، في أحدث إضافة إلى سلسلة من المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والأموال التي تحمل اسم الرئيس الأميركي. ويأتي قرار تغيير اسم المطار ليحمل اسم ترامب في أعقاب موافقة ولاية فلوريدا العام الماضي، على خطة للتبرع بأحد العقارات الكائنة بوسط مدينة ميامي لتكون موقعاً لمكتبة ترامب الرئاسية. انتقل ترامب، وهو من مواليد نيويورك، إلى فلوريدا في عام 2019، وكان يعيش، قبل انتقاله، في شقة بالطابق العلوي في برج ترامب، لكنه اتخذ منذ ذلك الحين من منتجعه مار آلاجو في وست بالم بيتش مقراً رئيسياً لإقامته.

وقبل أن يتسنى تغيير الاسم، يجب تقديم طلب رسمي إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي يتعين عليها بعد ذلك تطبيق هذا التغيير في مختلف قواعد بيانات خرائط الطيران والملاحة، كذلك يجب تغيير لافتات المطار. وقدم النائب برايان ماست الأسبوع الماضي، مشروع قانون لتغيير رمز المطار المكون من ثلاثة أحرف من بي.بي.آي (PBI) إلى دي.جيه.تي (DJT) في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم ترامب. ويستخدم المطار في المتوسط نحو 7 ملايين مسافر سنوياً ونحو 13 شركة طيران عبر نحو 200 رحلة وصول ومغادرة يومياً إلى وجهات مختلفة في الولايات المتحدة وكندا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، إن أوراقاً نقدية ستحمل توقيع ترامب اعتباراً من الصيف، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها رئيس حالي على العملة الأميركية. بينما سيُحذف توقيع أمين الخزانة من الأوراق النقدية الأميركية للمرة الأولى منذ 165 عاماً. وقالت الوزارة، في بيان، إن أول أوراق نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب وتوقيع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ستطبع في يونيو/ حزيران، تليها أوراق نقدية أخرى في الأشهر اللاحقة. وافقت لجنة فنية اتحادية، عيّن أعضاءها بنفسه، على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن هذه الخطوة مناسبة للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، نظراً للنمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي وهيمنة الدولار المستمرة خلال ولاية ترامب الثانية. وأضيف اسم ترامب أيضاً إلى فئة مخطط لها من السفن الحربية التابعة للبحرية، وبرنامج تأشيرات للأجانب الأثرياء، وموقع إلكتروني حكومي للأدوية الموصوفة طبياً، وحسابات ادخار اتحادية للأطفال. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أضاف مجلس إدارة مركز جون إف كنيدي للفنون المسرحية، اسم ترامب إلى المؤسسة. وأُضيف اسم ترامب في ديسمبر إلى مبنى معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، بعد أشهر من سيطرة إدارته على المنظمة غير الربحية وإغلاقها تقريباً.

(رويترز، العربي الجديد)