وكلاء الذكاء الاصطناعي يغيرون التسوق 2026

- بحلول عام 2026، ستشهد أوروبا إدخال وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ عمليات الشراء وحجوزات السفر بشكل شبه مستقل، مما يعزز كفاءة التجارة الإلكترونية ويخفض التكاليف التشغيلية. - يختلف الذكاء الاصطناعي الوكالي عن التوليدي، حيث يمكنه تنفيذ مهام معقدة مثل التخطيط لعطلة كاملة، بينما يبقى القرار النهائي بيد المستهلكين، مما يتطلب موافقتهم على المعاملات. - تسعى الشركات لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة معدلات الشراء باستخدام الأتمتة الذكية، مع التركيز على ثقة المستخدمين والأطر التنظيمية لاستخدام البيانات والدفع.

يستعد المستهلكون في أوروبا لمواجهة تطور جديد في مجال التجارة الإلكترونية خلال عام 2026، يتمثل في إدخال وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين، إلى حدّ كبير، على تنفيذ عمليات الشراء وحجوزات السفر ب شبه مستقل. وقال باسكال باي، المدير التجاري لشركة خدمات الدفع "أونتسر"، إن العام المقبل سيشهد أول خطوة تجريبية، مشيراً إلى أن الاستعدادات تُجرى من مزودي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى منصات السفر وغيرها من البوابات الإلكترونية، وأضاف: هذا سيحدث بالتأكيد.

ويُطلق قطاع التكنولوجيا على هذا التطور اسم الذكاء الاصطناعي الوكالي. ويختلف هذا النوع عن الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدم حالياً؛ ففي الوقت الراهن، تقوم نماذج مثل شات جي بي تي بالإجابة عن الأسئلة وإنشاء النصوص والصور والصوت بناءً على تعليمات المستخدمين، بينما تقتصر وظائفها في التسوق الإلكتروني على الإجابة عن الاستفسارات والمساعدة في البحث عن المنتجات.

أما وكلاء الذكاء الاصطناعي، فسيكون بمقدورهم تنفيذ عمليات الشراء والدفع على نحوٍ شبه مستقل، بما في ذلك المهام المعقدة مثل التخطيط لعطلة عائلية كاملة، تشمل حجز الرحلات الجوية والفنادق وتذاكر القطارات. ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بيد المستهلكين. وفي هذا السياق، أوضح توبياس تشيكالا، رئيس شركة فيزا في ألمانيا، أن العميل يمكنه إدخال بيانات الدفع لدى وكيل الذكاء الاصطناعي، على غرار إعداد محفظة إلكترونية على الهاتف الذكي، وعند تنفيذ المعاملة يجب أن يوافق عليها.

يأتي هذا التوجه في ظلّ سعي شركات التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي إلى تعزيز كفاءة عمليات الشراء وخفض التكاليف التشغيلية، في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية منافسة متزايدة وتباطؤاً نسبياً في نمو الاستهلاك، كما تعكس هذه الخطوة حجم الاستثمارات المتصاعدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاولات الشركات الكبرى استخدام الأتمتة الذكية لزيادة معدلات إتمام عمليات الشراء وتحسين تجربة المستخدم، ولا سيّما في قطاعات السفر والتجزئة الرقمية.

ومع اقتراب عام 2026، يبدو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي مرشحون لإعادة رسم طريقة تسوق المستهلكين الأوروبيين وحجزهم لخدمات السفر، عبر الانتقال من دور المساعد إلى المنفذ شبه الكامل للقرارات، غير أن نجاح هذه التجربة سيظل مرتبطاً بثقة المستخدمين، وبالأطر التنظيمية التي ستنظم استخدام البيانات وعمليات الدفع في هذا النموذج الجديد.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)