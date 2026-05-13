وكالة الطاقة: حرب إيران تستنزف احتياطات النفط العالمية

- توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2026 بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران، مع فقدان المنطقة لأكثر من مليار برميل منذ اندلاع الحرب. - يُتوقع أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى خسائر إمدادات عالمية تصل إلى 12.8 مليون برميل يومياً منذ فبراير، مما يزيد من الضغوط على الطلب العالمي والنمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط. - من المتوقع أن يكون إجمالي المعروض العالمي من النفط أقل من الطلب بنحو 1.78 مليون برميل يومياً في عام 2026، مما يضع أسواق النفط في مرحلة حساسة مع استمرار التوترات في المنطقة.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن العالم يستهلك احتياطاته النفطية بوتيرة قياسية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة، متوقعة انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026 بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران. وأضافت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن المنطقة فقدت بالفعل أكثر من مليار برميل من الإمدادات النفطية منذ اندلاع الحرب، في حين يُتوقع أن تبلغ خسائر الإمدادات العالمية الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز نحو 12.8 مليون برميل يومياً منذ فبراير/شباط.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الإمدادات سيتجاوز انخفاض الطلب العالمي على النفط، الذي تتوقع الآن أن ينخفض بمقدار 420 ألف برميل يومياً خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى تراجع قدره 80 ألف برميل يومياً فقط. وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب يضغط أيضاً على الطلب العالمي، مع تأثير الأسعار المرتفعة سلباً على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي.

ووفق التقرير، من المتوقع أن يكون إجمالي المعروض العالمي من النفط أقل من الطلب بنحو 1.78 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، مقارنة بفائض قدره 410 آلاف برميل يومياً كانت الوكالة قد توقعته في تقريرها السابق. كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 3.9 ملايين برميل يومياً خلال 2026، بافتراض استئناف التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز تدريجياً اعتباراً من يونيو/ حزيران، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل يومياً فقط.

وفي ظل استمرار التوترات في المنطقة، تبدو أسواق النفط أمام مرحلة شديدة الحساسية، مع تراجع الإمدادات وارتفاع كلفة الطاقة عالمياً. ويرى مراقبون أن أي تأخير في إعادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، ويزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي وتتزايد مخاطر التضخم.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)