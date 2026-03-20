وكالة الطاقة الدولية تقدم مقترحات لتخفيف ضغوط أسعار النفط

- أطلقت وكالة الطاقة الدولية كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، واقترحت إجراءات لتخفيف الضغط على المستهلكين مثل العمل من المنزل وتجنب السفر الجوي. - تشمل المقترحات خفض حدود السرعة على الطرق السريعة وتبني وسائل نقل بديلة، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك كوسيلة سريعة للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار. - تعتمد فعالية هذه الإجراءات على مدى التزام الحكومات والشركات والأفراد بتطبيقها، وسط استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي اتفقت هذا الشهر على إطلاق كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات الحرب في المنطقة، إنها اقترحت، اليوم الجمعة، إجراءات لتخفيف ضغوط أسعار النفط على المستهلكين، من بينها العمل من المنزل وتجنّب السفر الجوي. وتسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران بارتفاع أسعار الطاقة، ما أثار مخاوف من تصاعد التضخم عالمياً.

وأوضحت الوكالة أن مقترحاتها تتضمن إجراءات يمكن للحكومات والشركات والأسر اتخاذها لتخفيف العبء عن المستهلكين نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة. وأضافت أن هذه الإجراءات تشمل العمل من المنزل، وخفض حدود السرعة على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كيلومترات في الساعة، وتجنّب السفر الجوي إذا توفرت وسائل نقل بديلة.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في بيان: "لقد أطلقنا أخيراً أكبر عملية سحب على الإطلاق من مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية، وأنا على تواصل وثيق مع حكومات رئيسية حول العالم، بما في ذلك كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها، في إطار دبلوماسيتنا الدولية في مجال الطاقة".

وأضاف: "إلى جانب ذلك، يقدم تقرير اليوم قائمة من الإجراءات الفورية والملموسة التي يمكن اتخاذها على جانب الطلب من قبل الحكومات والشركات والأسر، لحماية المستهلكين من آثار هذه الأزمة". وكانت وكالة الطاقة الدولية قد اتفقت، في 11 مارس/آذار، على إطلاق كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، لمواجهة الارتفاع في أسعار النفط الخام العالمية، على أن تساهم الولايات المتحدة بالجزء الأكبر من هذه الكمية.

وتشير هذه الإجراءات إلى اعتماد مقاربة قائمة على ترشيد الاستهلاك وسيلةً سريعةً للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين. غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بمدى الالتزام بها وتطبيقها على نطاق واسع، في ظل استمرار الضغوط الناتجة من التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، ما يبقي تحديات استقرار أسعار الطاقة قائمة في المدى القريب. وفي المقابل، تبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بمدى التزام الحكومات والشركات والأفراد بتطبيقها، وقدرتها على إحداث تأثير ملموس في الاستهلاك.

(رويترز، العربي الجديد)