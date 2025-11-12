- توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار نمو الطلب العالمي على النفط والغاز حتى عام 2050، مع وصول الطلب على النفط إلى 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن، وزيادة الطلب العالمي على الطاقة بمقدار 90 إكساجول بحلول عام 2035. - أشارت الوكالة إلى تخمة في المعروض العالمي من النفط، حيث ارتفع بمقدار 5.6 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بتجاوز المعروض للطلب في العام القادم. - ارتفعت قرارات الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، مع توقع بدء عمليات لحوالي 300 مليار متر مكعب من الطاقة التصديرية الجديدة بحلول 2030، ونمو السوق إلى 1020 مليار متر مكعب بحلول 2050.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط والغاز يمكن أن يواصل النمو حتى عام 2050، متراجعة بذلك عن توقعاتها السابقة بشأن الانتقال السريع إلى أنواع وقود أنظف. وتعرضت الوكالة لضغوط من الولايات المتحدة على خلفية التحول في السنوات القليلة الماضية نحو التركيز على سياسات الطاقة النظيفة في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات الأميركية إلى زيادة التوسع في إنتاج النفط والغاز.

وفي عهد إدارة جو بايدن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته خلال هذا العقد، وقالت إنه لا حاجة إلى المزيد من الاستثمار في النفط والغاز إذا أراد العالم تحقيق هدفه المناخي. ووصف كريس رايت، وزير الطاقة في حكومة ترامب، توقعات الوكالة بشأن ذروة الطلب بأنها "غير منطقية". ويتم تمويل الوكالة من جانب الدول الأعضاء، والولايات المتحدة هي المساهم الأكبر. وتدعم تحليلاتها وبياناتها سياسات الطاقة للحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.

تركيز على السياسات الحالية وليس تطلعات أهداف المناخ

في تقديراتها السنوية لآفاق الطاقة العالمية التي نُشرت اليوم الأربعاء، توقعت وكالة الطاقة الدولية في ظل سيناريو السياسات الحالية أن يصل الطلب على النفط إلى 113 مليون برميل يوميا بحلول منتصف القرن بزيادة حوالي 13% عن استهلاك عام 2024. وتوقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بمقدار 90 إكساجول (وحدة ضخمة لقياس الطاقة) بحلول عام 2035، بزيادة 15% عن المستويات الحالية.

ويأخذ سيناريو السياسات الحالية في الاعتبار السياسات الحكومية القائمة وليس التطلعات لتحقيق الأهداف المناخية. وكانت آخر مرة استخدمت فيها وكالة الطاقة الدولية "سيناريو السياسات الحالية" لتوقعاتها في عام 2019، ثم انتقلت إلى توقعات أكثر تماشيا مع التحول إلى الطاقة النظيفة والتعهدات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن اعتبارا من عام 2020.

كانت الوكالة قد أشارت في تقريرها الصادر الشهر الماضي إلى أن السوق العالمية تبدو متخمة بالمعروض، وقالت إن المعروض العالمي من النفط ارتفع في سبتمبر/أيلول 5.6 ملايين برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، وساهم تحالف أوبك+ بنحو 3.1 ملايين برميل يوميا من هذه الزيادة. ولمّح التقرير إلى إمكانية تجاوز المعروض العالمي الطلب في العام القادم بنحو أربعة ملايين برميل يوميا، مدفوعا بنمو الإنتاج من أوبك+ ومن دول خارج التحالف، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجيانا في ظل توسع محدود في الطلب العالمي. ويقارن ذلك مع نحو 3.3 ملايين برميل يوميا في الشهر السابق له.

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الشهر الماضي، إن قطاع النفط والغاز بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات، وتوقع أن يظل النفط يشكل نحو 30% من مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2050. وأضاف الغيص خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي في موسكو أن النمو الاقتصادي وتزايد السكان واتساع المناطق الحضرية أمور تعني "بوضوح أن العالم سيحتاج إلى طاقة أكثر بكثير مما يستهلكه اليوم".

وتوقع الغيص نموا بواقع 23% في الطلب على الطاقة الأولية بحلول 2050. وأضاف: "صحيح أن العالم مضطرب وهناك الكثير من التطورات، لكن هذا أمر مستمر. وبالنسبة لنا في أوبك، فإن الأمر المستمر هو القدرة على إبعاد كل هذا الضجيج عن التحليل الفني المنضبط المفصل الذي نجريه".

ارتفاع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال

أشار التقرير المنشور اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع قرارات الاستثمار النهائية في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة خلال عام 2025. وستبدأ عمليات لحوالي 300 مليار متر مكعب من الطاقة التصديرية السنوية الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 بما يمثل زيادة بواقع 50% في الإمدادات المتاحة.

وفي ظل سيناريو السياسات الحالية، ستنمو السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال من حوالي 560 مليار متر مكعب في عام 2024 إلى 880 مليار متر مكعب في عام 2035 وإلى 1020 مليار متر مكعب في عام 2050، مدفوعة بارتفاع الطلب في قطاع الطاقة الذي يغذيه نمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في مراكز البيانات إلى 580 مليار دولار في عام 2025، وأشار إلى أنه إذا تحقق ذلك فإنه سيتجاوز مبلغ 540 مليار دولار الذي يتم إنفاقه سنويا على إمدادات النفط على مستوى العالم.

