وفد لبناني في جديدة يابوس: سورية متمسّكة بقرار حظر الشاحنات

- لم ينجح الوفد اللبناني في إقناع السلطات السورية بالتراجع عن قرار منع دخول الشاحنات غير السورية، مما أثار انتقادات وتحركات احتجاجية في لبنان بسبب تأثير القرار على كلفة الشحن وسلامة البضائع. - القرار السوري أثار استغراب الجانب اللبناني لعدم التشاور مع الشركاء، ووُضع الموضوع بعهدة الحكومة اللبنانية، بينما تواصل النقابات تحركاتها الاحتجاجية على الحدود. - أكد المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني على أهمية التكامل الإقليمي، ودعا رئيس اتحاد الفلاحين والمزارعين اللبنانيين إلى التراجع عن القرار السوري.

لم تنجح مهمة الوفد اللبناني في دفع السلطات السورية إلى التراجع عن قرارها القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، رغم ما أثارته الخطوة من موجة انتقادات وتحركات احتجاجية في لبنان، وسط مخاوف من انعكاساتها، بالدرجة الأولى، على كلفة الشحن وسلامة البضائع.

وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سورية، السبت الماضي، قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى داخل الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، على أن تجري عملية تفريغ حمولة البضائع الموجهة إلى الداخل السوري في نقاط جمركية على المعابر حصراً، فيما استُثنيت، وفقاً للقرار، شاحنات الترانزيت العابرة إلى دول أخرى.

وتوجّه وفد لبناني، برئاسة المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، اليوم الأربعاء، إلى جديدة يابوس للاجتماع بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بهدف التشاور بشأن القرار الصادر عن السلطات السورية والبحث عن مخرج للأزمة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية. وفي السياق، قال رئيس اتحادات النقل البري في لبنان، بسام طليس، لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتماع انتهى، وقد تبلغنا بعض الأجواء عنه بانتظار التفاصيل كافة، التي تشير، حتى الساعة، إلى أن القرار السوري لا يزال ساري التنفيذ، من دون تجميد أو تراجع".

وأشار طليس إلى أن "الاعتبارات التي دفعت الجانب السوري إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ غير واضحة"، لكنه شدد على أن تأثيراته واسعة ولا تقتصر على لبنان فقط، بل تشمل الانعكاس المباشر على كلفة الشحن وسلامة البضائع، ولا سيما المواد الغذائية والمنتجات الزراعية القابلة للتلف، وبالتالي على الاقتصاد الوطني.

وأعرب طليس عن استغرابه اتخاذ القرار من دون التشاور مع الشركاء، لافتاً إلى "وجود اتفاقيات ثلاثية بين لبنان وسورية والأردن، وأخرى ثنائية بين لبنان وسورية، لم تؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى عمليات التبادل التجاري اليومية بين البلدين". وأكد أن الموضوع وُضع حالياً بعهدة الحكومة اللبنانية، فيما تواصل النقابات المعنية تحركاتها الاحتجاجية على الحدود مع سورية.

واعتبر طليس أن "ما حصل يلحق أضراراً بالبلدين، اقتصادياً وعلى مستوى مختلف القطاعات"، مشيراً إلى أن التداعيات تطاول القطاعات الزراعية والصناعية والغذائية وغيرها، محذراً من أن "أي إجراء غير مدروس سينعكس خسارة مشتركة على الجميع". وشدد على أن الاقتصادين، اللبناني والسوري، متداخلان ومتكاملان، وأن الهدف الأساسي "يجب أن يكون تحقيق مصلحة البلدين وتأمين سلاسل الإمداد بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة، لأن تسريع الإجراءات يخفف الأعباء ويحقق ربحاً حقيقياً للمستهلك النهائي ويحدّ من أي كلفة إضافية".

وينفذ أصحاب الشاحنات اعتصامات أمام معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسورية، ما أدى إلى وقف حركة الشحن البري بالاتجاهين، وذلك اعتراضاً على القرار الذي يتزامن مع محادثات مستمرة بين البلدين منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ومشاورات لحل قضايا عالقة، أبرزها التوصل قبل أيام إلى توقيع اتفاقية تقضي بنقل السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية إلى سورية. وعقدت النقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية، وسائقو الشاحنات المبردة، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في منطقة المصنع، تناول قرار السلطات السورية المتعلق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات اللبنانية.

وقال المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر إن "القرار المتخذ من قبل إدارة الجمارك والمنافذ البرية يقضي على قطاع النقل الذي يعاني أساساً، بانتظار قرار الدولة اللبنانية، ولدينا بدائل تضمن السرعة والكلفة في حال عدم تراجع الحكومة السورية عن القرار".

وأشار إلى أن حركة النقل الخارجي تقارب خمسة آلاف شاحنة شهرياً، ويعبر يومياً ما بين 150 إلى 200 شاحنة سورية إلى لبنان، إضافة إلى شاحنات لبنانية يتجه جزء منها نحو العراق والأردن بنسبة تقارب 20%، مؤكداً حجم الترابط وحاجة البلدين إلى هذا الأسطول الذي كان ولا يزال عنصراً أساسياً، وقد استعان به لبنان في فترات عديدة، ما يفسر وجود الاتفاقية واستمرار هذه المعاملة.

وأكد تامر ضرورة دراسة التكامل بين لبنان وسورية، ومع الأردن والعراق، للوصول إلى شبكة إقليمية متكاملة، خصوصاً أن لبنان يشكل بوابة المتوسط، والأردن يطل على البحر الأحمر، والعراق على الخليج العربي. واعتبر أن "هذا التكامل أساسي للانفتاح أكثر على دول الخليج وتأمين سلاسل الإمداد بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة".

من جانبه، قال رئيس اتحاد الفلاحين والمزارعين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، إن "القرار مضطرب وغير متوازن، ولا يصب في مصلحة الشعبين أو المستهلكين في البلدين أو المنتجين اللبنانيين والسوريين أو قطاع النقل". وشدد على أن "الرجوع عن الخطأ فضيلة"، معبّراً عن أمله في التراجع عن القرار "لما فيه مصلحة الجميع واختصار الوقت والتكاليف".