وظائف سيمحوها الذكاء الاصطناعي بين 2026 و2027

- الذكاء الاصطناعي يهيمن على 44% من الأعمال المتكررة في المصانع و62% من تصميم شعارات الشركات، مما يتطلب اكتساب مهارات جديدة للعاملين، مع توقع أتمتة 300 مليون وظيفة بدوام كامل عالميًا وإضافة 4.4 تريليونات دولار للاقتصاد بحلول 2024. - القطاعات المتأثرة تشمل دعم العملاء والتسويق، حيث تحل الأنظمة المتقدمة 80% من استفسارات المستوى الأول، والخدمات القانونية والترجمة التي تعتمد على الأتمتة، مما يقلل الحاجة للمساعدين القانونيين والمترجمين. - النقل والتصنيع يشهدان تحولًا كبيرًا باستخدام المركبات ذاتية القيادة والروبوتات، مع توقع أن تكون 70% من عمليات التصنيع مدفوعة بالذكاء الاصطناعي بحلول 2026.

تجاوز الذكاء الاصطناعي حدود التجارب الفردية، ليصبح قوةً مؤثرةً تُعيد تشكيل كل ركن من أركان الاقتصاد العالمي. فمن أرضيات المصانع حيث تهيمن الروبوتات الصناعية الآن على 44% من الأعمال المتكررة، إلى الاستوديوهات الإبداعية حيث تُصمم النماذج التوليدية 62% من شعارات الشركات الصغيرة، بات نطاق هذه التقنية واضحًا لا لبس فيه، وتأثيرها على فرص العمل عميقًا. وتقول شركة ديجيتال ديفايند الدولية للتوظيف والتوجيه إنه بالنسبة للعاملين، الرسالة واضحة. لم يعد اكتساب المهارات خيارًا، بل ضرورة ملحّة.

خلال الأسابيع الماضية عرفت الأسواق هزات عنيفة بسبب تهديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكان العديد من القطاعات التقليدية، من البرمجيات إلى التأمين، والعقارات وصولاً إلى شركات إدارة الثروات، وتتوقع الكاتبة المتخصصة أندريا فيلستيد، في مقال نشر اليوم في وكالة بلومبيرغ، أن يكون التسوق عبر الإنترنت الضحية التالية للذكاء الاصطناعي، إذ بدأ التجار الآن التفاعل مع روبوتات الدردشة ذاتية التشغيل التي تختار السلع وتشتريها، ما يمثل تحولاً في التسوق الرقمي. وقد اشتركت شركات البيع بالتجزئة، بما في ذلك Walmart وEtsy وShopify، في أداة الدفع الفوري من OpenAI، والتي تتيح للمستهلكين شراء المنتجات من دون مغادرة المحادثة.

عملياً بدأ عدد من القطاعات الاقتصادية يعتمد بكثافة على الذكاء الاصطناعي، وقد قدّرت غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي قادر على أتمتة ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم. وأشارت نماذج ماكينزي لعام 2024 إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده قد يُضيف ما يصل إلى 4.4 تريليونات دولار إلى القيمة الاقتصادية السنوية، مع إزاحة فئات واسعة من الأعمال المعرفية الروتينية في الوقت نفسه.

وبحسب موقع ميديوم المتخصص فإنه "عندما يقول الخبراء إن الصناعات قد تنهار بحلول عام 2027، فإنهم لا يتحدثون عن إغلاق المصانع بين عشية وضحاها، بل يتحدثون عن تبخر الطلب". فما هي أبرز القطاعات التي قد تختفي بين 2026 و2027؟

قطاع دعم العملاء والتسويق

يتلاشى هذا القطاع في 2026 بهدوء، حيث تستطيع أنظمة المحادثة المتقدمة حل ما يصل إلى 80% من استفسارات المستوى الأول لشركات الاتصالات والبنوك. وأفادت شركة كلارنا بأنّ مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي أنجز مهام 700 موظف في غضون أشهر من إطلاقه. وتدير مجموعة أدوات Shopify عبر الذكاء الاصطناعي الحملات التسويقية لأكثر من 500,000 تاجر.

فيما تعتمد وكالات التسويق على كتابة المدونات، ونصوص الإعلانات، ووصف المنتجات، وصفحات تحسين محركات البحث. ولكن بإمكان خبير استراتيجي واحد، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، أن يُنتج ما يُنتجه فريق كامل من المبتدئين. وقد ساهم دمج أدوبي وكانفا للتصميم التوليدي في تسريع الضغط على المبدعين المستقلين.

الخدمات القانونية والترجمة

كانت مراجعة المستندات تُحاسب بالساعة، أما الآن فتُعالج بواسطة الأنظمة الآلية في دقائق. وقد خفّضت منصة COIN التابعة لشركة JPMorgan وقت مراجعة مستندات القروض من 360 ألف ساعة سنويًا إلى ثوانٍ. لا تختفي مكاتب المحاماة، لكن هياكلها الوظيفية تتقلص بسرعة.

وقالت شركة كليفورد تشانس إنها خفضت وقت مراجعة العقود بنسبة 80% باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأكدت شركة ماكنزي أن الذكاء الاصطناعي يتولى 90% من استفسارات البحث القانوني الأولية. وبالتالي من المتوقع اختفاء المساعدين المبتدئين في مراجعة الوثائق والبحث، والمساعدين القانونيين في المهام الروتينية، ومديري العقود.

وتقترب تقنيات الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات التي تعمل في الوقت الفعلي من غوغل وميتا من مستوى الإتقان البشري في اللغات الرئيسية. وفي مجال التواصل التجاري اليومي، تتضاءل الحاجة إلى المترجمين البشريين عامًا بعد عام.

الخدمات المالية

تعتمد البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار بالفعل على الذكاء الاصطناعي في معظم وظائفها الأساسية. ووفق موقع ميديوم فإن نسبة التحول وصلت إلى 85%. وأعلن جي بي مورغان تشيس أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يراجع 12000 طلب ائتمان تجاري سنوياً (كان يتطلب سابقاً 360000 ساعة عمل للمحامين).

وقال غولدمان ساكس إن التداول الخوارزمي يمثل 80% من معاملات الأسهم، فيما شرحت شركة بروجريسيف للتأمين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعالج 95% من المطالبات التي تقلّ قيمتها عن 10 آلاف دولار من دون تدخّل بشري.

وبالتالي فإن الوظائف التي تضمحل هذا العام ترتبط بالمحللين الماليين المبتدئين (انخفاض بنسبة 90% في الشركات الكبرى)، وشركات التأمين (من المتوقع انخفاضها بنسبة 70% بحلول عام 2026)، وباحثي الاستثمار المبتدئين (استُبدل بالذكاء الاصطناعي الذي يحلّل أكثر من 10000 وثيقة في الثانية).

وبحسب شركة ماغنوس مايند، يُحسّن الذكاء الاصطناعي الأمن والكفاءة، ويُحدث ثورة في إدارة الثروات والمخاطر عن طريق استبدال الوظائف المالية التقليدية بتقنيات تعتمد على البيانات.

التشخيص الطبي

يُستبدل اختصاصيو الأشعة، واختصاصيو علم الأمراض، واختصاصيو التشخيص بوتيرة أسرع من أي تخصص طبي آخر، إذ وصلت نسبة التحوّل إلى 70%، وفق "ميديوم".

وقالت شركة ديب مايند التابعة لشركة غوغل إنّ الذكاء الاصطناعي يكتشف أكثر من 50 مرضاً في العين بدقة 94%، أفضل من معظم المتخصصين. فيما يحدد تطبيق PathAI السرطان في عينات الأنسجة بدقة 99.5% مقابل 96% لاختصاصيي علم الأمراض البشريين، فيما 60% من مختبرات علم الأمراض تستخدم سير عمل يعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، و80% من التشخيصات الأولية تتضمّن تحليل الذكاء الاصطناعي.

ووفق موقع شركة ماغنوس مايند التكنولوجية فإنه خلال العام الحالي من المتوقع أن يقلل الذكاء الاصطناعي من أخطاء التشخيص بأكثر من 30%، مما ينقذ الأرواح ويحسن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.

المعرضون للخطر هنا هم اختصاصيّو الأشعة التشخيصية (خاصةً لإجراء الفحوصات الروتينية)، واختصاصيّو علم الأمراض السريرية، واختصاصيّو الفحص الروتيني.

النقل والخدمات اللوجستية

المركبات ذاتية القيادة ليست سوى البداية. تُعاد هيكلة منظومة الخدمات اللوجستية بأكملها حول تحسين الذكاء الاصطناعي. ووفق شركة أمازون فإن الذكاء الاصطناعي يُحسّن 95% من عمليات المستودعات، ما يقلل عدد العمال البشريين بنسبة 50% لكل منشأة، وبحسب يو بي إس أوريون فإن تحسين المسار بالذكاء الاصطناعي يوفر 10 ملايين غالون من الوقود سنوياً.

ووفق "ميديوم" فإن 3.8 ملايين وظيفة مرتبطة بقيادة الشاحنات معرضة للخطر، مع انخفاض 40% من عدد عمال المستودعات مع تولي الروبوتات مهام الانتقاء والتعبئة، بينما أصبحت مخططات المسارات مؤتمتة بالكامل بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

فيما تتوقع شركة ماغنوس مايند أن يتجاوز سوق الخدمات اللوجستية القائم على الذكاء الاصطناعي 20 مليار دولار في عام 2026، وذلك بفضل زيادة الأتمتة والذكاء التشغيلي.

التصنيع

يشرح تقرير شركة ماغنوس مايند أن تقنيات التعلّم الآلي والروبوتات والذكاء الاصطناعي الفوري تُمكّن المصانع الذكية من استبدال الأساليب القديمة. إذ إن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع: روبوتات مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتجميع المنتجات وتعبئتها ونقلها، والصيانة التنبؤية لمنع تعطل المعدات، ومراقبة فورية لضمان الجودة.

ووفق التقرير فإنه في عام 2026، ستكون أكثر من 70% من عمليات التصنيع مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز الإنتاجية ويقلل من الخطأ البشري ويقلل من وقت التوقف.