وصول ناقلة نفط مكسيكية إلى كوبا يزيد من التوتر مع واشنطن

- وصلت ناقلة نفط مكسيكية إلى هافانا محمّلة بما بين 85 ألف و90 ألف برميل، مما يزيد التوترات مع الولايات المتحدة بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو. - برزت المكسيك كمورد رئيسي للنفط إلى كوبا بعد تراجع دور فنزويلا، حيث رفعت شحناتها بنسبة 20% في عام 2024، ووصفتها رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بأنها مساعدات إنسانية. - عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع شركات نفط كبرى لتعزيز استثمارات في قطاع النفط الفنزويلي، مما يزيد من حساسية ملف الطاقة إقليمياً.

وصلت ناقلة نفط مكسيكية إلى هافانا محمّلة بما بين 85 ألف برميل و90 ألف برميل، في خطوة تُفاقم التوترات مع الولايات المتحدة بشأن هذه الشحنات، وذلك بعد تطورات فنزويلا التي أعقبت اختطاف الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي.

وبحسب تقارير الشحن وحركة السفن التي تابعتها وكالة بلومبيرغ، شوهدت الناقلة "أوشن مارينر" آخر مرة وهي في طريقها إلى العاصمة الكوبية عند 2:39 مساءً بتوقيت غرينتش أمس الجمعة، وكان متوقعاً وصولها قرابة الثالثة صباحاً.

وغادرت السفينة مجمع "باخاريتوس" للبتروكيماويات في ولاية فيراكروز المكسيكية يوم 5 يناير/كانون الثاني، وهو مجمع تُشغّله شركة النفط الوطنية المكسيكية "بتروليوس مكسيكانوس".

ومع تراجع دور فنزويلا مورّداً تقليدياً لكوبا، برزت المكسيك مصدراً أكثر أهمية للنفط إلى الجزيرة، ما أثار انتقادات داخل واشنطن وزاد حساسية العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وترسل شركة النفط الوطنية المكسيكية النفط إلى كوبا منذ عقود، وقد رفعت في عام 2024 حجم الشحنات بنحو 20% لتصل إلى متوسط يقارب 20 ألف برميل يومياً خلال ذلك العام.

وأعلنت المكسيك على لسان رئيسة البلاد كلوديا شينباوم، يوم الأربعاء الماضي، أن مكسيكو ستواصل تزويد هافانا بالنفط الخام، واصفة هذه الشحنات بأنها مساعدات إنسانية، ولفتت إلى أن نفط بلادها له مكانة بالغة لكوبا التي تعاني اقتصادياً، واصفة المكسيك بأنها أضحت مورداً مهماً بعد اختطاف مادورو.

وظلت المكسيك تزود كوبا بالنفط في إطار تقارب اليسار المكسيكي مع الشيوعية في كويا ومعاناة هافانا من إمدادات الطاقة في آخر عقدين، لكن هذه الصادرات كانت تورد باعتبارها تسوية لديون سابقة أو مساعدات إنسانية

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن المكسيك ستواصل تزويد كوبا بالنفط، ووصفت الشحنات جزئياً بأنها مساعدات إنسانية، مضيفة أن جزءاً من الصادرات يخضع أيضاً لالتزامات تعاقدية. مشيرة إلى أن جانباً من الإرساليات يدخل ضمن ما اعتادت المكسيك إرساله تاريخياً.

وعلى خط موازٍ، عقد ترامب اجتماعاً في البيت الأبيض مع شركات نفط كبرى، داعياً إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل قطاع النفط الفنزويلي، ومقدّماً تطمينات أمنية للشركات، مع حديث عن ترتيبات تتحكم فيها الولايات المتحدة بتسويق كميات كبيرة من الخام المرتبط بفنزويلا. هذه القرارات والرسائل عززت حساسية ملف الطاقة إقليمياً، ورفعت كلفة أي شحنات نفط إلى حلفاء كاراكاس التقليديين مثل كوبا.