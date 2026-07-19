وسائل التواصل الاجتماعي تقود قرارات المستثمرين الشباب

- كشفت دراسة هيئة الأسواق المالية الفرنسية أن المستثمرين الأفراد يتأثرون بعدد الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من محتواها، مع زيادة النشاط عند ارتفاع عدد المنشورات. - يميل المستثمرون الأصغر سناً وعملاء الوسطاء الرقميين الجدد إلى ردود فعل مفرطة تجاه الرسائل، بينما يظهر عملاء البنوك الإلكترونية قدرة أكبر على تعديل سلوكهم وفق المعلومات الأساسية. - أشارت الدراسة إلى أن 28% من المستثمرين الفرنسيين يستخدمون شبكات التواصل للحصول على المعلومات، وترتفع النسبة إلى 41% للفئة العمرية 18-24 عاماً، محذرة من مخاطر المعلومات غير الموثوقة.

كشفت دراسة صادرة عن هيئة الأسواق المالية الفرنسية في يوليو/تموز الجاري أن "المستثمرين أكثر حساسية لعدد الرسائل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من محتواها"، إذ يدفع تصاعد عدد المنشورات إلى زيادة نشاطهم، بينما لا يبدو أن الطابع الإيجابي أو السلبي للرسائل يؤثر بصورة واضحة في قراراتهم.

واعتمدت الدراسة على تحليل معاملات المستثمرين الأفراد الفرنسيين في أسهم الشركات المدرجة على المؤشر الفرنسي الرئيسي "كاك 40" خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقارنت سلوك المستثمرين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بمن هم أكبر سناً، كما ميزت بين عملاء البنوك التقليدية والبنوك الإلكترونية والوسطاء الرقميين الجدد. ودرست أثر عدد الرسائل اليومية المنشورة على منصة إكس وطبيعتها الإيجابية أو السلبية أو المحايدة، إلى جانب عوامل أساسية مثل أسعار الأسهم وإعلانات الشركات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي يمكن أن تساعد المستثمرين الشباب على التمييز بين المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيف يمكن للمنصات الرقمية أن تساهم في تعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الشباب وتقليل تأثير "ضجيج" المنصات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأظهرت بيانات الدراسة أن المستثمرين الأفراد نفذوا ما بين 800 ألف ومليون معاملة شهرياً على أسهم مؤشر "كاك 40" خلال فترة التحليل، مع تسجيل ذروة تجاوزت 1.2 مليون معاملة في يونيو/حزيران 2024. وشكلت عمليات الشراء 64% من إجمالي عدد المعاملات، بينما بلغت حصتها 48% عند قياس النشاط بعدد الأسهم المتداولة، ما يعكس تقارباً أكبر بين كميات الشراء والبيع.

وخلصت الدراسة إلى أن المستثمرين الأفراد يميلون إلى شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها وبيعها عند ارتفاعها، وهو سلوك قد يعكس رغبتهم في تثبيت الأرباح المحققة. كما لاحظت أنهم يصبحون أكثر نشاطاً عندما ترتفع تقلبات السوق، غير أن أثر الرسائل المنشورة على شبكات التواصل يرتبط بكثافتها أكثر من ارتباطه بمضمونها.

وكانت الاستجابة أكثر وضوحاً لدى المستثمرين الأصغر سناً وعملاء الوسطاء الرقميين الجدد. ووفقاً للدراسة، تميل هاتان الفئتان إلى "ردة فعل أقل تجاه المعلومات الأساسية المتعلقة بالأسهم"، مثل تغير الأسعار وإعلانات الشركات، مقابل "ردة فعل مفرطة تجاه الرسائل المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي". وعندما يزداد نشاط جميع المستثمرين بالتزامن مع ارتفاع عدد المنشورات، تكون زيادة نشاط هاتين الفئتين أكبر بمرتين من بقية المستثمرين.

في المقابل، وجدت الدراسة أن عملاء البنوك الإلكترونية هم الأكثر قدرة على تعديل سلوكهم وفق المعلومات الأساسية، مع بقائهم متأثرين بدرجة معينة بنشاط شبكات التواصل. أما عملاء البنوك التقليدية، فكانوا الأقل حساسية للمنشورات، وهو ما ربطته الدراسة باحتمال امتلاكهم خبرة استثمارية أكبر واعتمادهم بدرجة أقل على المنصات الاجتماعية.

وتأتي هذه النتائج مع اتساع حضور المستثمرين الأفراد في الأسواق. فقد سجلت هيئة الأسواق المالية الفرنسية 10.9 ملايين معاملة على الأسهم خلال الربع الثالث من 2025، مقابل نحو 6 ملايين معاملة كل ثلاثة أشهر قبل عام 2020، فيما بلغ النشاط ذروته عند 18.2 مليون معاملة خلال الربع الأول من 2021.

وبحسب مقياس الادخار والاستثمار الصادر عن الهيئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يستشير 12% من المستثمرين الفرنسيين حسابات المؤسسات المالية ومنشوراتها على شبكات التواصل قبل الاستثمار، بينما يلجأ 4% إلى المؤثرين والمجتمعات المالية الإلكترونية والمشاهير، ويعتمد 6% على مصادر اجتماعية أخرى. ورغم ذلك، ظل المستشارون المصرفيون والماليون المصدر الأوسع للمعلومات بنسبة 42%.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير شبكات التواصل يزداد لدى الفئات الأصغر سناً والأقل خبرة. ووفقاً لدراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استخدم 28% من المستثمرين الفرنسيين شبكات التواصل للحصول على المعلومات قبل الاستثمار في الأسهم أو الأصول المشفرة، وارتفعت النسبة إلى 41% لدى الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.

وحذرت الدراسة من أن صعوبة التمييز بين المصادر المهنية والمؤثرين قد تدفع المستثمرين إلى الاعتماد على معلومات غير موثوقة، كما أن التدفق المستمر للمنشورات قد يشجع على التداول المفرط واتخاذ قرارات قصيرة الأجل. وأشارت أيضاً إلى مخاطر تضخيم تقلبات الأسعار والتلاعب بالأسواق من خلال خلق اهتمام مصطنع بسهم معين لرفع سعره قبل بيعه.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية، خصوصاً لدى المستثمرين الشباب والأكثر استخداماً للخدمات الرقمية، ومساعدتهم على اختيار معلومات موثوقة ومتنوعة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. كما أوضحت أن ردات الفعل المفرطة أو الضعيفة التي رصدتها لا تظهر آثاراً مستمرة عند قياس تأثير المعلومات بعد مرور يوم أو أكثر.