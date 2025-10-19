وزير باكستاني: لا يمكن لصندوق النقد فرض شروط ضد مصالحنا

أكد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه فرض أي شرط يقوض المصلحة الوطنية لباكستان، مشدّداً على أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مدفوعة بأولوياتها الخاصة. وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد في واشنطن بحضور مسؤولين بارزين، قال أورنجزيب إن باكستان ما زالت ملتزمة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار والنمو على المدى الطويل، مضيفاً أن "صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يفرض أي شرط يتعارض مع المصلحة الوطنية في باكستان".

وتابع الوزير الباكستاني قائلاً إن الإصلاحات التي أُدخِلَت بموجب برنامج صندوق النقد الدولي لعبت دوراً حيوياً في تحقيق استقرار الاقتصاد الباكستاني. وأضاف: "لقد عززت الخطوات، التي اتخذناها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي الاقتصاد وبنت الثقة". وكان تقرير لصحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية قد أفاد بأن صندوق النقد الدولي فرض شروطاً جديدة على باكستان لصرف الشريحة التالية من القرض.

خسائر فيضانات باكستان

قدرت بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد باكستان للسنة المالية الحالية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل بما يراوح بين 3.25% و3.5% من إجمالي الناتج المحلي بسبب دمار الفيضانات الأخيرة، فيما كانت التوقعات السابقة 3.6%. وتقول الحكومة الباكستانية إنها قد تحتاج إلى مساعدة من المانحين الدوليين لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات، إذ تضرر نحو 229 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 2811 كيلومتراً من الطرق، و790 جسراً، و129 مبنىً عاماً، و2267 مدرسة، و243 منشأة صحية، و1297 منطقة تجارية، و86 منشأة للبنية التحتية للمياه، ولا سيما محطات الضخ والخزانات.

وتشير التقديرات الأولية حسبما أفاد به وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني خلال عرضه أمس للتقرير الأولي لتقييم الأضرار، إلى خسائر بـ2.9 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار في البنية التحتية، و1.53 مليار دولار في القطاع الزراعي الذي تضررت فيه ما بين 3 و3.4 ملايين حزمة قطن، ومليون طن من الأرز، وما بين 1.3 و3.3 ملايين طن من قصب السكر.

وحسب التقرير نفسه، فإن هذه الفيضانات قد تتسبب في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 0.3 و0.7 نقطة مئوية للسنة المالية 2025-2026 (من يوليو/نموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026)، ما يُخفض توقعات النمو إلى ما بين 3.5% و3.9%، مقارنة بـ4.2% سابقاً. كذلك يتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنحو 220 ألف شخص.