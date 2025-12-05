وزير المياه والري الأردني: مخزون السدود في حدود 16% فقط

- يواجه الأردن تحديات مائية كبيرة بسبب ضعف الهطولات المطرية والتغيرات المناخية، مما أدى إلى نقص حاد في المياه. تعمل الحكومة على تقليل الفاقد المائي وتطوير تقنيات حديثة لمواجهة الاعتداءات على الموارد المائية. - يعاني المزارعون من نقص المياه وتراجع الهطولات المطرية، مما يهدد الإنتاج الزراعي، خاصة في مناطق الأغوار. وصلت نسبة الهطول المطري إلى 5.6% فقط، مما يزيد من صعوبة الوضع المائي. - تنفذ وزارة المياه والري مشاريع استراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ومشروع شمال شرق البلقاء لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي والاستدامة.

يعدّد الأردن خياراته لمواجهة استمرار النقص الحاد في المياه للاستخدامات كافة، خصوصاً مع ضعف الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي، بالتركيز على تقليل الفاقد المائي، والحصول على حصته من مياه سد الوحدة المشترك مع سورية، وتسريع إجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر. وأكد وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، مجدداً، صعوبة الوضع المائي في البلاد، مبيناً أن كميات الأمطار التي هطلت هذا العام متواضعة جداً، فيما تعمل الحكومة على أكثر من محور لمعالجة مشكلة النقص الحاد في المياه للاستخدامات كافة.

وأوضح الوزير خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب أن الفاقد المائي انخفض خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.4%، ليصل إلى 40.9% في جميع مناطق المملكة، مقارنةً بـ45.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامتها في الأردن.

وأضاف أبو السعود أن الوزارة تواصل العمل بشكل متواصل للحد من الفاقد المائي، وهو ما يعد من الأولويات الأساسية في قطاع المياه، مشيراً إلى تطوير تقنيات حديثة تُطبّق لأول مرة لتقليل الفاقد، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية. وبيّن الوزير أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه الاعتداءات المستمرة على قناة الملك عبد الله، حيث جرى تسجيل نحو 27 ألف حالة اعتداء، مؤكداً أن الوزارة تعمل بكل قوة لمنع مثل هذه السرقات حفاظاً على الموارد المائية وضمان إيصالها إلى المواطنين.

من جهته، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، لـ"العربي الجديد"، إن المزارعين يعانون كثيراً بسبب نقص المياه وتراجع الهطولات المطرية، ما يهدد مساحات زراعية واسعة في مختلف مناطق المملكة. وأوضح أن ذلك سيؤثر على الكميات المنتجة من السلع الزراعية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بعض الزراعات، مثل الخضار والحمضيات والموز في منطقة الأغوار، تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. وأشار العوران إلى أن كميات الأمطار التي هطلت حتى الآن هذا الموسم متواضعة جداً، ولا تفي بالحد الأدنى من احتياجات الزراعة، بما فيها الزراعة المروية التي تعتمد جزئياً على مياه الأمطار.

وأوضح وزير المياه أن مخزون السدود وصل إلى 16% فقط، ما يعكس الوضع الصعب الذي يواجهه القطاع نتيجة شح الأمطار، مشيراً إلى أن نسبة الهطول المطري للموسم الحالي بلغت 5.6% فقط، وهي نسبة لا تلبي الاحتياجات المطلوبة. وأضاف أن التغيرات المناخية تسهم بشكل كبير في زيادة شح المياه في المملكة، إلى جانب النمو السكاني واللجوء الذي يزيد من حجم الطلب على المياه. وقال: "تكاليف استخراج المياه مرتفعة للغاية، كما أن جغرافية المملكة تؤدي إلى ارتفاع فاتورة استخراج المياه." وبيّن أن عمليات "حماة المياه" لم تصل بعد إلى حوض اليرموك، إلا أن هناك اتفاقاً مع الجانب السوري سيُسهم في إنعاش الأحواض الشمالية في المستقبل القريب.

وأكد أبو السعود أن الوزارة تعمل وفق تخطيط مدروس وحلول عملية لمواجهة التحديات وحل مشاكل المزارعين والمواطنين في الصيف المقبل، لافتاً إلى بدء تنفيذ مشروع شمال شرق البلقاء، الذي من المتوقع الانتهاء منه ضمن المدة المقررة، وسيسهم بشكل كبير في حل مشاكل مياه الصرف الصحي داخل المحافظة، إذ سيوفر نحو 50 مليون متر مكعب من المياه المعالجة للري المقيد. وأشار الوزير إلى أن مشروع الأردن الوطني (الناقل الوطني) سيوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً لسد النقص في كميات المياه، والبدء بتزويد المناطق بالمياه عدة أيام أسبوعياً.

كما سيوفر المشروع 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه المعالجة الناتجة عن استخدام المياه، والتي سيتجرى تحليتها واستخدامها في الزراعة. واختتم الوزير بالتأكيد أن الوزارة تعمل على جميع الأصعدة لتوفير المياه للمواطنين بأفضل الطرق الممكنة، مشدداً على أهمية المشاريع المائية في تحقيق الأمن المائي والاستدامة، ومواجهة التحديات المستقبلية.