- أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن موازنة 2026 تمثل خطوة مهمة نحو التعافي المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية. - الاجتماع الأخير مع مديري البنوك الحكومية تناول ملامح الموازنة المقبلة، مع التأكيد على تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مناقشة استبدال الليرة السورية. - الحكومة تعتمد مبدأ الموازنة الاثني عشرية لعام 2025، مع تخصيص 26.5 تريليون ليرة للعمليات الجارية، بهدف تغطية الرواتب ودعم المؤسسات العامة.

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن موازنة 2026 تمثل محطة مهمة في مسار التعافي المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعدادها، بما يراعي متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات القائمة. وأوضح أن الحكومة تنتظر انعقاد مجلس الشعب (البرلمان) لمناقشة الموازنة وطرحها ضمن الأطر الدستورية، بما يضمن نقاشاً موسعاً لأهدافها وأولوياتها.

وأضاف برنية أن الموازنة المقبلة تركّز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز أداء المؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين، ولا سيما ما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات وصرف الرواتب. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة المالية والمصارف العامة ومصرف سورية المركزي "يشكل عاملاً أساسياً لإنجاح هذه التوجهات"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة "ستشهد خطوات عملية تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى الخدمات المصرفية".

وكان وزير المالية قد أجرى اجتماعاً الأسبوع الماضي، مع المديرين العامين للبنوك الستة المملوكة للدولة، جرى خلاله بحث عدد من الملفات المالية والمصرفية المرتبطة بخطط الحكومة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها موازنة عام 2026. وبحسب ما أُعلن، ركّز الاجتماع على ملامح الموازنة المقبلة والتوجهات العامة المرتبطة بها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ورقمنة الخدمات، وتحسين مستوى خدمة المتعاملين، مع العمل على إدخال منتجات وخدمات ومبادرات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق والمتعاملين.

كما ناقش الاجتماع خطط الاستعداد لاستبدال الليرة السورية، وتوافر مستلزمات النجاح لهذه العملية، في إطار الامتثال لتوجيهات مصرف سورية المركزي، إضافة إلى الإجراءات المطلوبة من المصارف الحكومية للمساهمة في تسريع صرف رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين قبل نهاية العام الجاري. وتطرق المجتمعون أيضاً إلى ملف الديون المتعثرة، ودور الدولة في تحفيز حلول تشجع على معالجتها، بما يساهم في تنظيم موازنات المصارف الحكومية وتحسين أوضاعها المالية.

يأتي هذا الاجتماع في ظل اعتماد الحكومة، بعد سقوط النظام السابق، مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، والتي تقوم على إنفاق جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات موازنة عام 2024، بهدف تسيير الإنفاق الحكومي بشكل مؤقت مع إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية. وبموجب هذه الموازنة، جرى السماح بتجاوز اعتمادات الرواتب والتعويضات لتغطية المستحقات الفعلية للعاملين في الوزارات والجهات العامة، كما عُدّلت اعتمادات بند المحروقات بما يتناسب مع الأسعار المعتمدة حالياً، مع الإبقاء على الكميات المخصصة دون تغيير، مقابل التشديد على حصر النفقات العامة في الحدود الضرورية.

وخصصت الموازنة خلال عام 2025 نحو 26.5 تريليون ليرة للعمليات الجارية، بزيادة تجاوزت 95% مقارنة بالعام السابق، لتغطية الرواتب والأجور والترفيعات ودعم احتياجات الجهات العامة والمشافي والمؤسسات التعليمية ورواتب المتقاعدين، في حين قُدّرت النفقات الإدارية بنحو 3620 مليار ليرة، ورُصد للإنفاق الاستثماري نحو 9 تريليونات ليرة.

