- أعلن وزير المالية السوري عن فرض سلفة ضريبية بنسبة 2% على المستوردين لمكافحة التهرب الضريبي وتحسين دقة البيانات المالية، مع استثناء الشحنات التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية. - تهدف السلفة إلى توفير سيولة مستمرة للخزانة وتخفيف العبء الضريبي، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والإعلان عن قوانين ضريبية جديدة قريباً. - رغم الإشادة بفوائد القرار، أعرب بعض المستوردين عن قلقهم من تعقيدات إدارية وتأثيرها على عمليات الاستيراد، مطالبين بتوضيح الآليات وتقديم إرشادات لتجنب أعباء إضافية.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، أن قرار فرض سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة على المستوردين جاء استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. وأوضح الوزير، في تصريح لـ"العربي الجديد" على هامش اجتماع مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق صباح اليوم الأربعاء، أن السلفة ليست ضريبة جديدة، بل مبلغ يُدفع مسبقاً ويُقتطع لاحقاً من التكليف الضريبي. وأشار إلى أن الهدف منها تمكين الوزارة من الحصول على بيانات دقيقة لتطوير الإحصاءات والسياسات المالية، وضمان عدالة أكبر بين المكلفين، وربطها بنظام الاستيراد.

وأكد وزير المالية السوري في تصريحاته الخاصة أن السلفة تُطبق على المستوردين فقط، ولا تشمل الشحنات التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل الأعمال. وأضاف أن هذا الإجراء يخفف العبء الضريبي، ويوفر سيولة مستمرة للخزانة طوال العام، كما يحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تعاون مستمر مع التجار وقطاع الأعمال، مؤكداً أن تحسن مستوى التشاور يسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت وزير المالية السوري إلى أنه سيتم قريباً إعلان قوانين جديدة للنظام الضريبي لتعزيز هذه الشراكة، موضحاً أن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات بهدف بناء الثقة وتعزيز التعاون. كما أكد أن الوضع المالي للحكومة جيد، وأن العوائد الضريبية في تزايد نتيجة الإصلاحات والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد. وكان الوزير قد أصدر مساء أمس الثلاثاء قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة على المستوردين، إلى جانب إلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل الأعمال.

من جانبه، اعتبر عضو غرفة التجارة ماهر القصاب أن السلفة الضريبية تمثل خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنها تتيح دفع الضرائب بالتقسيط من دون زيادة العبء المالي، وتحقق عدالة أكبر بين المستوردين. كما أشاد بفترة السماح، معتبراً أنها تعكس تعاوناً إيجابياً بين الدولة وقطاع الأعمال. وأضاف أن توفير سيولة مستمرة للخزانة قد يسهم في استقرار السياسات المالية وتقليل تقلبات الأسعار على المدى الطويل، بما يفيد التجار والمستهلكين.

في المقابل، أعرب المستورد عبد الحكيم بكداش، وهو مستورد مواد غذائية، عن قلقه من أن شرط براءة الذمة المسبقة قد يضيف تعقيدات إدارية وتأخيرات في عمليات الاستيراد، خصوصاً للبضائع التي تتطلب سرعة في التوريد. وقال: "الفكرة جيدة لمكافحة المستوردين الوهميين، لكن التنفيذ يحتاج إلى مرونة لتجنب تعطيل سلاسل الإمداد، وإلا فإن التكلفة قد تنتقل جزئياً إلى المستهلك النهائي".

وأضاف أن القرار قد يؤثر بشكل أكبر على المستوردين الصغار الذين لا يملكون فرقاً إدارية كبيرة، مطالباً الوزارة بتوضيح الآليات وتقديم إرشادات لتجنب أي أعباء إضافية. في المقابل، يرى بعض التجار أن القرار قد يعزز المنافسة العادلة في السوق، ويحد من الممارسات غير الملتزمة ضريبياً، ما يسمح للتجار النظاميين بتحسين هوامش الربح، خصوصاً إذا ترافق مع تبسيط الإجراءات الإدارية ووضوح آليات التنفيذ.

آليات التنفيذ

وبحسب القرار، تلتزم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلف المستوفاة إلى حساب الخزانة المركزية لدى مصرف سورية المركزي خلال 15 يوماً من الشهر التالي لاقتطاعها، مع تزويد الخزانة بجداول شهرية تتضمن بيانات المكلفين والمبالغ المستوفاة. كما تتولى مديريات المالية التحقق لاحقاً من صحة القيم المصرح بها.

ويُعفى من السلفة الاستيراد الذي لا تتجاوز قيمته 100 ألف ليرة سورية، على أن تتم تسوية السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية. كما نص القرار رقم "/421/ق.و" على إلزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية صادرة عن هيئة الضرائب، صالحة لمدة 3 أو 6 أشهر أو سنة وفق معايير محددة، شرطاً لإتمام عمليات الاستيراد عبر جميع المنافذ.

ويأتي هذا القرار بعد صدور المرسوم رقم 69 لعام 2026، الذي نص على تشكيل لجان لتقدير الأضرار ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من عام 2026.