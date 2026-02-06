- تسعى الحكومة السورية من خلال فرض الضرائب على المنتجات مثل المشروبات الكحولية والسجائر إلى دعم الصناعة الوطنية، الحد من استهلاك المنتجات الضارة، وتمويل الخدمات الاجتماعية مثل التأمين الصحي. - يهدف النظام الضريبي الجديد إلى حماية المنتج المحلي، دعم المصانع السورية، والحد من التهريب، مع الالتزام بالمعايير العالمية لتعزيز العدالة الضريبية وتنظيم السوق. - بينما قد تعزز هذه السياسات الإنتاج المحلي، يحذر بعض الخبراء من تأثيرها السلبي على المستهلكين والاقتصاد بسبب الفارق السعري الكبير والضغط المالي على المواطنين.

في ظل التحولات الأخيرة في الاقتصاد السوري، عاد ملف الضرائب إلى الواجهة مع تصاعد الحديث عن الرسوم واللاصقات على منتجات مثل المشروبات الكحولية والسجائر ومشروبات الطاقة والمنتجات عالية السكر. ولم يقتصر هذا الجدل على الأرقام والأسعار فحسب، بل امتد إلى السياسة الاقتصادية العامة والآثار الاجتماعية للقرارات الضريبية، في وقت يبحث فيه المواطنون عن تفسير لتأثير هذه الإجراءات على حياتهم اليومية والأسواق المحلية. وفي المقابل، تؤكد وزارة المالية أن هذه الضرائب تأتي ضمن إصلاح شامل يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، والحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، وتمويل الخدمات الاجتماعية الحيوية مثل التأمين الصحي.

وفي السياق، قال وزير المالية محمد يسر برنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحديث المتداول حول الضرائب الانتقائية واللاصقات يحمل الكثير من المعلومات غير الدقيقة والمبالغ فيها، مؤكداً أن هذا النوع من الضرائب يُطبق في معظم دول العالم وفق توصيات منظمة الصحة العالمية. وأضاف: "إن النظام الضريبي الجديد، الذي سيتم تطبيقه هذا العام، يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم المصانع السورية والحد من التهريب، وتحقيق موارد لدعم قطاع الصحة والضمان الصحي وتشجيع الصادرات السورية، مع الالتزام بأن تكون الضرائب على هذه المنتجات متناسبة ومنافسة للممارسات العالمية، ولن تكون أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة".

وتابع وزير المالية القول: "لمن يعتقد أن الضرائب مرتفعة، فالواقع على العكس؛ إذ إن حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في سورية تقل عن 5%، في حين أن النسبة المستهدفة عالمياً تصل إلى 15%". وأضاف أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى تنظيم السوق ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز العدالة الضريبية، مع توظيف الإيرادات في مشاريع اجتماعية حيوية مثل التأمين الصحي، في محاولة لتقريب الاقتصاد السوري من المعايير العالمية وتحقيق استدامة مالية ضمن بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية.

وشدد الوزير على أن النظام الجديد سيكون بسيطاً وسهل التطبيق وعادلاً، ويأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل، كما يعتمد على الرقمنة الحديثة لتسهيل الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي للضريبة بدلاً من القهري، مشيراً إلى أن أكثر من 9 آلاف سلعة وخدمة، بما فيها الغذاء والمنتجات المنزلية والدواء، ستكون معفاة من الضريبة في مسودة ضريبة المبيعات. وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخراً قراراً برفع سعر لاصقات المشروبات الكحولية إلى ألف ليرة سورية جديدة لكل وحدة، في خطوة تهدف إلى ضبط تكاليف الإنتاج والاستيراد وتعزيز الإيرادات الحكومية. ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تشجع المستهلكين على التوجه نحو المنتجات المحلية وتعزز قدرة الشركات السورية على المنافسة، لكنها قد تزيد أيضاً من فرص التهريب إذا لم تترافق مع سياسات رقابية فعالة ودعم حقيقي للصناعة الوطنية.

وفي السياق نفسه، تدرس وزارة المالية فرض ضرائب على منتجات الدخان ضمن المشروع الوطني للتأمين الصحي، بهدف الحد من الاستهلاك وتأمين موارد مالية إضافية لدعم الخدمات الصحية التي يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين شخص من العاملين والمتقاعدين وأسرهم. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي محمد سليمان أن هذه السياسات تحمل فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السوق الخارجية، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لدعم الصناعة المحلية وخلق سوق أكثر استدامة، إذ قد تدفع زيادة الأسعار الشركات الوطنية إلى تحسين جودة منتجاتها لتلبية الطلب المحلي.

في المقابل، يحذر عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، من أن الفارق السعري الكبير قد يدفع المستهلكين نحو السوق غير الرسمية، ما يضع الإنتاج المحلي تحت ضغط ويقلل من الإيرادات المستدامة للدولة. وأكد لـ"العربي الجديد" أن "مثل هذه السياسات قد تؤثر على البعد الاجتماعي والحريات الشخصية، إذ يُنظر إليها أحياناً كوسيلة ضغط مالي على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة".