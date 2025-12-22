وزير المالية التركي: 2026 سيكون عام الانتعاش وتخفيض التضخم

- وعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 20% في العام المقبل، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين بحلول عام 2026، ضمن جهود الحكومة لإعادة بناء منطقة الزلزال وتعزيز الانضباط المالي. - أشار شيمشك إلى أن البرنامج الاقتصادي سيؤدي إلى تحسن ملموس بحلول عام 2026، مع توقعات بانخفاض التضخم وتسارع النمو، مؤكدًا على أهمية إنهاء الإرهاب لتوجيه الموارد نحو التنمية في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول. - تواجه الحكومة تحديات في تحسين مستوى المعيشة وخفض التضخم، حيث لم تحقق معظم وعودها السابقة، لكن شيمشك يظل ملتزمًا بتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، مع توقعات بارتفاع التضخم قبل أن ينخفض بحلول عام 2027.

وعد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 20% العام المقبل، على أن يكون 2026 عاماً "تزداد فيه قوة مواطنينا ذوي الدخل المحدود"، بعد الانتهاء من إعادة بناء وإحياء منطقة الزلزال وتعزيز الانضباط في الميزانية وتقليل المخاوف والشكوك المتعلقة بالاستقرار المالي. وقال شيمشك خلال حفل بجامعة باتمان التي منحته لقب الدكتوراه الفخرية ونقلته جريدتا "صباح" وآر خبر"، اليوم الاثنين، إن بلاده تحتل موقعاً متقدماً مقارنةً بجيرانها في مجالات الصناعة والإنتاج والتنمية، معتبراً أن هذه الميزة ستساهم في كل من الاقتصاد الوطني والسلام الإقليمي في بيئة خالية من الإرهاب.

وأشار الوزير التركي إلى أن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي المطبق في عام 2026 ستتحسن بشكل أوضح، متوقعاً أن تنخفض نسبة التضخم إلى أقل من 20%. وسيقل الإحساس بالغلاء العام المقبل "خاصةً بالنسبة لمواطنينا ذوي الدخل الثابت والمنخفض، الذين سيقوون اقتصادياً، مؤكداً أن التعافي في الاقتصاد سيتسارع، بعد زيادة النمو قليلاً في عام 2026، واستكمال أعمال إعادة الإعمار والإحياء في منطقة الزلزال. وركز شيمشك على "تركيا بلا إرهاب" بقوله إن هذه العملية ستوفر مكسباً ثلاثي الأبعاد من حيث التنمية الاقتصادية، مذكراً بأن تركيا أنفقت حوالي تريليونَي دولار على مكافحة الإرهاب خلال الـ47 عاماً الماضية، معبّراً عن أن انتهاء الإرهاب سيوجه موارد البلاد نحو التنمية، خاصةً التنمية الإقليمية.

كما أشار إلى أن منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول تلقت دعماً كبيراً في مجالات البنية التحتية والتعليم واستثمارات الموارد البشرية، لكن بسبب مخاوف الأمن، لم تصل استثمارات القطاع الخاص إلى المستوى المطلوب، مضيفاً أنه "مع تركيا بلا إرهاب، ستصبح شرق وجنوب شرق تركيا محرك النمو الجديد للبلاد، وبفضل الشباب والأراضي الخصبة والمناخ الملائم، ستتحول هذه المناطق إلى مراكز جديدة للتصنيع والصناعة".

وحول أثر دول الجوار، قال وزير الخزانة التركي إن الجغرافية المحيطة بتركيا كانت تُعرف منذ مدة طويلة بعدم الاستقرار والصراعات، مؤكداً أن انتهاء الإرهاب سيؤدي إلى انتعاش ليس فقط تركيا، بل المنطقة بأكملها من خلال التكامل الاقتصادي، معتبراً أن الشرط الأساسي لزيادة الرفاه هو الأمن والاستقرار.

ويبقى التضخم الذي لم ينخفض عن 31.1% ومستوى معيشة الأتراك المتراجع أهم تحديات الحكومة التي وعدت بتحسينهما خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولم تفلح، مع نهاية العام بتحقيق معظم الوعود، بل وزيادة نفقات الأسرة عن 90 ألف ليرة، بحسب اتحاد العمال التركي، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 22 ألف ليرة والتوقعات أن يرتفع، نهاية الشهر الجاري بنسبة 30%.

ويعتبر الوزير شيمشك المعنيَّ الأول بتحقيق تلك الوعود التي أطلقها خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل التعديل على الطموحات، خلال تقييم الربع الثالث من العام الجاري وقت أظهر البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للفترة 2026 و2028 زيادة ملحوظة في توقعات التضخم مقارنة بالخطة السابقة، ورفع تقديرات تضخم أسعار المستهلك لعام 2025 إلى مستوى 28.5%، بعدما كانت17.5 % فقط في البرنامج السابق، كما حدد معدل التضخم لعام 2026 عند 16% بدلاً من 9.7% المتوقعة سابقاً، على أن يعود إلى خانة الآحاد بحلول عام 2027 عند 9%، ثم يستقر عند 8% عام 2028.