- أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك على تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها أكبر صدمة منذ الحرب العالمية الثانية، مما قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي. طمأن الأسواق بقدرة تركيا على إدارة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز دخل المواطنين وخفض التضخم. - أوضح شيمشك أن تركيا اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الحرب، بما في ذلك تدخلات في بورصة إسطنبول والبنك المركزي. تمتلك تركيا احتياطيات تُقدّر بنحو 162 مليار دولار وتعمل على الحد من تدفقات "الأموال الساخنة". - أقرّ شيمشك بأن ارتفاع أسعار النفط سيزيد من عجز الحساب الجاري، لكنه أكد أن هذه التغيرات قابلة للإدارة. أشار إلى أهمية الموسم السياحي لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفاً جذب 64 مليون سائح وتحقيق عائدات تصل إلى 68 مليار دولار.

مزج وزير المالية التركي محمد شيمشك

، بين التحذير من آثار الحرب على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تركيا، وبين طمأنة الأسواق بشأن قدرة بلاده على التعامل مع تداعياتها، مؤكداً أن أهداف العام الجاري تركز على تعزيز دخل المواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وخفض التضخم إلى أقل من 20%. وقال شيمشك، خلال بث مشترك لقناتي "بلومبيرغ إتش تي" و"هابرتورك"، اليوم الخميس، إنّ الصدمة التي أصابت جانب العرض نتيجة الصراع الإيراني تُعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي قد تستغرق شهوراً.

وأضاف أنه في حال استمرار الصدمات وارتفاع أسعار المواد الخام، فإن ذلك قد يقود إلى خطر الركود العالمي والتضخم الركودي. وأكد في الوقت عينه أنّ تركيا "تجيد إدارة الصدمات"، موضحاً أنّ الحكومة ستتعامل مع التطورات باستخدام مجموعة أدوات مختلفة وفق السيناريوهات المحتملة، لافتاً إلى تسجيل تراجع طفيف في توقعات التضخم بنهاية العام، رغم تأثر البلاد بمستويات التضخم العالمية، في وقت يبلغ فيه التضخم المحلي نحو 31%.

وكشف الوزير التركي أنه فور اندلاع الحرب، تم عقد اجتماع لمجلس الاستقرار المالي، واتخاذ إجراءات عاجلة شملت بورصة إسطنبول، ومجلس أسواق رأس المال، والبنك المركزي التركي، مؤكداً أنّ "الاحتياطات جاهزة وفق السيناريوهات المختلفة"، وأنّ تركيا تمتلك احتياطيات تُقدّر بنحو 162 مليار دولار، إلى جانب تحقيق فائض في صافي الاحتياطيات باستثناء عمليات المقايضة. وأشار إلى أنّ السلطات تتخذ إجراءات للحد من تدفقات "الأموال الساخنة" والمضاربات، بما في ذلك جعل هذه التدفقات أكثر كلفة عبر سياسات البنك المركزي.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، قال شيمشك إنه لا توجد مشكلة جوهرية، موضحاً أنّ المصدرين لم يواجهوا صعوبات العام الماضي، وأن إدارة سعر الصرف هذا العام تعتمد على فروقات التضخم. كما أشار إلى دعم تنافسية المنتج التركي عبر تقديم أسعار منخفضة للطاقة، حيث توفر تركيا الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار تعد من الأرخص بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف أن الحكومة تعمل على سياسات طويلة الأمد لتعزيز القدرة التنافسية، مثل ربط الموانئ بالسكك الحديدية، وتحسين خدمات الشحن، وتسهيل الوصول إلى التمويل للقطاعات كثيفة العمالة، إلى جانب دعم الصناعات للارتقاء في سلسلة القيمة.

وحول تداعيات الحرب، أقرّ الوزير التركي بأن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة في عجز الحساب الجاري، لكنه شدد على أن هذه التغيرات "قابلة للإدارة"، مؤكداً استمرار الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى مكافحة غلاء المعيشة وخفض التضخم. وأوضح أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يُحدَّث سنوياً، ولا يمكن تعديله مع كل تطور، مشيراً إلى أن توقعات التضخم وفق مسح البنك المركزي تبلغ 25.4% بنهاية العام، لكنه اعتبرها مبالغاً فيها في حال استمرار وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم.

من جهته، قال مدير مركز فكر للدراسات في إسطنبول، باكير أتاجان، إنّ تأثير الحرب التي استمرت نحو 40 يوماً كان محدوداً نسبياً على تركيا، نظراً إلى تنوع مصادر استيراد النفط والغاز بعيداً عن مضيق هرمز. وأضاف أن الحكومة رفعت أسعار المحروقات خمس مرات بنسب محدودة، بعد أن تحملت نحو 75% من الزيادة عبر آلية الدعم. وأشار أتاجان، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن التدخل المباشر في سوق الصرف، عبر ضخ الدولار أو استخدام احتياطي الذهب، ساهم في تثبيت سعر الليرة عند 44.4 مقابل الدولار خلال فترة الحرب، رغم استنزاف جزء من الاحتياطيات، لكنه ساعد على حماية الاقتصاد المحلي.

واعتبر أن توصيف شيمشك للحرب بوصفها أكبر صدمة منذ الحرب العالمية الثانية "دقيق"، نظراً إلى تأثيرها على إمدادات الطاقة والمواد الأولية، وما تبعه من تغيرات في معدلات التضخم وسياسات البنوك المركزية عالمياً. وأضاف أن تأكيد قدرة الاقتصاد التركي على إدارة الأزمات يحمل رسالة طمأنة داخلية وخارجية، ولا سيما مع اقتراب الموسم السياحي، الذي تعوّل عليه تركيا لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، إذ تستهدف جذب نحو 64 مليون سائح وتحقيق عائدات تصل إلى 68 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ65.2 مليار دولار في العام الماضي.