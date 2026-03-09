وزير المالية التركي: الصدمات في أسواق الطاقة لن تكون دائمة

- تواجه تركيا تحديات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يزيد من عجز الحساب الجاري ويؤثر على التضخم. - أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تراقب التطورات الاقتصادية وتتخذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن الصدمات الاقتصادية غالبًا ما تكون مؤقتة. - ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة أسعار الوقود في تركيا، حيث تتحمل الحكومة جزءًا من الزيادة ضمن نظام "ايشيل موبايل"، وسط توترات في أسواق الطاقة العالمية.

قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الحكومة تتابع من كثب التطورات في الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلب أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح شيمشك في تدوينة على حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه الصدمات الاقتصادية عادة ما تكون مؤقتة.

وأشار وفقاً لوكالة الأناضول، إلى أن تسعير العقود الآجلة للنفط يدل أيضاً على أن التقلبات الحالية قد تكون عابرة. وأكد أن الاقتصادات التي تقوم على أسس قوية تمتلك القدرة على استعادة توازنها والتعافي بسرعة. وأضاف أن إدارة الاقتصاد في تركيا تراقب التطورات من كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة. ودعا الوزير المواطنين والمستثمرين والشركات إلى تقييم هذه المرحلة بعقلانية.

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.



Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 9, 2026

وتتأثر تركيا التي تستورد أكثر من 360 مليون برميل نفط ونحو 60 مليار متر مكعب من الغاز، بفاتورة إجمالية تتعدى 55 مليار دولار سنوياً، بارتفاع الأسعار عالمياً، إذ لا تنحصر الآثار، بحسب مراقبين، على عجز الحساب الجاري الذي يتسع بنحو 2.5 مليار دولار كلما زاد سعر البرميل 10 دولارات، بل يؤثر برفع أسعار المحروقات بتكاليف الإنتاج بقطاعات الصناعة والزراعة والنقل والخدمات، ما يرفع الأسعار ويؤثر بالتضخم الذي يرتفع بين 1.2 و1.6% بزيادة 10 دولارات على البرميل وفق تقديرات البنك المركزي التركي.

وكشفت مصادر في قطاع الطاقة التركي لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، عن رفع ثالث، مساء غد الثلاثاء، لأسعار الوقود بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط استمرار الحكومة التركية بتطبيق نظام "ايشيل موبايل" الذي تتحمل الدولة بموجبه نسبة 75% من رفع الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط عن المستويات المرتفعة المسجلة عند 27% في وقت سابق اليوم الاثنين، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 15% وعند مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022، حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات، وسيطرت على السوق مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن، بسبب اتساع نطاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتسود أسواق الطاقة حالة من التوتر البالغ، نظراً لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 15.51 دولاراً، أو 16.7% لتصل إلى 108.20 دولارات للبرميل بحلول الساعة 06.42 بتوقيت غرينتش، متجهةً لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14.23 دولاراً أو 15.7% لتصل إلى 105.13 دولارات.

(الأناضول، العربي الجديد)