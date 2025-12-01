- أكد وزير الطاقة السعودي أن اتفاق "أوبك+" يعد من أهم القرارات لدعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب، مع الإبقاء على مستويات الإنتاج حتى 2026، مما يعزز مرونة التحالف. - وافق "أوبك+" على آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء بدءًا من 2027، مما يعزز الشفافية والعدالة ويمنع الخلافات حول الحصص. - يهدف الاتفاق إلى حماية أسعار النفط واستقرار إيرادات الدول المنتجة، بينما قد تبقى أعباء الطاقة مرتفعة على ميزانيات الدول المستوردة مثل لبنان والأردن ومصر.

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الاتفاق الذي توصل إليه تحالف "أوبك+"، في اجتماعه الأخير يُعتبر من أهم القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقطة تحوّل في طريقة إدارة التحالف سياسات الإنتاج والتوازن في سوق النفط. وقال الوزير في تصريحات إن ما تحقق في اجتماع يوم أمس عكس توافقًا واضحًا داخل التحالف، ويمثل خطوة تكافئ المستثمرين وتدعم من يؤمنون بنمو الطلب العالمي على النفط، مضيفًا أن الاتفاق الجديد يعزز استقرار السوق، ويحافظ على توازن العرض والطلب في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.

اتفاق على إبقاء مستويات الإنتاج حتى 2026

وأشار الوزير إلى أن تحالف "أوبك+" اتفق على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقبل في7 يونيو/حزيران 2026. وفي بيان صدر يوم الأحد، أكد تحالف "أوبك+" أنه في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق النفط، فقد قررت الدول المشاركة إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون الذي وُقّع في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجرى تأكيده في الاجتماعات اللاحقة.

كما تضمنت القرارات إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام للدول الأعضاء في "أوبك" والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، وفقًا لما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لتحالف "أوبك+"، وذلك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وأضاف البيان أن التحالف أكد مجددًا أهمية اتباع نهج حذر ومرن، والاحتفاظ بالقدرة على تعليق أو التراجع عن التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج بما يتوافق مع تطورات السوق العالمية.

آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى

وأعلنت "أوبك" أن التحالف وافق على آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، والتي ستُستخدم لتحديد خطوط الأساس للإنتاج بدءًا من عام 2027، وهي الخطوط التي تُبنى عليها حصص الإنتاج المستقبلية. ووصف الأمير عبد العزيز بن سلمان هذه الخطوة بأنها القرار الأهم والأكثر شفافية لتحديد مستويات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ستُطبّق من خلال تقييم شامل للطاقة الإنتاجية بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2026، بما يتيح وضع نظام أكثر عدالة ووضوحًا بين الدول الأعضاء ويمنع الخلافات التي كانت تنشأ سابقًا حول تحديد الحصص. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مؤسسيًّا مهمًّا داخل "أوبك+"، إذ تضع التحالف على مسار جديد قائم على البيانات الفنية والتقييمات المستقلة بدلاً من الاعتماد على تقديرات كل دولة على حدة.

تأثير مباشر في الأسواق

قفزت أسعار النفط بنسبة 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أعاد تحالف "أوبك+" التأكيد على خطته للإبقاء على مستويات الإنتاج، إلى جانب توقف تحالف خطوط أنابيب بحر قزوين عن التصدير عقب هجوم كبير، فضلاً عن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.22 دولار أو 1.96% لتصل إلى 63.60 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.22 دولار أو 2.08% ليصل إلى 59.77 دولارًا للبرميل.

قراءة استراتيجية: تثبيت النفوذ والتحكم في السوق

يأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه أسواق النفط العالمية ضغوطًا متزايدة من تراجع الطلب في الصين وتنامي الإنتاج من خارج "أوبك+"، ولا سيما في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. ويرى محللون أن السعودية، من خلال هذا الاتفاق، تؤكد دورها القيادي داخل التحالف، وتسعى إلى ترسيخ نموذج أكثر استدامة في إدارة السوق يقوم على المرونة والتخطيط بعيد المدى بدلاً من القرارات قصيرة الأجل. كما أن إقرار آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى يُعد مؤشرًا إلى رغبة "أوبك+" في تحقيق توازن بين مصالح المنتجين الكبار والصغار، ومنح التحالف طابعًا مؤسساتيًّا أقوى يمكنه الصمود أمام التحديات المقبلة، خصوصًا في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقلّب المشهد الجيوسياسي.

انعكاسات على الدول المستوردة للطاقة

من المتوقع أن تنعكس نتائج اجتماع "أوبك+" مباشرة على الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، وبينها لبنان والأردن ومصر، التي تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الطاقة. فاستمرار التحالف في تثبيت مستويات الإنتاج حتى 2026 يعني أن الأسعار ستبقى ضمن نطاق مستقر نسبيًّا، لكنه في المقابل يحدّ من فرص انخفاض أسعار المحروقات في المدى القصير، ما قد يُبقي أعباء الطاقة مرتفعة على ميزانيات الدول المستوردة.

تثبيت الإنتاج.. مناورة للحفاظ على النفوذ واستقرار السوق

يأتي اتفاق "أوبك+" لعام 2026 في مرحلة دقيقة يواجه فيها التحالف تحديات مزدوجة: من جهة تراجع الطلب العالمي بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني والتحول نحو الطاقة النظيفة، ومن جهةٍ أخرى تنامي الإنتاج من خارج المجموعة، خصوصاً في الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. ومن هذا المنطلق، يبدو أن القرار بتثبيت الإنتاج ليس مجرد خطوة فنية، بل خطة دفاعية استراتيجية تهدف إلى حماية أسعار النفط من الهبوط وضمان استقرار إيرادات الدول المنتجة.

ويمنح الاتفاق الجديد التحالف مرونة أكبر في إدارة السوق من خلال آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى، ما يعني أن التحالف يسعى لوضع نظام مؤسسي أكثر انضباطاً وشفافية يسمح له بالتكيف مع التحولات المقبلة دون فقدان السيطرة على الأسعار. كما أن توقيت القرار يعكس رغبة السعودية، اللاعب الرئيسي في المجموعة، في ترسيخ قيادتها ضمن تحالف عالمي يعيد تشكيل قواعد اللعبة النفطية في ظل تحولات الطاقة.

أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل لبنان والأردن ومصر، فإن تثبيت الإنتاج حتى 2026 يعني بقاء الأسعار ضمن نطاق مستقر نسبيًّا، لكنه يحدّ من احتمالات انخفاضها، مما يبقي أعباء فاتورة الطاقة مرتفعة نسبيًّا. ومع استمرار ارتفاع التوترات الجيوسياسية ومحدودية الإمدادات البديلة، فإن هذا الاتفاق يضع "أوبك+" مجددًا في موقع الفاعل الحاسم في معادلة الطاقة العالمية، بين استقرار السوق وحماية مصالح المنتجين.